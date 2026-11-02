Lidl rusza z promocją 2+1 gratis od 2 listopada. Popularne napoje znacznie taniej, ale jest warunek
Od poniedziałku 2 listopada Lidl wprowadza nowe promocje na napoje gazowane i wodę mineralną. Klienci mogą skorzystać z akcji 2+1 gratis, kupić napoje Coca-Cola, Fanta i Sprite w wielopakach oraz zapłacić 1,79 zł za butelkę wody. Jedna z ofert wymaga jednak aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a część produktów dostępna jest wyłącznie w wybranych sklepach.
Nowa gazetka Lidla obejmuje kilka promocji na napoje w dużych opakowaniach. To propozycje dla osób, które planują większe zakupy na początek listopada lub chcą uzupełnić domowe zapasy.
Wśród ofert znalazły się napoje Pepsi, Mirinda i 7UP, a także Coca-Cola, Fanta, Sprite oraz woda Żywiec Zdrój.
Największą uwagę przyciąga akcja 2+1 gratis, dzięki której przy zakupie 3 butelek klient płaci tylko za 2.
Lidl daje trzeci napój gratis. Promocja tylko do 4 listopada
Od 2 do 4 listopada Lidl prowadzi promocję na napoje Pepsi Zero, Mirinda, 7UP oraz Pepsi Twist w butelkach o pojemności 2 litrów.
Obowiązuje zasada 2+1 gratis.
Przy zakupie 3 butelek objętych promocją najtańsza zostaje naliczona bez dodatkowej opłaty.
W gazetce wskazano cenę poza promocją wynoszącą 10,15 zł za butelkę.
Przy zakupie 3 napojów w tej samej cenie, bez rabatu klient zapłaciłby 30,45 zł.
W ramach promocji zapłaci 20,30 zł, co daje średnio około 6,77 zł za butelkę.
Oszczędność na 3 opakowaniach wynosi 10,15 zł.
Biedronka nie jest jedyną siecią oferującą promocje wielosztukowe, ale w tym przypadku Lidl wymaga dodatkowej czynności.
Aby otrzymać trzeci produkt gratis, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.
Promocja pozwala dowolnie mieszać warianty napojów objęte akcją.
W gazetce wskazano limit 3 butelek na kupon.
Coca-Cola, Fanta i Sprite. Dwie butelki za 9,98 zł
Kolejna oferta obowiązuje od poniedziałku 2 listopada.
Dotyczy napojów Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta oraz Sprite w dwupakach o pojemności 2 × 1 litr.
Cena promocyjna jednego dwupaku wynosi 9,98 zł.
Oznacza to, że jedna litrowa butelka kosztuje 4,99 zł.
Oferta została oznaczona w gazetce jako „Dwusztuk”, czyli zestaw dwóch butelek sprzedawanych razem.
Dla klientów, którzy regularnie kupują napoje gazowane, może to być wygodna alternatywa wobec pojedynczych opakowań.
Coca-Cola w czteropaku. Cena 31,96 zł
Lidl przygotował również promocję na Coca-Colę oraz Coca-Colę Zero w czteropakach.
Zestaw obejmuje 4 butelki po 2 litry, czyli łącznie 8 litrów napoju.
Cena wynosi 31,96 zł za czteropak.
W przeliczeniu na jedną butelkę jest to 7,99 zł, a na litr około 4 zł.
Oferta obowiązuje od poniedziałku 2 listopada.
Na grafice wskazano, że produkt może być dostępny tylko w niektórych sklepach, dlatego przed zakupami warto sprawdzić asortyment swojej placówki.
Żywiec Zdrój za 1,79 zł za butelkę
W gazetce znalazła się również oferta na wodę źródlaną niegazowaną Żywiec Zdrój, w opakowaniu zawierającym 6 butelek po 1,5 litra.
Cena promocyjna całego sześciopaku wynosi 10,74 zł.
Oznacza to, że jedna butelka kosztuje 1,79 zł.
Łącznie klient otrzymuje 9 litrów wody, co daje około 1,19 zł za litr.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 2 listopada.
To oferta dla osób, które wolą kupować wodę w większych opakowaniach zamiast pojedynczych butelek.
Która promocja Lidla jest najkorzystniejsza?
Warto porównać ceny jednostkowe, ponieważ produkty mają różne pojemności.
|Produkt
|Cena zestawu
|Cena za litr
|Pepsi, Mirinda, 7UP — 2+1 gratis
|20,30 zł za 6 l*
|ok. 3,38 zł
|Coca-Cola, Fanta, Sprite — dwupak
|9,98 zł za 2 l
|4,99 zł
|Coca-Cola — czteropak
|31,96 zł za 8 l
|ok. 4,00 zł
|Żywiec Zdrój — sześciopak
|10,74 zł za 9 l
|ok. 1,19 zł
Wyliczenie dla 3 butelek o jednakowej cenie regularnej 10,15 zł, po zastosowaniu promocji 2+1 gratis.
W przypadku napojów gazowanych najniższą cenę za litr w pokazanych ofertach daje promocja 2+1 gratis, ale wymaga aktywowania kuponu Lidl Plus.
Jak skorzystać z promocji Lidla od 2 listopada?
Przed zakupami warto pamiętać o kilku zasadach.
- Aktywuj kupon Lidl Plus. Jest wymagany przy promocji 2+1 gratis na napoje Pepsi, Mirinda, 7UP i Pepsi Twist.
- Wybierz 3 butelki objęte akcją. Możesz mieszać warianty napojów, ale promocja obejmuje maksymalnie 3 butelki na kupon.
- Sprawdź termin. Akcja 2+1 gratis obowiązuje od 2 do 4 listopada. Pozostałe pokazane oferty rozpoczynają się 2 listopada, ale na grafice nie wskazano ich daty zakończenia.
- Porównaj ceny za litr. Przy dużych opakowaniach łatwo pomylić cenę całego zestawu z ceną pojedynczej butelki.
- Sprawdź dostępność w sklepie. Niektóre produkty mogą być oferowane tylko w wybranych placówkach Lidla.
- Zeskanuj aplikację przy kasie i sprawdź paragon. Upewnij się, że promocja została prawidłowo naliczona.
Nowe promocje Lidla mogą zainteresować osoby planujące zakup większej liczby napojów. Najważniejsza oferta to 2+1 gratis, ale obowiązuje tylko do 4 listopada i wymaga aktywowania kuponu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.