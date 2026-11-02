Biedronka przecenia popularny produkt nawet o 66%. Od 2 listopada można kupić go za 2,49 zł, ale są limity
Biedronka przygotowała na początek listopada kilka mocnych promocji na masło. Od poniedziałku 2 listopada wybrane kostki o wadze 200 g można kupić już za 2,49 zł. W ofercie znalazły się również produkty przecenione o 40% i 66%. Klienci muszą jednak pamiętać o warunkach: część cen obowiązuje przy zakupie kilku sztuk, z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a promocje mają różne terminy zakończenia.
Masło to jeden z produktów, których ceny Polacy szczególnie uważnie obserwują. Nic więc dziwnego, że promocje na ten artykuł regularnie przyciągają klientów do sklepów.
W nowej gazetce Biedronki znalazły się aż 3 oferty na masło. Różnią się nie tylko ceną, ale również wysokością rabatu, liczbą wymaganych opakowań i okresem obowiązywania.
Masło za 2,49 zł. Biedronka obniża cenę o 58%
Najtańsza oferta dotyczy Masła Ekstra z Polskich Mleczarni lub Masła Ekstra Polmlek, w opakowaniach po 200 g.
Od 2 do 4 listopada produkt kosztuje 2,49 zł za sztukę.
To obniżka o 58% w porównaniu z ceną regularną wynoszącą 5,99 zł.
Jest jednak ważny warunek: promocyjna cena obowiązuje przy zakupie 6 sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Oznacza to, że za 6 kostek masła klient zapłaci 14,94 zł.
Przy zakupie mniejszej liczby opakowań cena może być inna, dlatego przed podejściem do kasy warto sprawdzić zasady promocji.
Obowiązuje również limit dzienny 6 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Masło Mleczna Dolina za 2,99 zł. Promocja potrwa dłużej
Druga oferta obejmuje Masło Ekstra Mleczna Dolina 82%, 200 g.
W tym przypadku promocyjna cena wynosi 2,99 zł za opakowanie, co oznacza obniżkę o 40% względem ceny regularnej 4,99 zł.
Aby skorzystać z rabatu, trzeba kupić 3 sztuki i użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Za 3 kostki masła klient zapłaci zatem 8,97 zł.
Ta promocja obowiązuje dłużej niż oferta za 2,49 zł, ponieważ trwa od 2 do 7 listopada.
Gazetka wskazuje limit dzienny 9 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Nawet 66% taniej. Kolejne masło za 3,99 zł
Trzecia oferta dotyczy Masła Ekstra Polskie Mlekovita lub Masła Ekstra Łaciate, również w opakowaniach po 200 g.
W gazetce podano cenę 3,99 zł za sztukę i rabat sięgający 66%.
Promocja obowiązuje przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Dwa opakowania kosztują więc łącznie 7,98 zł.
Oferta trwa od 2 do 7 listopada.
W tym przypadku obowiązuje limit dzienny 10 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Które masło w Biedronce jest najtańsze?
Wszystkie produkty objęte opisanymi promocjami mają taką samą wagę — 200 g. Można więc bezpośrednio porównać ich ceny.
|Produkt
|Cena za 200 g
|Warunek promocji
|Polmlek / Z Polskich Mleczarni
|2,49 zł
|Zakup 6 sztuk
|Mleczna Dolina
|2,99 zł
|Zakup 3 sztuk
|Mlekovita / Łaciate
|3,99 zł
|Zakup 2 sztuk
Najniższą cenę za pojedynczą kostkę oferuje pierwsza promocja, ale wymaga ona zakupu aż 6 opakowań.
Osoby, które nie potrzebują tak dużego zapasu, mogą rozważyć pozostałe oferty. Warto jednak porównać całkowity koszt zakupów, a nie tylko cenę jednej kostki.
Jak kupić masło w Biedronce w promocyjnej cenie?
Przed zakupami należy zwrócić uwagę na kilka zasad.
- Sprawdź liczbę wymaganych opakowań. Najniższa cena 2,49 zł obowiązuje przy zakupie 6 sztuk, oferta Mlecznej Doliny przy zakupie 3 sztuk, a promocja Mlekovity i Łaciatego przy zakupie 2 sztuk.
- Użyj karty lub aplikacji Moja Biedronka. Wszystkie 3 promocje zostały oznaczone w gazetce jako oferty dla uczestników programu lojalnościowego.
- Pilnuj dat. Masło za 2,49 zł jest dostępne w promocji tylko od 2 do 4 listopada. Pozostałe 2 oferty obowiązują do 7 listopada.
- Zwróć uwagę na limity dzienne. Wynoszą one odpowiednio 6, 9 i 10 sztuk na kartę, w zależności od produktu.
- Sprawdź paragon. Upewnij się, że rabat został naliczony zgodnie z warunkami wybranej promocji.
Nowa oferta Biedronki może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie pieką ciasta, przygotowują domowe wypieki lub chcą uzupełnić zapasy masła. Najniższa cena wynosi 2,49 zł za 200 g, ale wymaga zakupu 6 kostek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.