Wyłączenia wody w Warszawie od 2 listopada. Nawet 8 godzin bez wody. MPWiK podało listę adresów
Od poniedziałku 2 listopada mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawach wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało harmonogram prac obejmujących kilka dzielnic stolicy. W niektórych budynkach wody może zabraknąć nawet na 8 godzin. Na liście znalazły się konkretne ulice i numery posesji.
Początek listopada przyniesie utrudnienia na Ochocie, w Śródmieściu, na Ursynowie, we Włochach oraz na Żoliborzu. Przerwy nie obejmą całych dzielnic, lecz wybrane nieruchomości wskazane przez MPWiK.
Pierwsze planowane wyłączenia rozpoczną się już w poniedziałek 2 listopada o godzinie 11:00. Kolejne przewidziano na następne dni.
Poniedziałek, 2 listopada. Wyłączenia wody na Ochocie
Pierwsza przerwa została zaplanowana na 2 listopada w godzinach 11:00–15:00.
Dotyczy budynków przy ulicy Filtrowej na Ochocie.
Adresy objęte wyłączeniem:
- Filtrowa 23, 25, 27, 29,
- Filtrowa 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
- Filtrowa 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
- Filtrowa 50, 51, 53 i 55.
Planowana przerwa potrwa 4 godziny.
Mieszkańcy wskazanych nieruchomości powinni wcześniej przygotować zapas wody do picia i podstawowych czynności domowych.
Śródmieście. 2 listopada wody zabraknie w centrum Warszawy
Również w poniedziałek zaplanowano dwa wyłączenia w Śródmieściu.
Godziny 15:00–20:00
Pierwsze dotyczy następujących adresów:
- Kredytowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9,
- plac Stanisława Małachowskiego 1.
W tych budynkach przerwa może potrwać 5 godzin.
Godziny 17:30–20:00
Drugie wyłączenie obejmie:
- Jarosława Dąbrowskiego 10,
- plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 7, 10 i 12.
W tym przypadku planowana przerwa potrwa 2 godziny i 30 minut.
Wtorek, 3 listopada. Ursynów nawet 8 godzin bez wody
We wtorek 3 listopada zaplanowano prace obejmujące większą liczbę adresów na Ursynowie.
Pierwsze wyłączenie potrwa od godziny 8:00 do 16:00.
Ulica Drumli:
- 3,
- 7, 7A, 7B,
- 8, 8A,
- 9, 9A, 9B,
- 10,
- 11, 11A, 11B,
- 12, 13, 14 i 16.
Ulica Gajdy:
- 1, 3, 3A,
- 8, 9, 10 i 13.
Ulica Klarnecistów:
- 2, 3 i 7.
To najdłuższa przerwa wśród wyłączeń rozpoczynających się od 2 listopada w aktualnym harmonogramie MPWiK.
Mieszkańcy wymienionych budynków powinni przygotować się na 8 godzin bez bieżącej wody, jeśli prace potrwają zgodnie z planem.
Kolejne wyłączenie na Ursynowie. Sześć godzin utrudnień
Tego samego dnia, 3 listopada w godzinach 8:00–14:00, zaplanowano kolejną przerwę.
Obejmie następujące nieruchomości:
- Jana Ciszewskiego 5,
- Nugat 4 i 8,
- Romualda Gutta 1 i 2,
- Stefana Kopcińskiego 9, 16 i 18.
Planowany czas wyłączenia wynosi 6 godzin.
Warto pamiętać, że są to odrębne prace od tych zaplanowanych przy ulicach Drumli, Gajdy i Klarnecistów.
Środa, 4 listopada. Wieczorne wyłączenia we Włochach
Na środę 4 listopada MPWiK zapowiedziało przerwę w dostawie wody w dzielnicy Włochy.
Prace zaplanowano od godziny 20:00 do 23:00.
Ulica Janiszowska:
- 3,
- 4, 4A,
- 5, 6, 8,
- 9, 9A,
- 10, 10A,
- 11, 12, 12A,
- 13, 14, 15,
- 17 i 17A.
Ulica Robotnicza:
- 4, 4A i 5.
Ulica Trojańska:
- 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 13A, 14 i 16.
Przerwa została zaplanowana na 3 godziny.
Ze względu na wieczorny termin mieszkańcy powinni wcześniej zaplanować kąpiel, zmywanie i inne czynności wymagające bieżącej wody.
Żoliborz. 4 listopada wyłączenie przy dwóch ulicach
Kolejna przerwa została zaplanowana na środę 4 listopada w godzinach 8:00–11:00.
Dotyczy następujących adresów:
- aleja Wojska Polskiego 50/54 i 56,
- Stanisława Wyspiańskiego 2, 4, 5 i 6/8.
Planowany czas wyłączenia wynosi 3 godziny.
Czwartek, 5 listopada. Kolejne prace na Żoliborzu
Harmonogram MPWiK obejmuje również czwartek 5 listopada.
W godzinach 11:00–15:00 zaplanowano wyłączenia przy ulicy Kazimierza Promyka.
Na liście znajdują się adresy:
- Kazimierza Promyka 1,
- Kazimierza Promyka 3,
- Kazimierza Promyka 4,
- Kazimierza Promyka 19,
- Kazimierza Promyka 21.
Przerwa może potrwać 4 godziny.
Jak przygotować się na planowane wyłączenie wody?
Nawet kilkugodzinna przerwa może utrudnić przygotowanie posiłków, korzystanie z łazienki czy wykonywanie obowiązków domowych.
Przed rozpoczęciem wyłączenia warto:
- Przygotować zapas wody pitnej. Najlepiej przechowywać ją w czystych, zamkniętych pojemnikach.
- Zabezpieczyć wodę do celów gospodarczych. Przyda się do spłukiwania toalety i podstawowych czynności porządkowych.
- Wcześniej zakończyć pranie i zmywanie. Uruchamianie urządzeń wymagających dopływu wody tuż przed planowaną przerwą może być kłopotliwe.
- Sprawdzić dokładny numer budynku. Wyłączenia dotyczą konkretnych posesji, a nie wszystkich mieszkańców danej ulicy.
- Zweryfikować harmonogram przed rozpoczęciem prac. Terminy i godziny mogą zostać zmienione.
Aktualne informacje publikowane są na stronie MPWiK w Warszawie, w zakładkach dotyczących planowanych i awaryjnych wyłączeń.
W przypadku problemów z dostawą wody mieszkańcy mogą kontaktować się z całodobowym Pogotowiem Wodociągowym pod numerem 994.
Najdłuższe wyłączenie w przedstawionym harmonogramie zaplanowano na wtorek 3 listopada na Ursynowie. Przerwa przy ulicach Drumli, Gajdy i Klarnecistów ma potrwać od 8:00 do 16:00.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.