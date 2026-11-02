Biedronka rozdaje trzeci produkt gratis od 2 listopada. Promocja obejmuje popularne marki, ale są limity

2 listopada 2026 10:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 2 listopada Biedronka uruchamia kolejne promocje na wędliny i przekąski mięsne. Klienci mogą skorzystać z akcji 2+1 gratis na kabanosy Tarczyński oraz wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Dodatkowo popularna kiełbasa została przeceniona o 45%. Wszystkie oferty obowiązują do soboty 7 listopada, ale przy kasie trzeba pamiętać o kilku warunkach.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa gazetka Biedronki przynosi promocje na produkty, które często trafiają do koszyków podczas codziennych zakupów. Tym razem sieć postawiła na kabanosy, paczkowane wędliny oraz kiełbasę podwawelską.

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Największą uwagę przyciągają dwie akcje 2+1 gratis. Pozwalają one otrzymać trzeci produkt bez dodatkowej opłaty, ale rabat dotyczy najtańszego artykułu w zestawie.

Kabanosy Tarczyński w promocji 2+1 gratis

Pierwsza oferta obejmuje paczkowane kabanosy marki Tarczyński.

Od 2 do 7 listopada przy zakupie 3 opakowań klient zapłaci tylko za 2. Najtańszy produkt zostanie naliczony gratis.

W promocji można dowolnie mieszać produkty objęte akcją. Oznacza to, że nie trzeba kupować 3 identycznych opakowań.

Na grafice promocyjnej pokazano między innymi kabanosy Gryzzale oraz różne warianty kabanosów Tarczyński.

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Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 12 sztuk, w tym maksymalnie 4 gratis, na kartę Moja Biedronka.

W praktyce oznacza to możliwość skompletowania maksymalnie 4 zestawów po 3 produkty w ramach dziennego limitu.

Wędliny w plastrach również 2+1 gratis

Druga promocja dotyczy wszystkich wędlin w plastrach Kraina Wędlin Gwarancja Smaku objętych akcją.

Również tutaj obowiązuje zasada 2+1 gratis.

Przy zakupie 3 opakowań najtańszy produkt zostanie naliczony za 0 zł.

W gazetce pokazano między innymi różne rodzaje szynek i wędlin drobiowych.

Produkty można dowolnie mieszać, dzięki czemu klient nie musi wybierać 3 takich samych opakowań.

Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada i wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.

W tym przypadku limit wynosi 9 sztuk dziennie, w tym maksymalnie 3 gratis, na kartę Moja Biedronka.

Kiełbasa podwawelska tańsza o 45%

Biedronka przygotowała również osobną promocję na kiełbasę podwawelską Kraina Wędlin Gwarancja Smaku.

Od 2 do 7 listopada jej cena wynosi 12,90 zł za kilogram.

Według gazetki jest to obniżka o 45%.

Cena regularna wskazana w materiale promocyjnym wynosi 23,80 zł za kilogram.

Oznacza to oszczędność 10,90 zł na każdym kilogramie.

Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

W gazetce wskazano limit dzienny 3 kg na kartę Moja Biedronka.

Jak działa promocja 2+1 gratis w Biedronce?

Warto zwrócić uwagę na sposób naliczania rabatu.

W przypadku akcji 2+1 gratis klient wybiera 3 produkty objęte daną promocją. Dwa z nich są płatne, a najtańszy zostaje naliczony gratis.

Przykładowo, jeśli 3 opakowania kosztują odpowiednio 8 zł, 7 zł i 6 zł, klient zapłaci 15 zł zamiast 21 zł.

To wyłącznie przykład ilustrujący mechanizm rabatu, a nie ceny konkretnych produktów z gazetki.

Ważne jest również to, że promocja na kabanosy i promocja na wędliny to dwie odrębne akcje. Aby otrzymać produkt gratis, trzeba skompletować zestaw z artykułów należących do właściwej grupy promocyjnej.

Jak odebrać gratisowe produkty i skorzystać z obniżki?

Przed zakupami warto pamiętać o kilku zasadach:

  1. Przygotuj kartę lub aplikację Moja Biedronka. Wszystkie 3 promocje zostały oznaczone jako oferty dla uczestników programu lojalnościowego.
  2. Wybierz 3 produkty z jednej akcji 2+1 gratis. Można mieszać różne kabanosy objęte promocją albo różne wędliny objęte drugą akcją. Gratisowy będzie najtańszy produkt w danym zestawie.
  3. Sprawdź limity. Przy kabanosach obowiązuje limit 12 sztuk dziennie, w tym 4 gratis. Przy wędlinach limit wynosi 9 sztuk, w tym 3 gratis.
  4. Przy kiełbasie zwróć uwagę na wagę. Cena 12,90 zł dotyczy 1 kg produktu, a limit dzienny wynosi 3 kg na kartę.
  5. Zrób zakupy do 7 listopada. Wszystkie opisane promocje obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
  6. Sprawdź paragon. Przed opuszczeniem sklepu upewnij się, że gratisowe produkty i obniżka ceny kiełbasy zostały prawidłowo naliczone.

Nowa oferta może zainteresować osoby przygotowujące kanapki do pracy i szkoły lub planujące większe zakupy na kilka dni. Najważniejsze są jednak warunki promocji: odpowiednia liczba produktów, karta Moja Biedronka oraz dzienne limity.

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