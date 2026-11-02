Lidl rusza z promocją 2+1 gratis od 2 listopada. Popularne napoje znacznie taniej, ale jest warunek

2 listopada 2026 10:01 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 2 listopada Lidl wprowadza nowe promocje na napoje gazowane i wodę mineralną. Klienci mogą skorzystać z akcji 2+1 gratis, kupić napoje Coca-Cola, Fanta i Sprite w wielopakach oraz zapłacić 1,79 zł za butelkę wody. Jedna z ofert wymaga jednak aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a część produktów dostępna jest wyłącznie w wybranych sklepach.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa gazetka Lidla obejmuje kilka promocji na napoje w dużych opakowaniach. To propozycje dla osób, które planują większe zakupy na początek listopada lub chcą uzupełnić domowe zapasy.

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Wśród ofert znalazły się napoje Pepsi, Mirinda i 7UP, a także Coca-Cola, Fanta, Sprite oraz woda Żywiec Zdrój.

Największą uwagę przyciąga akcja 2+1 gratis, dzięki której przy zakupie 3 butelek klient płaci tylko za 2.

Lidl daje trzeci napój gratis. Promocja tylko do 4 listopada

Od 2 do 4 listopada Lidl prowadzi promocję na napoje Pepsi Zero, Mirinda, 7UP oraz Pepsi Twist w butelkach o pojemności 2 litrów.

Obowiązuje zasada 2+1 gratis.

Przy zakupie 3 butelek objętych promocją najtańsza zostaje naliczona bez dodatkowej opłaty.

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W gazetce wskazano cenę poza promocją wynoszącą 10,15 zł za butelkę.

Przy zakupie 3 napojów w tej samej cenie, bez rabatu klient zapłaciłby 30,45 zł.

W ramach promocji zapłaci 20,30 zł, co daje średnio około 6,77 zł za butelkę.

Oszczędność na 3 opakowaniach wynosi 10,15 zł.

Biedronka nie jest jedyną siecią oferującą promocje wielosztukowe, ale w tym przypadku Lidl wymaga dodatkowej czynności.

Aby otrzymać trzeci produkt gratis, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.

Promocja pozwala dowolnie mieszać warianty napojów objęte akcją.

W gazetce wskazano limit 3 butelek na kupon.

Coca-Cola, Fanta i Sprite. Dwie butelki za 9,98 zł

Kolejna oferta obowiązuje od poniedziałku 2 listopada.

Dotyczy napojów Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta oraz Sprite w dwupakach o pojemności 2 × 1 litr.

Cena promocyjna jednego dwupaku wynosi 9,98 zł.

Oznacza to, że jedna litrowa butelka kosztuje 4,99 zł.

Oferta została oznaczona w gazetce jako „Dwusztuk”, czyli zestaw dwóch butelek sprzedawanych razem.

Dla klientów, którzy regularnie kupują napoje gazowane, może to być wygodna alternatywa wobec pojedynczych opakowań.

Coca-Cola w czteropaku. Cena 31,96 zł

Lidl przygotował również promocję na Coca-Colę oraz Coca-Colę Zero w czteropakach.

Zestaw obejmuje 4 butelki po 2 litry, czyli łącznie 8 litrów napoju.

Cena wynosi 31,96 zł za czteropak.

W przeliczeniu na jedną butelkę jest to 7,99 zł, a na litr około 4 zł.

Oferta obowiązuje od poniedziałku 2 listopada.

Na grafice wskazano, że produkt może być dostępny tylko w niektórych sklepach, dlatego przed zakupami warto sprawdzić asortyment swojej placówki.

Żywiec Zdrój za 1,79 zł za butelkę

W gazetce znalazła się również oferta na wodę źródlaną niegazowaną Żywiec Zdrój, w opakowaniu zawierającym 6 butelek po 1,5 litra.

Cena promocyjna całego sześciopaku wynosi 10,74 zł.

Oznacza to, że jedna butelka kosztuje 1,79 zł.

Łącznie klient otrzymuje 9 litrów wody, co daje około 1,19 zł za litr.

Promocja obowiązuje od poniedziałku 2 listopada.

To oferta dla osób, które wolą kupować wodę w większych opakowaniach zamiast pojedynczych butelek.

Która promocja Lidla jest najkorzystniejsza?

Warto porównać ceny jednostkowe, ponieważ produkty mają różne pojemności.

Produkt Cena zestawu Cena za litr
Pepsi, Mirinda, 7UP — 2+1 gratis 20,30 zł za 6 l* ok. 3,38 zł
Coca-Cola, Fanta, Sprite — dwupak 9,98 zł za 2 l 4,99 zł
Coca-Cola — czteropak 31,96 zł za 8 l ok. 4,00 zł
Żywiec Zdrój — sześciopak 10,74 zł za 9 l ok. 1,19 zł

Wyliczenie dla 3 butelek o jednakowej cenie regularnej 10,15 zł, po zastosowaniu promocji 2+1 gratis.

W przypadku napojów gazowanych najniższą cenę za litr w pokazanych ofertach daje promocja 2+1 gratis, ale wymaga aktywowania kuponu Lidl Plus.

Jak skorzystać z promocji Lidla od 2 listopada?

Przed zakupami warto pamiętać o kilku zasadach.

  1. Aktywuj kupon Lidl Plus. Jest wymagany przy promocji 2+1 gratis na napoje Pepsi, Mirinda, 7UP i Pepsi Twist.
  2. Wybierz 3 butelki objęte akcją. Możesz mieszać warianty napojów, ale promocja obejmuje maksymalnie 3 butelki na kupon.
  3. Sprawdź termin. Akcja 2+1 gratis obowiązuje od 2 do 4 listopada. Pozostałe pokazane oferty rozpoczynają się 2 listopada, ale na grafice nie wskazano ich daty zakończenia.
  4. Porównaj ceny za litr. Przy dużych opakowaniach łatwo pomylić cenę całego zestawu z ceną pojedynczej butelki.
  5. Sprawdź dostępność w sklepie. Niektóre produkty mogą być oferowane tylko w wybranych placówkach Lidla.
  6. Zeskanuj aplikację przy kasie i sprawdź paragon. Upewnij się, że promocja została prawidłowo naliczona.

Nowe promocje Lidla mogą zainteresować osoby planujące zakup większej liczby napojów. Najważniejsza oferta to 2+1 gratis, ale obowiązuje tylko do 4 listopada i wymaga aktywowania kuponu.

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