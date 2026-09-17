Od 17 września pod tymi adresami w Warszawie zabraknie wody. MPWiK podało listę
Mieszkańcy kilku części Warszawy muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody. Pierwsze wyłączenia zaplanowano już na 17 września. Na aktualnej liście Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji znajdują się adresy na Bemowie, Mokotowie i Ursynowie. W kolejnych dniach prace obejmą następne rejony miasta.
Warszawskie MPWiK opublikowało aktualny harmonogram planowanych wyłączeń. Warto sprawdzić adres, bo w części miejsc przerwa potrwa kilka godzin.
Bemowo. Wody zabraknie od godziny 10:00
Na 17 września zaplanowano przerwę przy ulicy gen. Meriana C. Coopera.
Według MPWiK wyłączenie potrwa od 10:00 do 15:00.
Obejmie adresy:
gen. Meriana C. Coopera 6, 8, 9, 9E i 9G.
Mokotów. Przerwa do późnego wieczora
Drugie wyłączenie 17 września dotyczy Mokotowa.
Przy ulicy Zielonej dostawa wody ma zostać wstrzymana od 17:00 do 23:00.
Na liście znajdują się:
Zielona 39, 40, 41, 42 i 42A.
W tym przypadku mieszkańcy muszą liczyć się z sześciogodzinną przerwą, obejmującą cały wieczór.
Ursynów. Długa lista adresów
Największe wyłączenie zaplanowane na 17 września dotyczy Ursynowa.
Prace związane z ulicą Taneczną mają spowodować przerwę od 18:00 do 20:00. MPWiK wymienia kilkadziesiąt posesji przy czterech ulicach.
Mariana Lalewicza: 3, 5, 7, 11, 13, 17.
Menueta: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26A, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
Taneczna: 67, 69, 71, 78, 78A.
Zdzisława Mączeńskiego: 1, 4, 4A, 6, 6A, 15, 25, 27, 29, 33, 39, 43, 45.
To właśnie mieszkańcy tej części Ursynowa powinni szczególnie sprawdzić listę przed wieczorem.
18 września kolejne duże wyłączenie na Mokotowie
Na tym przerwy się nie kończą.
W piątek 18 września od godz. 8:00 do 13:00 wody ma zabraknąć pod wieloma adresami w rejonie ulicy Śródziemnomorskiej.
MPWiK wymienia posesje przy Korsykańskiej, Macedońskiej, Śródziemnomorskiej i św. Bonifacego.
Na liście są:
Korsykańska: 1, 3.
Macedońska: 1–30, 31, 31B, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.
Śródziemnomorska: 25, 43, 51, 55, 65.
św. Bonifacego: 2.
Nocna przerwa na Ochocie
Kolejne wyłączenie rozpocznie się 18 września o godz. 23:00 i potrwa do 5:00 rano 19 września.
Dotyczy adresu:
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18.
Uwaga na wpis dotyczący Pragi-Południe
W aktualnym harmonogramie MPWiK znajduje się również wyłączenie przy ulicach gen. Romana Abrahama i Stanisława Rogalskiego.
Na liście są:
gen. Romana Abrahama: 1B, 1D, 1E,
Stanisława Rogalskiego: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E.
Tutaj jednak w danych MPWiK występuje wyraźna niespójność. Początek wyłączenia oznaczono jako 18 września 2029 roku o godz. 16:00, natomiast koniec jako 18 września 2026 roku o godz. 21:00. Nie podawałbym więc godziny rozpoczęcia jako pewnej, dopóki MPWiK nie poprawi wpisu.
Warto przygotować zapas wody
Planowane wyłączenia są czasowe, ale w części lokalizacji potrwają nawet kilka godzin. Mieszkańcy wskazanych posesji powinni wcześniej przygotować wodę potrzebną do picia, przygotowywania posiłków i podstawowych czynności higienicznych.
Harmonogram może być aktualizowany, dlatego warto sprawdzić go ponownie bezpośrednio przed planowanym terminem. MPWiK publikuje osobno informacje o wyłączeniach planowanych i awaryjnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.