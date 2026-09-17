ZUS wypłaca 2704,71 zł miesięcznie. Nie każdy dostanie te pieniądze automatycznie
Od 1 marca 2026 roku dodatek dopełniający do renty socjalnej wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie. Pieniądze ZUS wypłaca razem z rentą socjalną, ale sposób uzyskania świadczenia zależy od sytuacji konkretnej osoby. Części uprawnionych ZUS przyznaje dodatek z urzędu, inni muszą złożyć wniosek EDD-SOC i przedstawić dokumentację dotyczącą stanu zdrowia.
Temat jest aktualny także teraz. 16 września 2026 roku ZUS prowadził konsultacje dotyczące świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami, w tym właśnie renty socjalnej i dodatku dopełniającego. Kolejny dyżur dotyczący renty socjalnej i dodatków ZUS zapowiedział na 22 września.
2704,71 zł miesięcznie z ZUS
Dodatek dopełniający jest świadczeniem przeznaczonym dla ściśle określonej grupy osób. Przysługuje osobie, która jednocześnie:
- ma prawo do renty socjalnej,
- jest całkowicie niezdolna do pracy,
- jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie. Kwota jest waloryzowana każdego roku w marcu.
To oznacza 32 456,52 zł brutto w ciągu 12 miesięcy, jeśli świadczenie przysługuje przez cały rok.
Sam dodatek jest wypłacany razem z rentą socjalną. Ta od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł, co oznacza, że suma obu świadczeń przed potrąceniami może wynosić 4683,20 zł brutto miesięcznie.
Nie każdy musi składać wniosek
To jedna z najważniejszych zasad tego świadczenia.
Osoby, które 1 stycznia 2025 roku miały już orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji i były uprawnione do renty socjalnej, nie muszą składać wniosku ani dodatkowych dokumentów. W ich przypadku ZUS przyznaje prawo do dodatku z urzędu.
Informacja o jego przyznaniu trafia również na konto PUE/eZUS.
Inaczej wygląda sytuacja osób pobierających rentę socjalną, które na 1 stycznia 2025 roku nie miały orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji.
W ich przypadku świadczenie nie pojawi się automatycznie.
Potrzebny jest wniosek EDD-SOC
Osoba spełniająca warunki musi wystąpić do ZUS o przyznanie dodatku. Służy do tego formularz EDD-SOC – Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej.
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
Potrzebna może być również dokumentacja medyczna mająca znaczenie przy ustalaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. dokumentacja leczenia lub rehabilitacji.
Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS, przesłać pocztą albo złożyć za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.
Data złożenia wniosku ma znaczenie dla pieniędzy
To szczególnie ważna informacja dla osób, które mogą być uprawnione do dodatku, ale jeszcze o niego nie wystąpiły.
ZUS wskazuje, że w przypadku dodatku przyznawanego na wniosek wypłata przysługuje od momentu spełnienia warunków, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Odkładanie formalności może więc mieć bezpośrednie konsekwencje finansowe.
Od kwoty brutto ZUS dokona potrąceń
2704,71 zł to kwota brutto.
ZUS wskazuje, że od dodatku odliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Świadczenie może również podlegać potrąceniom i egzekucji na zasadach dotyczących renty socjalnej.
Dlatego kwota, która faktycznie znajdzie się na rachunku świadczeniobiorcy, może być niższa niż 2704,71 zł.
Dorabianie może wpłynąć na dodatek
Osoby pobierające świadczenie powinny również pamiętać o zasadach dotyczących dodatkowych przychodów.
ZUS wyraźnie informuje, że prawo do dodatku może zostać zawieszone albo jego wysokość zmniejszona w zależności od osiąganego przychodu, podobnie jak w przypadku samej renty socjalnej.
Nie jest to więc świadczenie całkowicie niezależne od zarobków.
Nie jest to świadczenie dla każdego rencisty
Sama renta socjalna nie wystarcza do otrzymania dodatkowych 2704,71 zł.
Kluczowym warunkiem jest jednoczesne stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Osoby, które miały odpowiednie orzeczenie już 1 stycznia 2025 roku, mogą otrzymywać pieniądze bez składania wniosku. Pozostali zainteresowani muszą przejść procedurę wnioskową.
Warto przy tym pamiętać o terminie: jeżeli dodatek ma zostać przyznany na wniosek, ZUS nie wypłaci go za okres wcześniejszy niż miesiąc złożenia tego wniosku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.