Biedronka rusza z promocją 3+3 gratis od 2 listopada. Druga oferta pozwala kupić produkt za 1 zł

2 listopada 2026 09:17 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 2 listopada Biedronka wprowadza kolejne promocje na popularne produkty spożywcze. Klienci mogą skorzystać z akcji 3+3 gratis na mleko oraz kupić drugie opakowanie sera za 1 zł. Obie oferty mają jednak różne terminy obowiązywania i wymagają użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa gazetka sieci obejmuje produkty, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych Polaków. Tym razem Biedronka przygotowała promocje na mleko UHT o zawartości tłuszczu 3,2% oraz sery żółte w plastrach.

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Choć rabaty wyglądają atrakcyjnie, warto dokładnie sprawdzić ich zasady. W przypadku mleka trzeba kupić 6 opakowań, aby otrzymać 3 z nich gratis. Przy serach promocja działa inaczej — drugie, tańsze opakowanie kosztuje 1 zł.

3+3 gratis na mleko. Promocja tylko przez 3 dni

Pierwsza oferta dotyczy mleka UHT 3,2%, 1 l, marek Łaciate i Wypasione.

Od 2 do 4 listopada obowiązuje promocja 3+3 gratis.

Oznacza to, że przy zakupie 6 kartonów mleka klient płaci tylko za 3, a pozostałe 3 otrzymuje bez dodatkowej opłaty.

Cena regularna jednego opakowania wskazana w gazetce wynosi 4,99 zł.

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Przy zakupie 6 sztuk bez promocji rachunek wyniósłby 29,94 zł. W ramach akcji 3+3 gratis klient zapłaci 14,97 zł, czyli średnio około 2,50 zł za litr.

To oszczędność wynosząca 14,97 zł na 6 opakowaniach.

Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Można mieszać produkty, ale obowiązuje limit

Biedronka zaznacza, że w promocji na mleko można dowolnie mieszać produkty.

Oznacza to, że nie trzeba wybierać wyłącznie mleka jednej marki. W ramach oferty można łączyć mleko Łaciate i Wypasione, pod warunkiem że są to produkty objęte promocją.

Obowiązuje jednak limit dzienny 12 sztuk, w tym maksymalnie 6 gratis, na kartę Moja Biedronka.

W praktyce pozwala to skorzystać z promocji dwukrotnie w ramach dziennego limitu.

Akcja kończy się w środę 4 listopada.

Drugi ser za 1 zł. Promocja potrwa do 7 listopada

Druga oferta obejmuje wszystkie sery w plastrach marki Światowid, 300 g.

W gazetce pokazano między innymi sery Gouda, Podlaski, Salami oraz Rolada Ustrzycka.

Od 2 do 7 listopada przy zakupie 2 opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.

To oznacza, że wysokość oszczędności zależy od ceny wybranych serów.

Przykładowo, jeśli oba opakowania kosztują regularnie po 9 zł, za pierwsze klient zapłaci 9 zł, a za drugie 1 zł. Łączny koszt wyniesie więc 10 zł zamiast 18 zł.

Jest to przykład wyjaśniający mechanizm promocji, a nie cena konkretnego sera z gazetki.

Sery można mieszać. Trzeba pamiętać o limicie

Również w tej promocji Biedronka dopuszcza dowolne mieszanie produktów.

Klient może więc wybrać różne rodzaje sera Światowid w plastrach, o ile wszystkie są objęte ofertą.

W przypadku produktów o różnych cenach rabat obejmie tańsze opakowanie.

Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 6 sztuk, w tym maksymalnie 3 tańsze produkty, na kartę Moja Biedronka.

Oferta na sery potrwa do soboty 7 listopada.

Jak skorzystać z promocji w Biedronce?

Przed zakupami warto pamiętać o kilku zasadach:

  1. Przygotuj kartę lub aplikację Moja Biedronka. Obie oferty są przeznaczone dla uczestników programu lojalnościowego.
  2. Kup odpowiednią liczbę produktów. Przy mleku akcja 3+3 gratis wymaga zakupu 6 opakowań. Przy serach drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł przy zakupie pary.
  3. Sprawdź daty. Mleko w promocji można kupić od 2 do 4 listopada, natomiast sery od 2 do 7 listopada.
  4. Pilnuj limitów. Przy mleku obowiązuje limit 12 sztuk dziennie, w tym 6 gratis. Przy serach limit wynosi 6 opakowań, w tym 3 tańsze.
  5. Sprawdź paragon. Upewnij się, że promocja została prawidłowo naliczona, zwłaszcza jeśli mieszasz różne produkty.

Największa różnica między ofertami polega na sposobie naliczania rabatu. Przy mleku połowa z 6 opakowań jest gratis, natomiast przy serach drugie, tańsze opakowanie kosztuje 1 zł.

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