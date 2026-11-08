Tanie masło od poniedziałku. Lidl obcina cenę o połowę, ale trzeba spełnić jeden warunek
Od poniedziałku 9 listopada Lidl uruchamia promocję, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. Masło ekstra Pilos o zawartości 83 proc. tłuszczu będzie kosztować zaledwie 2,49 zł za kostkę. To dokładnie połowa ceny sprzed promocji. Oferta obowiązuje jednak tylko przez jeden dzień, a niższa cena nie zostanie naliczona automatycznie każdemu klientowi.
Lidl przecenia masło o 50 procent. Cena spada do 2,49 zł
W poniedziałek 9 listopada klienci Lidla będą mogli kupić masło ekstra Pilos 83 proc. w opakowaniu 200 g za 2,49 zł.
Cena poza promocją wynosi 4,99 zł. Oznacza to oszczędność 2,50 zł na jednej kostce.
Przy zakupie trzech opakowań klient zapłaci 7,47 zł zamiast 14,97 zł. W portfelu zostanie więc 7,50 zł.
To jedna z wyraźniejszych obniżek cen masła w gazetce przygotowanej na początek tygodnia.
Jest jeden ważny warunek. Nie każdy zapłaci 2,49 zł
Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić trzy kostki masła i aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
Następnie należy zeskanować aplikację przy kasie.
Bez spełnienia tych warunków promocyjna cena nie musi zostać naliczona.
Warto pamiętać, że oferta obowiązuje wyłącznie w poniedziałek 9 listopada. Nie jest to obniżka przewidziana na cały tydzień.
Ile można zaoszczędzić na zakupach?
Trzy kostki masła o łącznej masie 600 g kosztują w promocji 7,47 zł.
Cena kilograma masła wynosi w takim przypadku 12,45 zł. Poza promocją, przy cenie 4,99 zł za 200 g, byłoby to 24,95 zł za kilogram.
Różnica jest więc znacząca, zwłaszcza dla gospodarstw domowych, które regularnie kupują masło do pieczenia, gotowania i przygotowywania posiłków.
Nie tylko masło. Lidl obniża również ceny mleka i rogali
W tej samej gazetce znalazły się także inne promocje.
Mleko UHT Mlekpol 3,2 proc. będzie kosztować 1,99 zł za litr przy zakupie sześciu opakowań, po aktywacji kuponu Lidl Plus. Limit wynosi 12 opakowań na kupon.
Z kolei rogal świętomarciński o masie 200 g został przeceniony z 7,49 zł do 2,99 zł za sztukę przy zakupie trzech sztuk.
To oznacza obniżkę o około 60 procent.
Na zakupy zostało niewiele czasu
Promocja na masło obowiązuje tylko 9 listopada. We wtorek 10 listopada klienci mogą korzystać z innych ofert przewidzianych w gazetce, ale nie należy zakładać, że masło nadal będzie dostępne w tej samej cenie.
W środę 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Większość sklepów Lidla będzie tego dnia zamknięta.
Osoby planujące większe zakupy powinny więc uwzględnić zarówno terminy promocji, jak i świąteczną przerwę w handlu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.