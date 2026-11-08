Kawa ziarnista 1 kg. Biedronka rusza z wielką promocją od poniedziałku. Jest jeden warunek
Od poniedziałku 9 listopada Biedronka uruchamia promocję, która może zainteresować miłośników kawy. Kilogram kawy ziarnistej Carousel będzie można kupić za zaledwie 32,99 zł zamiast 64,99 zł. To obniżka o niemal połowę! Jest jednak jeden ważny warunek. Aby zapłacić tak mało, trzeba skorzystać ze specjalnej oferty i posiadać kartę Moja Biedronka.
Biedronka przecenia kawę o prawie 50 procent. Kilogram za 32,99 zł
Ceny kawy w ostatnich latach stały się istotnym wydatkiem dla wielu gospodarstw domowych. Dlatego nowa promocja Biedronki może przyciągnąć uwagę klientów, którzy regularnie kupują kawę ziarnistą.
Od poniedziałku 9 listopada w ofercie pojawia się kawa ziarnista Carousel w opakowaniu o masie 1 kg.
Standardowa cena jednego opakowania wynosi 64,99 zł. W promocji przy zakupie dwóch kilogramowych opakowań klient zapłaci łącznie 65,99 zł.
Oznacza to, że średnia cena jednego kilograma wyniesie 32,995 zł, czyli około 33 zł.
W porównaniu z zakupem dwóch opakowań po cenie regularnej oszczędność wyniesie aż 63,99 zł.
Jest jeden ważny warunek. Nie wystarczy wziąć jednej paczki
Promocja została przygotowana w formule „1+1 gratis” i wymaga skorzystania z karty Moja Biedronka.
Aby otrzymać niższą cenę, trzeba kupić dwa opakowania kawy objętej promocją i zeskanować kartę lojalnościową lub aplikację przy kasie.
Przy zakupie tylko jednego opakowania klient nie uzyska takiej samej średniej ceny za kilogram.
To szczególnie ważne dla osób, które zobaczą informację o kawie za około 33 zł i będą chciały kupić tylko jedną paczkę.
Ile można zaoszczędzić? Różnica jest ogromna
Przy zakupie dwóch kilogramowych opakowań różnica jest szczególnie widoczna.
|Bez promocji
|Z promocją
|Pierwsze opakowanie
|64,99 zł
|—
|Drugie opakowanie
|64,99 zł
|—
|Łącznie za 2 kg
|129,98 zł
|65,99 zł
|Średnio za 1 kg
|64,99 zł
|ok. 33 zł
Oszczędność na dwóch kilogramach wynosi 63,99 zł, czyli około 49,2 procent.
Warto jednak pamiętać, że promocja wymaga jednorazowego wydania 65,99 zł. Nie jest to sprzedaż pojedynczego opakowania za 32,99 zł.
Promocja rusza 9 listopada. Warto sprawdzić dostępność
Oferta rozpoczyna się w poniedziałek 9 listopada 2026 roku. Promocja dotyczy kawy ziarnistej Carousel w opakowaniach kilogramowych.
Przed zakupami warto sprawdzić szczegółowe warunki w aktualnej gazetce Biedronki, w tym termin zakończenia promocji oraz ewentualne limity ilościowe.
Dostępność produktu może różnić się w zależności od sklepu.
Przed Świętem Niepodległości klienci mają dodatkowy powód, by zrobić zakupy wcześniej
W środę 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia większość sklepów Biedronki będzie zamknięta z powodu ustawowego ograniczenia handlu.
Osoby planujące większe zakupy spożywcze mogą więc skorzystać z poniedziałkowej oferty, pamiętając o warunkach promocji.
Najważniejsze: od 9 listopada dwa kilogramy kawy Carousel mają kosztować 65,99 zł z kartą Moja Biedronka. W przeliczeniu na kilogram daje to około 33 zł, czyli niemal połowę ceny regularnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.