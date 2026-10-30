Masz prawo jazdy kategorii B? Nie daj się zwieść nowym przepisom. Jeden błąd może drogo kosztować
Unia Europejska zmienia zasady dotyczące prawa jazdy kategorii B. Kierowcy będą mogli prowadzić niektóre samochody o dopuszczalnej masie całkowitej nawet 4,25 tony, zamiast standardowych 3,5 tony. Jest jednak poważny haczyk: nowe uprawnienia nie obejmują wszystkich pojazdów, a błędne odczytanie przepisów może skończyć się prowadzeniem samochodu bez wymaganej kategorii prawa jazdy.
Prawo jazdy kategorii B. Unia zmienia ważną granicę
Miliony kierowców w Polsce posiadają prawo jazdy kategorii B. To dokument, który pozwala prowadzić przede wszystkim samochody osobowe oraz wiele samochodów dostawczych.
Podstawowym ograniczeniem jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu, która co do zasady nie może przekraczać 3,5 tony.
Nowa unijna dyrektywa przewiduje rozszerzenie uprawnień na określone samochody o DMC do 4250 kg.
Oznacza to podwyższenie limitu o 750 kg, ale nie dla wszystkich kierowców i nie dla każdego samochodu.
Zmiany mają szczególne znaczenie dla właścicieli większych pojazdów elektrycznych i innych samochodów wykorzystujących napędy alternatywne.
Jest poważny haczyk. Samo prawo jazdy B nie wystarczy
Nowe rozwiązania przewidują dodatkowe warunki.
W przypadku określonych pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej dwóch lat.
Samochód musi również spełniać wymagania określone w przepisach.
Nie oznacza to, że każdy posiadacz kategorii B będzie mógł wsiąść do dowolnego samochodu o masie 4,25 tony.
Szczególne znaczenie ma rodzaj pojazdu, jego napęd, dopuszczalna masa całkowita oraz przepisy obowiązujące w kraju, w którym odbywa się jazda.
Dlatego przed rozpoczęciem podróży cięższym samochodem należy sprawdzić dane w dowodzie rejestracyjnym oraz rzeczywisty zakres posiadanych uprawnień.
Uwaga na daty. Nie wszystkie nowe przepisy już obowiązują
To jeden z najważniejszych szczegółów całej reformy.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/2205 została przyjęta w październiku 2025 roku. Jednak wejście w życie unijnego aktu prawnego nie oznacza, że wszystkie jego rozwiązania można natychmiast stosować na polskich drogach.
W przypadku nowych zasad dotyczących określonych cięższych pojazdów z napędem alternatywnym przewidziano stosowanie przepisów krajowych od 26 listopada 2027 roku.
Jednocześnie w Polsce już wcześniej wprowadzono wyjątek umożliwiający kierowanie niektórymi pojazdami zasilanymi paliwami alternatywnymi o DMC przekraczającej 3,5 tony, ale nie większej niż 4250 kg.
Dotyczy on kierowców posiadających kategorię B od co najmniej dwóch lat, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań. Przekroczenie limitu 3,5 tony musi wynikać z zastosowania paliw alternatywnych, a odpowiednia informacja powinna być odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.
Nie można zatem mówić o jednym, całkowicie nowym uprawnieniu, które automatycznie obejmie wszystkich kierowców w Polsce.
Cięższe kampery. Tu również trzeba uważać
Szczególne zainteresowanie nowe przepisy mogą wzbudzić wśród osób podróżujących kamperami.
Wiele nowoczesnych pojazdów turystycznych z pełnym wyposażeniem przekracza dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony.
Dyrektywa przewiduje możliwość rozszerzenia uprawnień na określone kampery o DMC do 4,25 tony, ale z dodatkowymi wymaganiami.
Państwa członkowskie będą mogły uzależnić korzystanie z tego rozwiązania od ukończenia szkolenia, zdania egzaminu praktycznego lub spełnienia obu warunków.
Jeśli wymagane będzie szkolenie, jego minimalny czas ma wynosić siedem godzin.
Nie należy więc zakładać, że każdy cięższy kamper będzie dostępny dla posiadacza zwykłego prawa jazdy B bez dodatkowych formalności.
A co z przyczepami? Tu łatwo o pomyłkę
W przypadku przyczep obowiązują odrębne zasady dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej całego zestawu.
Nowa dyrektywa przewiduje również szczególne rozwiązania dla niektórych cięższych pojazdów z napędem alternatywnym połączonych z przyczepą. W określonych przypadkach masa zestawu może sięgać 5 ton, ale wymagane są dodatkowe warunki.
Nie jest to ogólne zezwolenie na prowadzenie dowolnego zestawu o takiej masie.
Przed podłączeniem przyczepy trzeba sprawdzić zarówno uprawnienia kierowcy, jak i parametry techniczne samochodu oraz przyczepy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz prawo jazdy kategorii B, zapamiętaj trzy najważniejsze kwestie.
Po pierwsze: podstawowy limit 3,5 tony nadal obowiązuje dla zwykłych samochodów objętych kategorią B.
Po drugie: możliwość prowadzenia pojazdu o DMC do 4,25 tony zależy od spełnienia konkretnych warunków. Nie wystarczy sam fakt posiadania prawa jazdy B.
Po trzecie: nowe przepisy unijne mają różne terminy wdrożenia, dlatego przed zakupem lub wynajęciem cięższego samochodu należy sprawdzić aktualnie obowiązujące polskie regulacje.
Warto pamiętać, że dopuszczalna masa całkowita to nie masa pustego samochodu. Obejmuje maksymalną dopuszczalną masę pojazdu wraz z osobami i ładunkiem.
Największym błędem byłoby uznanie, że od teraz każdy kierowca z kategorią B może legalnie prowadzić dowolny pojazd ważący do 4250 kg. Tak nie jest.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.