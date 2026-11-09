Od poniedziałku gigantyczne promocje w Lidlu. Masło, mleko. Rabaty nawet do 60 procent
Lidl rozpoczyna tydzień od dużej akcji promocyjnej. Już w poniedziałek, 9 listopada, klienci będą mogli kupić masło za 2,49 zł, mleko za 1,99 zł oraz karkówkę za 11,99 zł za kilogram. Sieć przygotowała również promocje na kawy, środki do prania i zmywania, owoce oraz rogale świętomarcińskie. Niektóre produkty przeceniono nawet o 60 procent. Jest jednak ważny warunek: część rabatów wymaga aplikacji Lidl Plus i zakupu kilku sztuk.
Nowy tydzień w Lidlu rozpoczyna się od obniżek na produkty, które regularnie trafiają do koszyków polskich rodzin. W aktualnej gazetce znalazły się między innymi masło, mleko, mięso, owoce i artykuły chemii gospodarczej.
Szczególnie interesująco wyglądają ceny podstawowych produktów spożywczych. Masło i mleko można kupić niemal o połowę taniej, choć promocje mają określone limity i wymagają spełnienia dodatkowych warunków.
Masło za 2,49 zł. Lidl obniża cenę o połowę
Jedną z najmocniejszych ofert jest promocja na masło ekstra Pilos o zawartości 83 procent tłuszczu.
Opakowanie ważące 200 gramów kosztuje 2,49 zł zamiast 4,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 50 procent.
Aby skorzystać z promocyjnej ceny, trzeba kupić trzy opakowania, aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus.
Przy zakupie trzech kostek klient zapłaci łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł.
Uwaga: oferta na masło w tej cenie obowiązuje tylko w poniedziałek, 9 listopada. Limit wynosi trzy opakowania na kupon.
Mleko za 1,99 zł. Jest jeden istotny warunek
Kolejna promocja dotyczy mleka UHT Mlekpol o zawartości 3,2 procent tłuszczu.
Cena jednego litra została obniżona z 3,99 zł do 1,99 zł.
To rabat wynoszący 50 procent, ale aby z niego skorzystać, należy kupić sześć opakowań lub wielokrotność tej liczby.
Wymagane jest również aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji Lidl Plus.
Przy zakupie sześciu litrów klient zapłaci 11,94 zł zamiast 23,94 zł.
Limit promocji wynosi 12 opakowań na kupon.
Karkówka za 11,99 zł/kg. Lidl obniża cenę o 35 procent
Dużą obniżkę przygotowano także dla osób planujących mięsny obiad.
Karkówka wieprzowa bez kości marki Rzeźnik kosztuje 11,99 zł za kilogram.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 18,49 zł za kilogram. Oznacza to rabat w wysokości 35 procent.
Promocja wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Limit zakupu wynosi trzy kilogramy na kupon.
Owoce znacznie taniej. Pomarańcze za 3,99 zł
W promocji znalazły się również pomarańcze deserowe sprzedawane luzem.
Ich cena spadła z 6,99 zł do 3,99 zł za kilogram, czyli o 42 procent.
To propozycja dla osób, które chcą uzupełnić zapas świeżych owoców.
Dodatkowo sieć przygotowała ofertę 1+1 gratis na kaki. Przy zakupie dwóch sztuk z kuponem Lidl Plus średnia cena jednego owocu wynosi około 2,50 zł.
Limit wynosi trzy sztuki gratis na kupon.
Chemia gospodarcza nawet 50 procent taniej
Lidl przygotował również promocję na wybrane produkty do prania, sprzątania i zmywania.
Na gazetce pojawiają się między innymi artykuły marek Persil, Cif, Finish i Perwoll.
Mechanizm promocji polega na obniżeniu ceny drugiego, tańszego produktu o 50 procent.
Klienci mogą mieszać produkty objęte akcją, zgodnie z zasadami wskazanymi w gazetce i aplikacji Lidl Plus.
Trzeba jednak pamiętać, że rabat naliczany jest od tańszego artykułu, a nie od całego koszyka.
Wielka promocja na kawy. Drugi, tańszy produkt aż 60 procent taniej
Dobra wiadomość czeka także na miłośników kawy.
Lidl przygotował obniżki na wybrane kawy objęte akcją promocyjną. Wśród prezentowanych produktów znajdują się marki Jacobs, Bellarom i inne.
Promocja przewiduje rabat w wysokości 60 procent na drugi, tańszy produkt.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch kaw o różnych cenach rabat zostanie naliczony od tańszej.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia produktów oraz szczegółowy regulamin promocji.
Rogale świętomarcińskie za 2,99 zł. Obniżka aż o 60 procent
W związku ze zbliżającym się 11 listopada Lidl przygotował również promocję na rogale świętomarcińskie.
Rogal o wadze 200 gramów kosztuje 2,99 zł zamiast 7,49 zł, pod warunkiem zakupu trzech sztuk.
W takim przypadku za trzy rogale klient zapłaci 8,97 zł zamiast 22,47 zł.
To oszczędność wynosząca 13,50 zł na trzech sztukach.
Najważniejsze promocje Lidla od 9 listopada
|Produkt
|Cena promocyjna
|Warunek
|Masło Pilos 83%, 200 g
|2,49 zł
|3 szt., Lidl Plus, tylko 9.11
|Mleko Mlekpol UHT 3,2%, 1 l
|1,99 zł
|6 szt., Lidl Plus
|Karkówka bez kości, 1 kg
|11,99 zł
|Kupon Lidl Plus
|Pomarańcze deserowe, 1 kg
|3,99 zł
|Oferta promocyjna
|Kaki
|1+1 gratis
|Kupon Lidl Plus
|Chemia gospodarcza
|−50%
|Drugi tańszy produkt
|Wybrane kawy
|−60%
|Drugi tańszy produkt
|Rogal świętomarciński, 200 g
|2,99 zł
|Przy zakupie 3 szt.
Do kiedy obowiązują promocje?
Główna oferta przedstawiona w gazetce obejmuje poniedziałek 9 listopada i wtorek 10 listopada 2026 roku.
Niektóre rabaty mają jednak krótszy termin ważności. Przykładem jest masło Pilos za 2,49 zł, dostępne na tych warunkach tylko w poniedziałek.
Warto również pamiętać, że 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Standardowe sklepy Lidl będą w tym dniu zamknięte.
Dlatego osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić uwagę na terminy poszczególnych promocji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy na początek tygodnia, nowa oferta Lidla pozwala zaoszczędzić na produktach codziennego użytku.
Szczególnie interesujące są promocje na masło, mleko i mięso, choć wymagają one spełnienia warunków dotyczących liczby sztuk albo aplikacji Lidl Plus.
Najważniejsze: przed podejściem do kasy sprawdź, czy aktywowałeś odpowiedni kupon. Bez niego niektóre produkty mogą zostać naliczone w standardowych cenach.
Oferta obowiązuje do 10 listopada, z wyjątkami wskazanymi w szczegółowych zasadach promocji. Dostępność produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.