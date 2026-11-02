Biedronka rozdaje trzeci produkt gratis od 2 listopada. Promocja obejmuje popularne marki, ale są limity
Od poniedziałku 2 listopada Biedronka uruchamia kolejne promocje na wędliny i przekąski mięsne. Klienci mogą skorzystać z akcji 2+1 gratis na kabanosy Tarczyński oraz wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Dodatkowo popularna kiełbasa została przeceniona o 45%. Wszystkie oferty obowiązują do soboty 7 listopada, ale przy kasie trzeba pamiętać o kilku warunkach.
Nowa gazetka Biedronki przynosi promocje na produkty, które często trafiają do koszyków podczas codziennych zakupów. Tym razem sieć postawiła na kabanosy, paczkowane wędliny oraz kiełbasę podwawelską.
Największą uwagę przyciągają dwie akcje 2+1 gratis. Pozwalają one otrzymać trzeci produkt bez dodatkowej opłaty, ale rabat dotyczy najtańszego artykułu w zestawie.
Kabanosy Tarczyński w promocji 2+1 gratis
Pierwsza oferta obejmuje paczkowane kabanosy marki Tarczyński.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie 3 opakowań klient zapłaci tylko za 2. Najtańszy produkt zostanie naliczony gratis.
W promocji można dowolnie mieszać produkty objęte akcją. Oznacza to, że nie trzeba kupować 3 identycznych opakowań.
Na grafice promocyjnej pokazano między innymi kabanosy Gryzzale oraz różne warianty kabanosów Tarczyński.
Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 12 sztuk, w tym maksymalnie 4 gratis, na kartę Moja Biedronka.
W praktyce oznacza to możliwość skompletowania maksymalnie 4 zestawów po 3 produkty w ramach dziennego limitu.
Wędliny w plastrach również 2+1 gratis
Druga promocja dotyczy wszystkich wędlin w plastrach Kraina Wędlin Gwarancja Smaku objętych akcją.
Również tutaj obowiązuje zasada 2+1 gratis.
Przy zakupie 3 opakowań najtańszy produkt zostanie naliczony za 0 zł.
W gazetce pokazano między innymi różne rodzaje szynek i wędlin drobiowych.
Produkty można dowolnie mieszać, dzięki czemu klient nie musi wybierać 3 takich samych opakowań.
Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada i wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
W tym przypadku limit wynosi 9 sztuk dziennie, w tym maksymalnie 3 gratis, na kartę Moja Biedronka.
Kiełbasa podwawelska tańsza o 45%
Biedronka przygotowała również osobną promocję na kiełbasę podwawelską Kraina Wędlin Gwarancja Smaku.
Od 2 do 7 listopada jej cena wynosi 12,90 zł za kilogram.
Według gazetki jest to obniżka o 45%.
Cena regularna wskazana w materiale promocyjnym wynosi 23,80 zł za kilogram.
Oznacza to oszczędność 10,90 zł na każdym kilogramie.
Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
W gazetce wskazano limit dzienny 3 kg na kartę Moja Biedronka.
Jak działa promocja 2+1 gratis w Biedronce?
Warto zwrócić uwagę na sposób naliczania rabatu.
W przypadku akcji 2+1 gratis klient wybiera 3 produkty objęte daną promocją. Dwa z nich są płatne, a najtańszy zostaje naliczony gratis.
Przykładowo, jeśli 3 opakowania kosztują odpowiednio 8 zł, 7 zł i 6 zł, klient zapłaci 15 zł zamiast 21 zł.
To wyłącznie przykład ilustrujący mechanizm rabatu, a nie ceny konkretnych produktów z gazetki.
Ważne jest również to, że promocja na kabanosy i promocja na wędliny to dwie odrębne akcje. Aby otrzymać produkt gratis, trzeba skompletować zestaw z artykułów należących do właściwej grupy promocyjnej.
Jak odebrać gratisowe produkty i skorzystać z obniżki?
Przed zakupami warto pamiętać o kilku zasadach:
- Przygotuj kartę lub aplikację Moja Biedronka. Wszystkie 3 promocje zostały oznaczone jako oferty dla uczestników programu lojalnościowego.
- Wybierz 3 produkty z jednej akcji 2+1 gratis. Można mieszać różne kabanosy objęte promocją albo różne wędliny objęte drugą akcją. Gratisowy będzie najtańszy produkt w danym zestawie.
- Sprawdź limity. Przy kabanosach obowiązuje limit 12 sztuk dziennie, w tym 4 gratis. Przy wędlinach limit wynosi 9 sztuk, w tym 3 gratis.
- Przy kiełbasie zwróć uwagę na wagę. Cena 12,90 zł dotyczy 1 kg produktu, a limit dzienny wynosi 3 kg na kartę.
- Zrób zakupy do 7 listopada. Wszystkie opisane promocje obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
- Sprawdź paragon. Przed opuszczeniem sklepu upewnij się, że gratisowe produkty i obniżka ceny kiełbasy zostały prawidłowo naliczone.
Nowa oferta może zainteresować osoby przygotowujące kanapki do pracy i szkoły lub planujące większe zakupy na kilka dni. Najważniejsze są jednak warunki promocji: odpowiednia liczba produktów, karta Moja Biedronka oraz dzienne limity.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.