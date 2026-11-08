Biedronka rusza z wielką promocją od poniedziałku. Druga sztuka znacznie taniej, a do tego chipsy za 1 grosz!
Od poniedziałku 9 listopada Biedronka uruchamia nową ofertę, która może przyciągnąć do sklepów tłumy klientów. Popularne napoje Pepsi, Mirinda i 7UP będzie można kupić w znacznie niższych cenach. Na tym jednak nie koniec. Sieć przygotowała dodatkową niespodziankę dla miłośników przekąsek – chipsy Doritos za symboliczną złotówkę? Jeszcze taniej, bo za zaledwie 1 grosz! Trzeba jednak spełnić określone warunki.
Wielka promocja w Biedronce od 9 listopada. Popularne napoje dużo taniej
Biedronka zapowiada nową ofertę promocyjną, która rozpocznie się w poniedziałek 9 listopada i potrwa do soboty 14 listopada 2026 roku.
Jedną z głównych atrakcji są napoje gazowane w butelkach o pojemności 1,75 litra. W promocji znalazły się:
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Pepsi,
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Pepsi Twist,
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Pepsi Zero,
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Mirinda,
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7UP.
Przy zakupie dwóch sztuk cena każdej z nich wyniesie 6,45 zł. Produkty można dowolnie mieszać w ramach oferty.
Dla porównania cena jednej butelki przed promocją wynosi 8,89 zł. Oznacza to, że przy zakupie dwóch butelek klient zapłaci 12,90 zł zamiast 17,78 zł.
Łączna oszczędność wynosi 4,88 zł.
Chipsy Doritos za 1 grosz. Jest jeden warunek
Na grafice promocyjnej Biedronki znalazła się również informacja o chipsach Doritos za 1 grosz.
To oferta, która może szczególnie zainteresować osoby planujące zakup napojów i przekąsek na weekendowe spotkania.
Trzeba jednak zachować ostrożność. Na udostępnionej grafice nie przedstawiono szczegółowych warunków promocji na chipsy. Nie wiadomo z niej, jakie produkty trzeba kupić, aby skorzystać z ceny 1 grosza, ani jakie limity obowiązują.
Przed zakupem warto sprawdzić pełny regulamin oferty w sklepie lub aplikacji Biedronki.
Ile można zaoszczędzić? Różnica jest zauważalna
Promocja na napoje pozwala obniżyć rachunek przy zakupie większej liczby butelek.
|Liczba butelek
|Cena przed promocją
|Cena promocyjna
|2
|17,78 zł
|12,90 zł
|4
|35,56 zł
|25,80 zł
|6
|53,34 zł
|38,70 zł
|8
|71,12 zł
|51,60 zł
Przy zakupie ośmiu butelek oszczędność wynosi 19,52 zł. Wyliczenia zakładają, że promocja obejmuje wszystkie zakupione pary produktów i nie obowiązuje dodatkowy limit ilościowy. Ewentualna kaucja za opakowania nie została uwzględniona.
Promocja rusza już w poniedziałek. Warto sprawdzić warunki
Oferta na napoje obowiązuje od 9 do 14 listopada 2026 roku. Z przedstawionej reklamy wynika, że warunkiem uzyskania niższej ceny jest zakup dwóch butelek.
Nie trzeba wybierać dwóch identycznych napojów. Można na przykład połączyć Pepsi z Mirindą albo 7UP.
To dobra okazja dla klientów, którzy i tak planowali większe zakupy. Warto jednak pamiętać, że cena promocyjna dotyczy zakupu dwóch sztuk, a przy jednej butelce mogą obowiązywać inne warunki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.