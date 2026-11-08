Gigantyczna promocja w Auchan od poniedziałku. Mleko, chemia za pół ceny i wielkie obniżki przed świętem
Od poniedziałku 9 listopada w Auchan ruszają kolejne promocje, a niektóre ceny spadają nawet o 57 procent. Mleko za 1,85 zł, pościel za 24,99 zł, musy owocowe w promocji 2+1 gratis i rogale z białym makiem – to tylko część okazji. Do tego dochodzą obniżki na chemię gospodarczą, nabiał, mięso i warzywa. Klienci muszą jednak uważać na daty, ponieważ wiele ofert kończy się już we wtorek 10 listopada.
Auchan obniża ceny od poniedziałku. Mleko tańsze aż o 57 procent
Jedną z najmocniejszych promocji rozpoczynających się 9 listopada jest mleko UHT Wypasione. Cena spada z 4,28 zł do zaledwie 1,85 zł. To oszczędność 2,43 zł na jednym opakowaniu, czyli około 57 procent.
Przy zakupie sześciu opakowań różnica wyniesie 14,58 zł w porównaniu z podaną ceną sprzed obniżki.
Na tym nie koniec. Od poniedziałku klienci mogą skorzystać również z promocji na musy owocowe różnych rodzajów. Obowiązuje zasada 2+1 gratis. Za trzy produkty trzeba zapłacić łącznie 3,98 zł, co daje średnio około 1,33 zł za sztukę zamiast 1,99 zł.
Pościel za 24,99 zł. Auchan mocno przecenia artykuły do domu
Wśród ofert startujących 9 listopada znalazł się komplet pościeli z mikrofibry o wymiarach 160 × 200 cm.
Cena została obniżona z 39,99 zł do 24,99 zł. Klienci oszczędzają 15 zł, czyli około 37 procent.
To jedna z ciekawszych propozycji dla osób, które planują wymianę tekstyliów domowych przed zimą.
Chemia gospodarcza nawet 50 procent taniej
W aktualnej gazetce Auchan uwagę zwraca również promocja na żel do prania Coccolino.
Sieć oferuje produkty w formule 1+1 gratis. Za dwa opakowania trzeba zapłacić 49,98 zł, co oznacza średnią cenę 24,99 zł za sztukę zamiast 49,98 zł.
Obniżka wynosi więc 50 procent przy zakupie dwóch produktów objętych akcją.
To jednak oferta z gazetki obowiązującej do 10 listopada, a nie promocja rozpoczynająca się dopiero w poniedziałek.
Gęś i rogale z białym makiem. Promocje przed 11 listopada
Przed Narodowym Świętem Niepodległości Auchan przygotował również oferty na produkty kojarzone z listopadowymi tradycjami kulinarnymi.
Od poniedziałku w promocji pojawia się gęś z wolnego wybiegu, tuszka, w cenie 39,99 zł wobec wcześniejszej ceny 54,99 zł. Jednostkę sprzedaży i szczegółowe warunki należy sprawdzić w gazetce danego sklepu.
Kolejną propozycją są rogale z białym makiem, dostępne w wariantach z bakaliami, żurawiną lub orzechami włoskimi. Od 9 listopada obowiązuje promocja 2+1 gratis na produkty objęte ofertą.
Warzywa, nabiał i przekąski. Te ceny również warto sprawdzić
W gazetce obowiązującej do wtorku 10 listopada znajdują się także kolejne obniżki:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Warunek
|Czosnek
|0,98 zł/szt.
|Zakup 2 sztuk
|Awokado Hass
|3,49 zł/szt.
|Zakup 2 sztuk
|Rzodkiewka
|1,75 zł/szt.
|Zakup 2 sztuk
|Ser żółty Włoszczowa w plastrach
|4,59 zł
|Według gazetki
|Deser Fantasia
|ok. 2,15 zł/szt.
|2+1 gratis
|Chrupki lub prażynki Przysnacki
|4,40 zł/szt.
|Zakup 2 sztuk
|Ketchup Kotlin
|średnio ok. 4,29 zł/szt.
|2+1 gratis
|Air fryer Qilive Q.5413
|129 zł
|Według gazetki
W przypadku promocji wielosztukowych podane ceny jednostkowe są średnimi cenami przy spełnieniu warunków akcji.
Klienci mają tylko dwa dni. Potem sklepy będą zamknięte
W tym tygodniu szczególnie ważny jest termin zakupów.
Poniedziałek 9 listopada i wtorek 10 listopada to ostatnie dni przed Narodowym Świętem Niepodległości, które przypada w środę 11 listopada.
Tego dnia większość dużych sklepów, w tym hipermarkety Auchan, będzie zamknięta z powodu ustawowego ograniczenia handlu.
Osoby planujące większe zakupy na świąteczny dzień powinny więc zrobić je odpowiednio wcześniej.
Na co uważać przy kasie?
Nie wszystkie produkty w gazetce mają jednakowe zasady promocji. W przypadku części artykułów niższa cena obowiązuje dopiero przy zakupie dwóch lub trzech sztuk. Niektóre oferty rozpoczęły się już 5 listopada, a inne ruszają dopiero w poniedziałek 9 listopada.
Warto też sprawdzić dostępność produktów w konkretnym sklepie. Poszczególne hipermarkety i supermarkety Auchan mogą mieć różny asortyment.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.