Ważne informacje dla kierowców z Mazowsza. Po 22:00 warto uważać na drogach. IMGW ostrzega przed niebezpiecznym zjawiskiem
Niedzielny wieczór, 8 listopada, przynosi ostrzeżenia meteorologiczne dla dużej części Polski. IMGW prognozuje gęste mgły, które miejscami ograniczą widzialność do mniej niż 200 metrów. Niektóre nawierzchnie mogą stać się śliskie. Czy zagrożenie dotyczy również Warszawy i Mazowsza? Jest ważne rozróżnienie, które kierowcy powinni znać przed poniedziałkową podróżą.
IMGW wydał ostrzeżenia. Najtrudniejsze warunki mogą utrzymać się do rana
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę 8 listopada ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą.
Według komunikatów widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Dodatkowym zagrożeniem jest osadzanie się szadzi, która może powodować śliskość dróg i chodników.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 procent.
W zależności od regionu alerty obowiązują od godziny 17:00 lub 18:00 w niedzielę do godziny 10:00 lub 11:00 w poniedziałek 9 listopada.
Oznacza to, że trudne warunki mogą występować również po godzinie 22:00 i podczas porannego szczytu komunikacyjnego.
Czy ostrzeżenie obejmuje województwo mazowieckie?
To najważniejsza informacja dla mieszkańców Warszawy i regionu.
Według komunikatów opublikowanych 8 listopada ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą obejmują 11 województw:
- lubuskie i wielkopolskie – całe województwa,
- zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie – wybrane powiaty,
- dolnośląskie, opolskie i śląskie – wybrane powiaty,
- świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie – wybrane powiaty.
Województwo mazowieckie nie zostało objęte tymi nowymi ostrzeżeniami.
Warto jednak przypomnieć, że dzień wcześniej IMGW ostrzegał przed gęstą mgłą również mieszkańców Warszawy, Płocka, Radomia, Siedlec i wielu powiatów Mazowsza. Tamten alert obowiązywał do niedzieli 8 listopada, do godziny 11:00.
Kierowcy na S8 i A2 powinni pamiętać o jednej zasadzie
Nawet bez aktywnego ostrzeżenia meteorologicznego dla Mazowsza kierowcy powinni zachować ostrożność podczas nocnych podróży.
Na trasach szybkiego ruchu, takich jak S8 i autostrada A2, szczególnie niebezpieczne może być nagłe ograniczenie widoczności.
Podczas jazdy we mgle należy przede wszystkim dostosować prędkość do warunków, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu i unikać gwałtownych manewrów.
Ważne jest również prawidłowe używanie świateł. Tylne światło przeciwmgłowe wolno włączyć, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Po poprawie warunków trzeba je wyłączyć.
Poniedziałkowy poranek. Co powinni zrobić mieszkańcy Warszawy?
Osoby planujące wyjazd do pracy lub szkoły w poniedziałek 9 listopada powinny sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe jeszcze przed podróżą.
Ostrzeżenia IMGW mogą być aktualizowane wraz ze zmianą warunków atmosferycznych. Brak alertu dla danego powiatu nie oznacza, że lokalnie nie może pojawić się mgła czy ograniczona widoczność.
Szczególną ostrożność warto zachować na słabiej oświetlonych drogach, poza obszarem zabudowanym oraz na odcinkach przebiegających przez tereny leśne i w pobliżu zbiorników wodnych.
Na niedzielny wieczór nie potwierdzono nowego alertu IMGW dla Mazowsza, ale w innych częściach Polski ostrzeżenia obowiązują aż do poniedziałkowego przedpołudnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.