Oburzenie po zachowaniu kibiców Legii Warszawa. Podczas żałoby narodowej rozległa się kontrowersyjna przyśpiewka
W Polsce trwa żałoba narodowa po tragicznym zamachu w Krakowie, a w mediach społecznościowych wybuchła dyskusja o zachowaniu kibiców Legii Warszawa. Według opublikowanej relacji z trybun miała rozbrzmiewać przyśpiewka obrażająca policję. Autor wpisu nie kryje oburzenia i przypomina o funkcjonariuszach, którzy podczas sobotniego ataku narażali życie, próbując powstrzymać napastnika.
To był jeden wielki WSTYD.
Kibice Legii Warszawa w obliczu wczorajszej BOHATERSKIEJ POSTAWY POLICJANTÓW, nawet dziś nie odpuścili i śpiewali:
🗣 „Zawsze i wszędzie, policja…”
Chyba wszyscy wiemy jak brzmi dalsza część tej przyśpiewki… 🙃
Polska w Żałobie, bohaterzy walczą w szpitalu, a na trybunach w Warszawie takie śpiewy.
BRAK SŁÓW.
— Transfery Piłkarskie (@Transfery_) November 8, 2026
Kontrowersje wokół kibiców Legii Warszawa
W niedzielę 8 listopada na profilu „Transfery Piłkarskie” w serwisie X pojawił się wpis krytykujący zachowanie kibiców warszawskiej Legii.
Autor zarzucił fanom stołecznego klubu, że mimo trwającej żałoby narodowej i dramatycznych wydarzeń w Krakowie nie zrezygnowali z obraźliwej przyśpiewki wymierzonej w policjantów.
We wpisie przytoczono początek skandowanego hasła: „Zawsze i wszędzie, policja…”.
To przyśpiewka znana z polskich stadionów, której dalsza część zawiera wulgarne określenie funkcjonariuszy.
Autor publikacji nazwał zachowanie kibiców wielkim wstydem.
Policjanci ryzykowali życie podczas zamachu w Krakowie
Kontrowersje pojawiły się w szczególnie trudnym momencie.
W sobotę 7 listopada w centrum Krakowa doszło do tragicznego ataku, podczas którego napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób.
Interweniujący policjanci podejmowali działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Wśród poszkodowanych znaleźli się również funkcjonariusze.
Właśnie do tych wydarzeń odniósł się autor wpisu, zestawiając postawę policjantów z zachowaniem przypisywanym kibicom Legii.
Wpis wywołuje pytania o granice stadionowych przyśpiewek
Antypolicyjne hasła od lat pojawiają się na stadionach piłkarskich. Dla części środowiska kibicowskiego stanowią element utrwalonej tradycji trybun.
Jednak w obliczu tragedii, w której funkcjonariusze zostali ranni podczas ratowania innych ludzi, podobne zachowania mogą być odbierane szczególnie negatywnie.
Warto przy tym podkreślić, że zachowanie grupy kibiców nie powinno być automatycznie przypisywane wszystkim sympatykom Legii Warszawa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.