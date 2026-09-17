Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Od 17 września wyłączenia wody w kilku dzielnicach
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało harmonogram planowanych wyłączeń wody w Warszawie. Przerwy rozpoczną się już w czwartek, 17 września. W kolejnych dniach obejmą m.in. Mokotów, Ursynów i Ochotę. W niektórych miejscach na liście znajduje się kilkadziesiąt adresów. Warto wcześniej przygotować zapas wody.
17 września – Mokotów
Pierwsze z zaplanowanych na czwartek wyłączeń dotyczy ulicy Zielonej.
Wody ma nie być od godz. 17:00 do 23:00.
MPWiK wymienia posesje:
Zielona 39, 40, 41, 42 i 42A.
17 września – duże wyłączenie na Ursynowie
Znacznie większa przerwa została zaplanowana tego samego dnia na Ursynowie.
Wyłączenie związane z ul. Taneczną ma rozpocząć się o 18:00 i potrwać do 20:00.
Na liście MPWiK znalazły się adresy przy kilku ulicach:
Mariana Lalewicza: 3, 5, 7, 11, 13, 17
Menueta: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26A, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Taneczna: 67, 69, 71, 78, 78A
Zdzisława Mączeńskiego: 1, 4, 4A, 6, 6A, 15, 25, 27, 29, 33, 39, 43, 45.
18 września – Mokotów. Tutaj lista jest bardzo długa
W piątek, 18 września, MPWiK planuje kolejne duże wyłączenie na Mokotowie.
Przerwa związana z ul. Śródziemnomorską ma potrwać od 8:00 do 13:00.
Obejmie posesje m.in. przy ulicach Korsykańskiej, Macedońskiej, Śródziemnomorskiej i św. Bonifacego. Sama lista adresów przy Macedońskiej jest bardzo długa – MPWiK wskazuje numery aż do 74.
Mieszkańcy tej części Mokotowa powinni więc szczególnie zwrócić uwagę na komunikat wodociągów.
Nocne wyłączenie na Ochocie
Kolejna przerwa została zaplanowana na noc z 18 na 19 września.
Przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 wody ma nie być od 23:00 w piątek do 5:00 rano w sobotę.
Praga-Południe – MPWiK wskazuje kolejne adresy, ale w harmonogramie jest błąd
W wykazie znajduje się również wyłączenie dotyczące ulic gen. Romana Abrahama i Stanisława Rogalskiego.
MPWiK wskazuje posesje:
gen. Romana Abrahama: 1B, 1D, 1E
Stanisława Rogalskiego: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E.
W aktualnym wykazie występuje jednak niespójność: jako początek widnieje 18 września 2029 roku o godz. 16:00, natomiast zakończenie podano na 18 września 2026 roku o godz. 21:00. To najpewniej błąd w danych MPWiK, dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić harmonogram ponownie przed planowaną przerwą.
Kolejne wyłączenia od 21 września
To nie koniec prac.
Na 21 września zaplanowano m.in. wyłączenie na Mokotowie przy ul. Bukowej w godz. 16:00–20:00. Obejmuje ono posesje Bukowa 10, 12–18, 20, 21, 23 i 25.
Tego samego dnia duże wyłączenie zaplanowano również na Ursynowie. Przerwa związana z ul. Bocianią ma potrwać od 15:00 do 20:00, a wykaz obejmuje liczne posesje m.in. przy ulicach Albatrosów, Bekasów, Bocianiej, Kraski, Mysikrólika, Puławskiej, rtm. Witolda Pileckiego i Rybitwy.
Na 22 września MPWiK zapowiada następne przerwy, m.in. przy Konstancińskiej na Mokotowie oraz Blaszanej i Panieńskiej na Pradze-Północ.
Mieszkańcy powinni przygotować wodę wcześniej
Planowane wyłączenie oznacza, że w podanych godzinach mieszkańcy wskazanych posesji powinni liczyć się z brakiem dostępu do bieżącej wody.
Warto wcześniej napełnić butelki lub inne czyste pojemniki – szczególnie jeśli przerwa obejmuje godziny przygotowywania posiłków albo w domu przebywają dzieci, seniorzy lub zwierzęta.
Harmonogram może być aktualizowany, dlatego przed rozpoczęciem prac warto ponownie sprawdzić bieżącą listę MPWiK. Aktualny wykaz planowanych wyłączeń znajduje się na stronie warszawskich wodociągów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.