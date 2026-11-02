Wyłączenia wody w Warszawie od 2 listopada. Nawet 8 godzin bez wody. MPWiK podało listę adresów

2 listopada 2026 09:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 2 listopada mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawach wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało harmonogram prac obejmujących kilka dzielnic stolicy. W niektórych budynkach wody może zabraknąć nawet na 8 godzin. Na liście znalazły się konkretne ulice i numery posesji.

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Woda wypływająca z kranu. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Woda wypływająca z kranu. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Początek listopada przyniesie utrudnienia na Ochocie, w Śródmieściu, na Ursynowie, we Włochach oraz na Żoliborzu. Przerwy nie obejmą całych dzielnic, lecz wybrane nieruchomości wskazane przez MPWiK.

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Pierwsze planowane wyłączenia rozpoczną się już w poniedziałek 2 listopada o godzinie 11:00. Kolejne przewidziano na następne dni.

Poniedziałek, 2 listopada. Wyłączenia wody na Ochocie

Pierwsza przerwa została zaplanowana na 2 listopada w godzinach 11:00–15:00.

Dotyczy budynków przy ulicy Filtrowej na Ochocie.

Adresy objęte wyłączeniem:

  • Filtrowa 23, 25, 27, 29,
  • Filtrowa 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
  • Filtrowa 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
  • Filtrowa 50, 51, 53 i 55.

Planowana przerwa potrwa 4 godziny.

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Mieszkańcy wskazanych nieruchomości powinni wcześniej przygotować zapas wody do picia i podstawowych czynności domowych.

Śródmieście. 2 listopada wody zabraknie w centrum Warszawy

Również w poniedziałek zaplanowano dwa wyłączenia w Śródmieściu.

Godziny 15:00–20:00

Pierwsze dotyczy następujących adresów:

  • Kredytowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9,
  • plac Stanisława Małachowskiego 1.

W tych budynkach przerwa może potrwać 5 godzin.

Godziny 17:30–20:00

Drugie wyłączenie obejmie:

  • Jarosława Dąbrowskiego 10,
  • plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 7, 10 i 12.

W tym przypadku planowana przerwa potrwa 2 godziny i 30 minut.

Wtorek, 3 listopada. Ursynów nawet 8 godzin bez wody

We wtorek 3 listopada zaplanowano prace obejmujące większą liczbę adresów na Ursynowie.

Pierwsze wyłączenie potrwa od godziny 8:00 do 16:00.

Ulica Drumli:

  • 3,
  • 7, 7A, 7B,
  • 8, 8A,
  • 9, 9A, 9B,
  • 10,
  • 11, 11A, 11B,
  • 12, 13, 14 i 16.

Ulica Gajdy:

  • 1, 3, 3A,
  • 8, 9, 10 i 13.

Ulica Klarnecistów:

  • 2, 3 i 7.

To najdłuższa przerwa wśród wyłączeń rozpoczynających się od 2 listopada w aktualnym harmonogramie MPWiK.

Mieszkańcy wymienionych budynków powinni przygotować się na 8 godzin bez bieżącej wody, jeśli prace potrwają zgodnie z planem.

Kolejne wyłączenie na Ursynowie. Sześć godzin utrudnień

Tego samego dnia, 3 listopada w godzinach 8:00–14:00, zaplanowano kolejną przerwę.

Obejmie następujące nieruchomości:

  • Jana Ciszewskiego 5,
  • Nugat 4 i 8,
  • Romualda Gutta 1 i 2,
  • Stefana Kopcińskiego 9, 16 i 18.

Planowany czas wyłączenia wynosi 6 godzin.

Warto pamiętać, że są to odrębne prace od tych zaplanowanych przy ulicach Drumli, Gajdy i Klarnecistów.

Środa, 4 listopada. Wieczorne wyłączenia we Włochach

Na środę 4 listopada MPWiK zapowiedziało przerwę w dostawie wody w dzielnicy Włochy.

Prace zaplanowano od godziny 20:00 do 23:00.

Ulica Janiszowska:

  • 3,
  • 4, 4A,
  • 5, 6, 8,
  • 9, 9A,
  • 10, 10A,
  • 11, 12, 12A,
  • 13, 14, 15,
  • 17 i 17A.

Ulica Robotnicza:

  • 4, 4A i 5.

Ulica Trojańska:

  • 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 13A, 14 i 16.

Przerwa została zaplanowana na 3 godziny.

Ze względu na wieczorny termin mieszkańcy powinni wcześniej zaplanować kąpiel, zmywanie i inne czynności wymagające bieżącej wody.

Żoliborz. 4 listopada wyłączenie przy dwóch ulicach

Kolejna przerwa została zaplanowana na środę 4 listopada w godzinach 8:00–11:00.

Dotyczy następujących adresów:

  • aleja Wojska Polskiego 50/54 i 56,
  • Stanisława Wyspiańskiego 2, 4, 5 i 6/8.

Planowany czas wyłączenia wynosi 3 godziny.

Czwartek, 5 listopada. Kolejne prace na Żoliborzu

Harmonogram MPWiK obejmuje również czwartek 5 listopada.

W godzinach 11:00–15:00 zaplanowano wyłączenia przy ulicy Kazimierza Promyka.

Na liście znajdują się adresy:

  • Kazimierza Promyka 1,
  • Kazimierza Promyka 3,
  • Kazimierza Promyka 4,
  • Kazimierza Promyka 19,
  • Kazimierza Promyka 21.

Przerwa może potrwać 4 godziny.

Jak przygotować się na planowane wyłączenie wody?

Nawet kilkugodzinna przerwa może utrudnić przygotowanie posiłków, korzystanie z łazienki czy wykonywanie obowiązków domowych.

Przed rozpoczęciem wyłączenia warto:

  1. Przygotować zapas wody pitnej. Najlepiej przechowywać ją w czystych, zamkniętych pojemnikach.
  2. Zabezpieczyć wodę do celów gospodarczych. Przyda się do spłukiwania toalety i podstawowych czynności porządkowych.
  3. Wcześniej zakończyć pranie i zmywanie. Uruchamianie urządzeń wymagających dopływu wody tuż przed planowaną przerwą może być kłopotliwe.
  4. Sprawdzić dokładny numer budynku. Wyłączenia dotyczą konkretnych posesji, a nie wszystkich mieszkańców danej ulicy.
  5. Zweryfikować harmonogram przed rozpoczęciem prac. Terminy i godziny mogą zostać zmienione.

Aktualne informacje publikowane są na stronie MPWiK w Warszawie, w zakładkach dotyczących planowanych i awaryjnych wyłączeń.

W przypadku problemów z dostawą wody mieszkańcy mogą kontaktować się z całodobowym Pogotowiem Wodociągowym pod numerem 994.

Najdłuższe wyłączenie w przedstawionym harmonogramie zaplanowano na wtorek 3 listopada na Ursynowie. Przerwa przy ulicach Drumli, Gajdy i Klarnecistów ma potrwać od 8:00 do 16:00.

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