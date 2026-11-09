Biedronka rozdaje popularne jogurty gratis. Od poniedziałku promocja 2+2. Możesz wybrać ulubione smaki
Są takie produkty, które lubię mieć zawsze pod ręką. Coś szybkiego na śniadanie, do pracy albo wtedy, kiedy człowiek nie ma czasu przygotować normalnego posiłku. Skyr pitny świetnie pasuje do takich sytuacji. A teraz Biedronka przygotowała promocję, dzięki której można kupić cztery opakowania, płacąc tylko za dwa. Oferta rusza w poniedziałek, 9 listopada, i potrwa zaledwie dwa dni.
Nie zawsze chodzi o wielkie zakupy i pełny koszyk. Czasami przyjemność sprawiają właśnie te drobne oszczędności na produktach, po które regularnie sięgamy.
Tym razem Biedronka postawiła na wszystkie skyry pitne. W ramach Festiwalu Nabiału sieć przygotowała promocję 2+2 gratis.
Co ważne, nie trzeba wybierać czterech identycznych produktów.
Cztery skyry w cenie dwóch. Jak działa promocja?
Zasada jest prosta. Wybieramy cztery skyry pitne objęte ofertą, a Biedronka nalicza rabat odpowiadający wartości dwóch najtańszych.
Można dowolnie mieszać smaki i marki. To dobra wiadomość dla osób, które lubią próbować różnych wariantów zamiast kupować kilka takich samych.
Na materiałach promocyjnych pokazano między innymi produkty marek Piątnica i Fruvita.
W ofercie pojawiają się smaki owocowe, naturalne oraz waniliowe.
Jeżeli wszystkie cztery wybrane skyry kosztują tyle samo, promocja pozwala zaoszczędzić dokładnie połowę standardowej wartości zakupów.
Przy produktach o różnych cenach za darmo otrzymamy dwa najtańsze.
Jest jeden warunek, o którym łatwo zapomnieć
Żeby skorzystać z promocji, trzeba mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci.
Oferta obejmuje wszystkie skyry pitne uczestniczące w akcji, ale obowiązuje dzienny limit czterech produktów gratis na kartę.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można otrzymać cztery darmowe opakowania przy zakupie odpowiedniej liczby produktów.
Przy kasie warto upewnić się, że karta została zeskanowana, a rabat prawidłowo naliczony.
Dlaczego skyry są tak popularne?
Skyr ma gęstszą konsystencję niż wiele tradycyjnych jogurtów, a jego pitna wersja sprawdza się szczególnie wtedy, kiedy potrzebujemy wygodnej przekąski.
Produkty tego typu często zawierają dużo białka, choć jego ilość zależy od konkretnej marki i wariantu.
Można zabrać je do pracy, szkoły albo wypić po treningu. Dobrze sprawdzają się również jako dodatek do śniadania.
Warto jednak czytać etykiety. Poszczególne skyry różnią się zawartością cukru, wartością energetyczną i składem.
Tylko dwa dni na skorzystanie z promocji
Oferta Biedronki obowiązuje od poniedziałku, 9 listopada, do wtorku, 10 listopada 2026 roku.
To część Festiwalu Nabiału, w ramach którego sieć przygotowała specjalne promocje na produkty mleczne.
Dostępność poszczególnych smaków może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli lubisz skyry pitne i regularnie je kupujesz, promocja 2+2 gratis może być dobrym momentem na uzupełnienie zapasów na najbliższe dni.
Najkorzystniej wybrać cztery produkty w podobnej cenie, ponieważ rabat obejmuje dwa najtańsze.
Nie zapomnij o karcie Moja Biedronka i sprawdź daty przydatności na opakowaniach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.