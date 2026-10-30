Halloweenowe szaleństwo w Biedronce! Bierzesz cztery produkty, a płacisz tylko za dwa. Promocja kończy się jutro
Biedronka przygotowała wyjątkową promocję na Halloween, która może przyciągnąć do sklepów tłumy klientów. Sieć rozdaje produkty gratis w ramach akcji 2+2. Wystarczy wybrać cztery artykuły objęte ofertą, a za dwa najtańsze nie trzeba będzie płacić. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ promocja obowiązuje tylko do soboty, 31 października.
Biedronka rozdaje produkty na Halloween. Dwa dostaniesz gratis
W sklepach Biedronka trwa akcja promocyjna przygotowana z okazji Halloween. Oferta obejmuje produkty oznaczone napisem „Halloween” na opakowaniach.
Zasada jest prosta: kupujesz cztery produkty promocyjne, a dwa najtańsze otrzymujesz gratis.
Co ważne, artykuły można dowolnie mieszać. Nie trzeba wybierać czterech identycznych opakowań.
To okazja dla osób, które planują przygotować halloweenowe przyjęcie, kupić słodycze dla dzieci lub zrobić zapasy produktów objętych promocją.
Jest jeden warunek. Bez tego rabat nie zadziała
Aby skorzystać z oferty, należy podczas zakupów użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
Promocja obejmuje wyłącznie produkty oznaczone napisem „Halloween” na opakowaniach.
Rabat naliczany jest przy kasie na podstawie wartości produktów promocyjnych znajdujących się na jednym paragonie.
W przypadku zakupu czterech artykułów dwa najtańsze zostaną objęte rabatem odpowiadającym ich cenie.
Warto zwrócić uwagę na oznaczenia na opakowaniach. Nie każdy produkt znajdujący się na sezonowej półce musi być objęty akcją.
Biedronka wprowadziła limit. Tyle produktów można dostać gratis
Sieć określiła dzienny limit zakupów promocyjnych.
Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie 12 produktów dziennie w ramach promocji, z czego maksymalnie sześć najtańszych może być gratis.
Oznacza to, że klient może skorzystać z mechanizmu 2+2 nawet trzykrotnie w ciągu jednego dnia, pod warunkiem spełnienia zasad promocji.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, a szczegółowe warunki określa regulamin dostępny w sieci.
Zostało niewiele czasu. Oferta kończy się 31 października
Halloweenowa akcja obowiązuje od 28 do 31 października 2026 roku.
Ostatnim dniem promocji jest więc sobota, czyli samo Halloween.
Klienci planujący zakupy powinni pamiętać, że dostępność poszczególnych produktów może różnić się między placówkami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz halloweenowe zakupy, warto sprawdzić opakowania produktów i wybrać cztery artykuły objęte promocją.
Najkorzystniejszy rabat w stosunku do wartości całego koszyka uzyskasz wtedy, gdy wybierzesz produkty o podobnych cenach. Przy dużych różnicach cenowych gratisowe będą te najtańsze.
Pamiętaj o karcie Moja Biedronka i terminie 31 października. Po tej dacie oferta przestanie obowiązywać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.