Biedronka rozdaje vouchery na zakupy. Można dostać nawet 300 zł, zostały ostatnie dni
Klienci Biedronki mogą otrzymać nawet 300 zł w voucherach do wykorzystania podczas kolejnych zakupów. Trzeba jednak spełnić warunki promocji i uważać na termin. Akcja „Biedronkowy Dobry Start” kończy się już 19 września 2026 roku. Zdobyte vouchery będzie można wykorzystać później – we wrześniu, październiku i listopadzie.
Biedronka prowadzi dużą akcję promocyjną, która może zainteresować szczególnie rodziny kompletujące szkolne wyposażenie.
Nie chodzi tym razem o zwykłą obniżkę ceny pojedynczego produktu. Klient spełniający warunki promocji może otrzymać łącznie nawet 300 zł do wykorzystania podczas następnych zakupów.
Czasu na zdobycie voucherów jest jednak coraz mniej.
Nawet 300 zł od Biedronki
Akcja „Biedronkowy Dobry Start 2026” rozpoczęła się 20 lipca i potrwa do 19 września 2026 roku.
Mechanizm polega na kupowaniu produktów związanych z powrotem do szkoły. Do akcji zaliczane są m.in. materiały papiernicze, szkolne, plecaki, worki, wyposażenie na WF czy wybrane elementy wyposażenia pokoju.
Klient musi korzystać z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Po osiągnięciu wymaganej wartości zakupów można otrzymać vouchery na kolejne wizyty w sklepie.
Trzeba uzbierać 600 zł
Najważniejszy jest próg zakupowy.
Biedronka informuje, że zakupy produktów objętych akcją muszą osiągnąć łącznie minimum 600 zł.
Nie oznacza to jednak konieczności wydania całej tej kwoty podczas jednej wizyty. Akcja trwa przez określony czas, a zakupy są rejestrowane przy użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Nagrodą są trzy vouchery po 100 zł, czyli łącznie:
300 zł.
Pierwsze 100 zł będzie można wykorzystać już we wrześniu
Voucherów nie można wykorzystać wszystkich jednocześnie.
Biedronka wyznaczyła trzy oddzielne terminy:
24–30 września – pierwszy voucher 100 zł,
26–31 października – drugi voucher 100 zł,
2–7 listopada – trzeci voucher 100 zł.
Jest też istotny warunek.
Każdy voucher o wartości 100 zł można wykorzystać podczas kolejnych zakupów o wartości minimum 199 zł.
Oznacza to, że nie jest to 300 zł wypłacane klientowi w gotówce. To trzy oddzielne korzyści zakupowe do wykorzystania na zasadach określonych przez sieć.
Zostały ostatnie dni na zdobycie voucherów
I właśnie teraz promocja staje się szczególnie aktualna.
Dziś jest 17 września, a okres zbierania zakupów w ramach „Biedronkowego Dobrego Startu” kończy się 19 września.
Klienci uczestniczący już w akcji mają więc ostatnie dni, żeby sprawdzić swój postęp i – jeśli planowali takie zakupy – osiągnąć wymagany próg.
Nie warto natomiast kupować niepotrzebnych rzeczy wyłącznie po to, aby otrzymać voucher. Realna korzyść pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy produkty objęte akcją i tak znajdowały się na liście zakupów.
Biedronka coraz częściej przenosi vouchery do aplikacji
Sieć rozwija również system e-voucherów.
Biedronka informuje, że klienci korzystający z odpowiedniej funkcji w aplikacji mogą mieć kupony zapisane bezpośrednio na swoim koncie zamiast wyłącznie na papierowym wydruku. Sieć wyjaśnia też w FAQ, że vouchery przypisane do karty Moja Biedronka mogą pojawiać się automatycznie w odpowiedniej sekcji aplikacji.
Przy realizacji vouchera trzeba przestrzegać warunków konkretnej akcji, w tym terminów jego ważności i wymaganej wartości kolejnych zakupów.
To nie jedyna akcja voucherowa Biedronki we wrześniu
Sieć korzysta z tego mechanizmu także przy krótszych promocjach.
Przykładowo 11 i 12 września klienci robiący jednorazowe zakupy za minimum 199 zł mogli otrzymać voucher 35 zł, który następnie można wykorzystać od 14 do 19 września przy zakupach za minimum 299 zł.
Pod koniec sierpnia Biedronka prowadziła natomiast akcję, w której za jednorazowe zakupy za minimum 499 zł można było otrzymać pięć voucherów po 50 zł, czyli łącznie 250 zł. Każdy miał osobny termin wykorzystania we wrześniu.
To pokazuje, że przed wyrzuceniem paragonu lub zakończeniem zakupów warto sprawdzić aplikację i warunki aktualnych promocji.
Do 300 zł, ale warunki są konkretne
W przypadku trwającej jeszcze akcji „Biedronkowy Dobry Start” najważniejsza data to 19 września 2026 roku. Do tego dnia można realizować zakupy zaliczane do promocji.
Po osiągnięciu wymaganego poziomu 600 zł klient może uzyskać trzy vouchery po 100 zł. Każdy z nich ma jednak osobny termin wykorzystania i wymaga kolejnych zakupów za minimum 199 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.