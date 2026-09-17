ZUS może wypłacać 500 zł miesięcznie. Po przekroczeniu 2687,67 zł pieniądze nie przysługują
Nawet 500 zł miesięcznie może otrzymać osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji. Trzeba jednak uważać na jeden z najważniejszych warunków świadczenia uzupełniającego. Od 1 marca 2026 roku graniczna kwota świadczeń finansowanych ze środków publicznych wynosi 2687,67 zł miesięcznie. Jej wysokość wpływa na to, czy ZUS wypłaci pełne 500 zł, niższą kwotę, czy świadczenie nie będzie przysługiwało.
Chodzi o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie nazywane czasem „500 plus dla niesamodzielnych”.
Nie jest ono jednak dodatkiem przysługującym automatycznie każdemu emerytowi czy renciście. Obowiązują konkretne warunki dotyczące zarówno stanu zdrowia, jak i wysokości innych pobieranych świadczeń.
ZUS wskazuje konkretną kwotę: 2687,67 zł
Od 1 marca 2026 roku miesięczna kwota uprawniająca do świadczenia uzupełniającego wynosi 2687,67 zł.
To bardzo ważny próg, ponieważ przy ustalaniu prawa do pieniędzy ZUS bierze pod uwagę określone świadczenia finansowane ze środków publicznych.
W praktyce wysokość świadczenia uzupełniającego zależy od tego, ile wynosi suma świadczeń uwzględnianych przy ustalaniu prawa.
Można dostać pełne 500 zł
ZUS wyjaśnia, że świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł miesięcznie, jeżeli osoba uprawniona:
- nie ma prawa do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych albo
- ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 2187,67 zł miesięcznie.
Dopiero powyżej tej wartości zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”.
Powyżej 2187,67 zł wypłata zaczyna maleć
Jeżeli suma uwzględnianych świadczeń przekracza 2187,67 zł, ale nie przekracza 2687,67 zł, ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie uzupełniające.
Mechanizm jest prosty.
Jeżeli uwzględniane świadczenia wynoszą przykładowo 2300 zł, różnica pomiędzy limitem 2687,67 zł a tą kwotą wynosi:
2687,67 zł – 2300 zł = 387,67 zł.
W takim przykładzie świadczenie uzupełniające wyniosłoby 387,67 zł miesięcznie, o ile spełnione są pozostałe warunki.
Przy świadczeniach w wysokości 2500 zł pozostaje:
187,67 zł.
Im bliżej górnej granicy, tym niższa jest więc wypłata świadczenia uzupełniającego.
Po przekroczeniu 2687,67 zł świadczenie nie przysługuje
Górna granica ma jeszcze większe znaczenie.
Jeżeli suma świadczeń uwzględnianych przez ZUS przekracza 2687,67 zł miesięcznie, świadczenie uzupełniające nie przysługuje.
Dlatego nawet stosunkowo niewielka zmiana wysokości innych świadczeń może mieć znaczenie dla prawa do dodatkowych pieniędzy.
Nie oznacza to jednak, że każde 2687,68 zł wpływające miesięcznie na konto automatycznie odbiera świadczenie. ZUS bierze pod uwagę określone w przepisach świadczenia, a nie wszystkie możliwe dochody gospodarstwa domowego.
Nie chodzi o zwykły limit zarobków
To ważne rozróżnienie.
2687,67 zł nie jest limitem dorabiania do emerytury czy renty.
Przy świadczeniu uzupełniającym ZUS sprawdza przede wszystkim łączną wysokość określonych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeń z zagranicznych instytucji właściwych do spraw emerytalno-rentowych.
Dlatego tego progu nie należy mylić z obowiązującymi od września limitami przychodów dla wcześniejszych emerytów i rencistów.
Nie wszystkie pieniądze są wliczane
Przy obliczaniu limitu ZUS nie uwzględnia wszystkich otrzymywanych świadczeń.
Zakład wskazuje m.in., że do tej kwoty nie wlicza się renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji przed ukończeniem 16 lat albo w czasie nauki przed ukończeniem 25 lat.
Nie uwzględnia się również m.in. niektórych dodatków i świadczeń wskazanych w przepisach. Dlatego w indywidualnej sytuacji samo zsumowanie wszystkich wpływów na rachunek może dać błędny wynik.
Kto może dostać świadczenie?
Sam niski poziom innych świadczeń nie wystarcza.
Jednym z podstawowych warunków jest ukończenie 18 lat i stwierdzona niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Potwierdzeniem może być m.in. odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Trzeba również spełniać warunki dotyczące miejsca zamieszkania i pobytu określone w przepisach.
Pieniądze nie pojawią się automatycznie
W przeciwieństwie do części przypadków dodatku dopełniającego do renty socjalnej, o którym pisaliśmy wcześniej, tutaj zasadą jest wniosek.
Do uzyskania świadczenia służy formularz ESUN. Jeżeli ZUS nie ma odpowiedniego orzeczenia, potrzebne są również dokumenty pozwalające ustalić niezdolność do samodzielnej egzystencji, w tym zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9.
Próg zmienia się wraz z waloryzacją
Kwota 2687,67 zł obowiązuje od 1 marca 2026 roku. Wcześniej limit był niższy.
Próg świadczenia uzupełniającego jest powiązany z waloryzacją i może się więc zmieniać w kolejnych latach.
Dla osób znajdujących się blisko granicy najważniejsze są obecnie dwie kwoty:
2187,67 zł – do tej wysokości można otrzymać pełne 500 zł, jeżeli spełnione są pozostałe warunki,
2687,67 zł – powyżej tej kwoty świadczenie uzupełniające nie przysługuje.
Pomiędzy nimi działa mechanizm stopniowego zmniejszania wypłaty.
Ja bym tylko zmienił tytuł względem pierwotnego pomysłu, bo „od września obowiązują nowe limity” byłoby nieprawdziwe — 2687,67 zł obowiązuje od 1 marca 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.