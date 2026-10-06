Biedronka rozdaje mięso mielone gratis. Wielka promocja już trwa, ale czasu zostało niewiele
Biedronka uruchomiła mocną promocję na mięso mielone. Przy zakupie dwóch opakowań objętych akcją jedno z nich jest gratis. Oferta obejmuje wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Promocja trwa tylko do środy, 7 października, więc zostało niewiele czasu na zakupy.
To jedna z tych promocji, które mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy do domu. Mięso mielone można wykorzystać między innymi do kotletów, pulpetów, sosu bolońskiego, gołąbków czy zapiekanek, a część zakupów można również zamrozić.
Biedronka: mięso mielone 1+1 gratis
Promocją zostały objęte wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs.
Mechanizm jest prosty: 1+1 gratis. Klient wkłada do koszyka dwa produkty uczestniczące w akcji, a tańszy z nich otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty objęte promocją. Nie trzeba więc koniecznie wybierać dwóch identycznych opakowań.
Potrzebna jest karta lub aplikacja
Promocja skierowana jest do klientów korzystających z programu lojalnościowego Biedronki. Przy kasie należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Sieć zaznacza również, że rabat wynikający z produktu gratis zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne widoczne na paragonie.
Promocja tylko do środy
Tutaj warto zwrócić szczególną uwagę na datę. Oferta rozpoczęła się 5 października i obowiązuje tylko do 7 października.
We wtorek, 6 października, promocja już trwa, a środa będzie jej ostatnim dniem.
Biedronka zaznacza ponadto, że oferta jest dostępna w sklepach bez lady mięsnej. Dostępność konkretnych wariantów może zależeć od zapasów danego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.