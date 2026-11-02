Lidl obniża ceny od 2 listopada. Jeden produkt 40% taniej, drugi w promocji 1+1 gratis
Lidl przygotował nowe promocje na owoce i warzywa, które obowiązują od poniedziałku 2 listopada. Klienci mogą kupić ogórki zielone z rabatem 40%, a przy zakupie kaki otrzymać drugi owoc gratis. Obie oferty kończą się już 4 listopada i wymagają aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Nowy tydzień przynosi kolejne obniżki w sklepach Lidl. Tym razem sieć przeceniła produkty z działu owocowo-warzywnego, które można wykorzystać zarówno do codziennych posiłków, jak i zdrowych przekąsek.
W gazetce znalazły się dwie promocje. Pierwsza pozwala zapłacić mniej za świeże ogórki, druga umożliwia zakup dwóch egzotycznych owoców w cenie jednego.
Ogórki zielone 40% taniej. Cena spada do 2,39 zł
Od 2 do 4 listopada Lidl oferuje ogórki zielone w obniżonej cenie.
Cena regularna wynosi 3,99 zł za sztukę, natomiast po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus spada do 2,39 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 40%.
Przy zakupie dwóch ogórków klient zapłaci 4,78 zł zamiast 7,98 zł, oszczędzając 3,20 zł.
Promocja ma jednak kilka warunków.
Rabat obowiązuje przy zakupie 2 sztuk, a kupon należy wcześniej aktywować w aplikacji Lidl Plus.
W gazetce wskazano również limit 6 sztuk na kupon.
To ważna informacja dla osób, które planują większe zakupy lub chcą przygotować surówki, sałatki czy domowe kanapki na kilka dni.
Kaki w promocji 1+1 gratis. Drugi owoc bez dodatkowej opłaty
Druga oferta dotyczy owoców kaki, nazywanych również persymoną.
Od 2 do 4 listopada Lidl prowadzi promocję 1+1 gratis.
Cena regularna jednego owocu wynosi 4,99 zł.
Przy zakupie dwóch sztuk z aktywowanym kuponem Lidl Plus klient zapłaci 4,99 zł za oba owoce.
Oznacza to, że średnia cena jednego kaki wyniesie około 2,49 zł.
Bez promocji za dwa owoce trzeba byłoby zapłacić 9,98 zł.
Oszczędność przy zakupie pary wynosi więc 4,99 zł.
W gazetce wskazano limit 3 zestawów na kupon, czyli maksymalnie 6 owoców w ramach promocji.
Czym jest kaki i jak je jeść?
Kaki to owoc o intensywnie pomarańczowej skórce i słodkim smaku. W zależności od odmiany oraz stopnia dojrzałości jego miąższ może być jędrny lub bardzo miękki.
Dojrzałe kaki można jeść na surowo, po dokładnym umyciu. W przypadku odmian, które nadają się do jedzenia na twardo, wystarczy pokroić owoc w plasterki lub cząstki.
Bardziej miękkie owoce można przekroić i wyjadać miąższ łyżeczką.
Kaki świetnie sprawdza się również jako dodatek do jogurtu naturalnego, owsianki, sałatek owocowych czy deserów.
Warto pamiętać, że niektóre odmiany mogą mieć cierpki smak, jeśli zostaną zjedzone przed osiągnięciem odpowiedniej dojrzałości.
Dwie promocje, ale trzeba aktywować kupony
Choć obie oferty obowiązują w tym samym terminie, mają różne zasady.
|Produkt
|Cena promocyjna
|Warunek
|Ogórek zielony
|2,39 zł za sztukę
|40% rabatu przy zakupie 2 sztuk
|Kaki
|4,99 zł za 2 sztuki
|1+1 gratis
W obu przypadkach konieczne jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Samo zeskanowanie aplikacji przy kasie bez wcześniejszej aktywacji kuponu może nie wystarczyć do uzyskania promocyjnej ceny.
Jak odebrać rabat w Lidlu od 2 listopada?
Aby skorzystać z promocji, należy wykonać kilka prostych czynności.
- Otwórz aplikację Lidl Plus. Przed zakupami znajdź kupony dotyczące ogórków zielonych i owoców kaki.
- Aktywuj wybrane kupony. Zrób to przed podejściem do kasy, ponieważ promocje wymagają aktywacji w aplikacji.
- Kup odpowiednią liczbę produktów. W przypadku ogórków rabat 40% obowiązuje przy zakupie 2 sztuk. Przy kaki drugi owoc jest gratis przy zakupie pary.
- Pamiętaj o limitach. Na ogórki obowiązuje limit 6 sztuk na kupon, a na kaki limit 3 zestawów.
- Zrób zakupy najpóźniej 4 listopada. Obie promocje obowiązują od poniedziałku 2 listopada do środy 4 listopada.
- Zeskanuj Lidl Plus przy kasie i sprawdź paragon. Upewnij się, że obie obniżki zostały prawidłowo naliczone.
Nowe promocje Lidla mogą zainteresować osoby, które chcą kupić świeże owoce i warzywa w niższych cenach. Największą procentową oszczędność daje akcja 1+1 gratis na kaki, dzięki której dwa owoce kosztują tyle co jeden.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.