Biedronka rozdaje vouchery po 40 zł! Wielka akcja ruszyła dzisiaj. Klienci mają tylko dwa dni
Biedronka uruchomiła nową promocję, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy. Klienci, którzy wydadzą co najmniej 299 zł podczas jednej transakcji, otrzymają voucher o wartości 40 zł na kolejne zakupy. Trzeba jednak uważać na terminy i warunki. Na zdobycie bonu są tylko dwa dni, a jego wykorzystanie wymaga ponownego wydania określonej kwoty.
Biedronka daje 40 zł na kolejne zakupy. Akcja już trwa
W piątek, 30 października, w Biedronce rozpoczęła się nowa akcja promocyjna. Sieć przygotowała specjalny voucher o wartości 40 zł dla klientów robiących większe zakupy.
Zasada otrzymania bonu jest prosta: wystarczy zrobić jednorazowe zakupy za minimum 299 zł.
Promocja obowiązuje w dniach 30–31 października 2026 roku, czyli w piątek i sobotę.
To oznacza, że klienci mają niewiele czasu, aby skorzystać z oferty.
Jest haczyk. Voucher nie oznacza 40 zł gotówki
Choć oferta może wyglądać bardzo atrakcyjnie, trzeba dokładnie przyjrzeć się jej warunkom.
Voucher o wartości 40 zł nie jest wypłatą gotówki. Można go wykorzystać podczas kolejnych zakupów w Biedronce.
Aby zrealizować bon, należy ponownie zrobić zakupy za minimum 299 zł.
Oznacza to, że klient musi spełnić dwa oddzielne warunki:
- W dniach 30–31 października zrobić jednorazowe zakupy za co najmniej 299 zł, aby otrzymać voucher.
- W dniach 2–4 listopada zrobić kolejne zakupy za minimum 299 zł, aby wykorzystać voucher o wartości 40 zł.
Przy spełnieniu warunków drugiej transakcji voucher pozwoli obniżyć kwotę do zapłaty o 40 zł.
Ważne daty. Voucher szybko straci ważność
Biedronka wyznaczyła krótki termin wykorzystania bonu.
Voucher można zrealizować wyłącznie od 2 do 4 listopada 2026 roku.
Klienci, którzy zapomną o promocji lub nie zdążą zrobić zakupów w tym terminie, mogą stracić możliwość wykorzystania otrzymanego rabatu.
Dlatego warto zachować voucher i sprawdzić jego warunki bezpośrednio po otrzymaniu.
Jest jeszcze jeden limit. Nie dostaniesz kilku bonów za jeden rachunek
Sieć zastrzegła, że promocja dotyczy jednorazowych transakcji.
Na jedną transakcję przypada maksymalnie jeden voucher.
To oznacza, że zrobienie zakupów za kwotę znacznie przekraczającą 299 zł nie uprawnia automatycznie do otrzymania kilku bonów.
Przykładowo klient, który zapłaci 600 zł na jednym paragonie, nie powinien zakładać, że otrzyma dwa vouchery po 40 zł.
Przed zakupami warto również zapoznać się z pełnym regulaminem akcji, ponieważ może on określać dodatkowe wyłączenia dotyczące produktów i sposobu naliczania wartości transakcji.
Czy promocja naprawdę się opłaca?
Najwięcej mogą zyskać osoby, które i tak planują dwa większe zakupy w krótkim odstępie czasu.
Jeżeli klient wyda co najmniej 299 zł podczas pierwszej wizyty, a następnie zrobi kolejne zakupy za minimum 299 zł, może wykorzystać 40-złotowy voucher zgodnie z regulaminem.
Nie warto jednak kupować niepotrzebnych produktów wyłącznie po to, aby przekroczyć wymagany próg.
Voucher daje korzyść tylko wtedy, gdy klient rzeczywiście planuje kolejne zakupy i zdąży wykorzystać bon w wyznaczonym terminie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy spożywcze lub domowe, promocja może pozwolić Ci zaoszczędzić 40 zł.
Zapamiętaj trzy najważniejsze liczby: 299 zł, 40 zł i 4 listopada.
Pierwsza to minimalna wartość zakupów potrzebna do otrzymania bonu, druga to wartość vouchera, a trzecia to ostatni dzień jego wykorzystania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.