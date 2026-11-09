Pociąg Intercity mógł zostać ostrzelany. „Chemik” zatrzymany pod Częstochową, część trasy odwołana
Niepokojące doniesienia dotyczą niedzielnego przejazdu pociągu IC „Chemik” z Katowic do Płocka. Skład zatrzymano w Rudnikach pod Częstochową, a w internecie pojawiła się relacja o możliwym ostrzelaniu wagonu. Dziennikarz TV Republika przekazał wypowiedź rzecznika Polskich Linii Kolejowych, który mówił o ostrzelaniu, pozostawiając policji ustalenie, z czego mogło do niego dojść. PKP Intercity w komunikacie dla podróżnych wskazało natomiast awarię taboru i odwołało pociąg na części trasy. Pasażerom zapewniono możliwość przejazdu innymi połączeniami oraz zapowiedziano skład zastępczy od Łodzi Widzewa.
IC „Chemik” nie pojechał na odcinku Rudniki – Łódź Widzew
Utrudnienia dotyczyły pociągu IC nr 4124/5 „Chemik”, kursującego 8 listopada 2026 roku w relacji Katowice – Płock. PKP Intercity opublikowało informację o odwołaniu połączenia na odcinku Rudniki koło Częstochowy – Łódź Widzew o godzinie 19:57. Przekazana aktualizacja komunikatu pochodziła z godziny 20:46. Przewoźnik jako przyczynę podał awarię taboru. Informacja obejmowała konkretny fragment trasy, a jednocześnie zawierała rozwiązania dla osób, które musiały kontynuować podróż po przerwaniu przejazdu pierwotnym składem.
Republika informuje o ostrzelaniu. Jest wypowiedź rzecznika PLK
Według relacji internautki uszkodzenie pociągu mogło być skutkiem ostrzelania. Temat podjął Marcin Dobski z TV Republika, który opublikował informację o rozmowie z rzecznikiem Polskich Linii Kolejowych. „Było ostrzelanie. Czy to była wiatrówka czy coś innego, to musi policja się wypowiedzieć” – taką wypowiedź przytoczył dziennikarz. W jego relacji chodziło o rzecznika PLK, czyli zarządcy infrastruktury kolejowej. To odrębna spółka od PKP Intercity, które obsługiwało „Chemika” i wydało komunikat dotyczący dalszego przejazdu pasażerów.
Z oficerem dyżurnym policji w Częstochowie skontaktowała się również redakcja Niezalezna.pl. Jak podał portal, funkcjonariusz potwierdził zdarzenie wymagające wyjaśnienia, ale nie potwierdził, że uszkodzenia widoczne na zdjęciach były śladami po pociskach. Oznacza to, że relacja Republiki o ostrzelaniu nie była na tym etapie równoznaczna z policyjnym ustaleniem przyczyny uszkodzenia. Wypowiedź przytoczona przez dziennikarza pozostawiała też otwartą kwestię narzędzia, którego ktoś mógł użyć. Nie wskazano w niej, czy rzeczywiście była to wiatrówka, czy inny rodzaj broni.
Pasażerowie mogli skorzystać z dwóch innych pociągów
PKP Intercity poinformowało o uzgodnieniu honorowania biletów w dwóch połączeniach jadących z Częstochowy do Łodzi Fabrycznej. Chodziło o pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nr 41414 oraz pociąg POLREGIO nr 41224. Były to wskazane przez przewoźnika możliwości kontynuowania podróży po odwołaniu fragmentu trasy „Chemika”. Komunikat wymieniał konkretne numery połączeń, co miało znaczenie dla podróżnych szukających właściwego pociągu. Przewoźnik prosił jednocześnie o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe dotyczące organizacji przejazdu.
Od stacji Łódź Widzew zapowiedziano uruchomienie składu zastępczego. Pasażerowie mieli więc korzystać z innych połączeń na przerwanym odcinku, a następnie kontynuować podróż zgodnie z organizacją przekazaną przez kolej. Zapowiedź zastępczego składu dotyczyła dalszej obsługi połączenia od Łodzi Widzewa. W przekazanej treści nie wskazano godziny jego odjazdu ani przewidywanego opóźnienia w dotarciu do celu. Dla osób podróżujących tego wieczoru kluczowe były zatem bieżące informacje od obsługi i zapowiedzi na stacjach, uzupełniające opublikowany komunikat.
Co powinni zachować podróżni, którzy chcą złożyć reklamację?
W informacji o utrudnieniach PKP Intercity przypomniało o możliwości zgłoszenia reklamacji. Podróżni mogli skorzystać z formularza na stronie internetowej przewoźnika, złożyć reklamację w dowolnej kasie oznaczonej logotypem PKP Intercity albo przesłać ją pocztą do centrali spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 A, 02-305 Warszawa. Przy opisywaniu zdarzenia warto podać datę przejazdu, numer pociągu, zaplanowaną trasę oraz sposób, w jaki faktycznie udało się dotrzeć do celu. Pozwala to wskazać konkretną podróż i utrudnienia, których dotyczy zgłoszenie.
Warto zachować bilet, potwierdzenie zakupu oraz otrzymane informacje o zmianie przejazdu. Pomocne przy odtworzeniu przebiegu podróży mogą być także zapisane godziny przesiadek i faktycznego przyjazdu do stacji docelowej. Jeżeli pasażer poniósł dodatkowe wydatki, powinien zachować dokumentujące je rachunki i opisać okoliczności ich powstania w zgłoszeniu. Uzgodnienia o honorowaniu biletów wymienione w komunikacie odnosiły się do zakłóconego przejazdu 8 listopada. Osoby planujące kolejne podróże „Chemikiem” powinny sprawdzać aktualne informacje dotyczące swojego kursu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.