Biedronka rusza z promocjami od 2 listopada. Drugi produkt za 1 zł, a trzeci gratis
Od poniedziałku 2 listopada Biedronka wprowadza 3 promocje na produkty, które regularnie trafiają do polskich kuchni. Klienci mogą kupić drugi olej lub makaron za 1 zł, a przy zakupie kasz otrzymać trzecie opakowanie gratis. Oferty potrwają do 7 listopada, ale obowiązują limity i konieczność użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Nowa gazetka Biedronki może zainteresować osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów. Tym razem sieć przeceniła produkty o długim terminie przydatności do spożycia: oleje, kasze i makarony.
Wszystkie 3 promocje pozwalają mieszać różne produkty objęte daną akcją. Nie oznacza to jednak, że można łączyć ze sobą dowolne artykuły z całego sklepu. Każda oferta ma własne zasady.
Drugi olej za 1 zł. Promocja na wszystkie oleje Wyborny
Pierwsza oferta dotyczy wszystkich olejów Wyborny w butelkach o pojemności 1 litra.
Od 2 do 7 listopada obowiązuje promocja „Drugi za 1 zł”.
W gazetce pokazano między innymi olej rzepakowy, słonecznikowy, z oliwek oraz z pestek winogron.
Klienci mogą dowolnie mieszać warianty objęte promocją. Jeśli wybiorą 2 oleje w różnych cenach, tańszy produkt będzie kosztował 1 zł.
Przykładowo, jeśli pierwszy olej kosztuje 10 zł, a drugi 8 zł, klient zapłaci łącznie 11 zł zamiast 18 zł.
To jedynie przykład pokazujący sposób naliczania rabatu, a nie ceny produktów z gazetki.
Aby skorzystać z promocji, trzeba użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 tańszych produktów, na kartę Moja Biedronka.
Wszystkie kasze w promocji 2+1 gratis
Druga oferta obejmuje wszystkie kasze objęte akcją promocyjną.
Od 2 do 7 listopada klienci mogą skorzystać z promocji 2+1 gratis.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie 3 opakowań najtańszy produkt zostanie naliczony za 0 zł.
Na grafice promocyjnej pokazano między innymi:
- kaszę gryczaną,
- kaszę bulgur,
- kaszę mannę,
- kaszę jęczmienną,
- kuskus perłowy,
- mieszanki kasz.
Produkty można dowolnie mieszać w ramach promocji.
Nie trzeba więc kupować 3 identycznych opakowań. Można wybrać różne rodzaje kasz, pod warunkiem że wszystkie są objęte akcją.
Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Makarony Pastani. Drugie opakowanie za 1 zł
Trzecia promocja obejmuje wszystkie makarony Pastani objęte ofertą.
Od 2 do 7 listopada przy zakupie 2 opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.
Na grafice pokazano różne kształty makaronów, w tym spaghetti, penne i inne popularne warianty.
Biedronka umożliwia dowolne mieszanie produktów w ramach tej akcji.
To oznacza, że można wybrać na przykład spaghetti i penne, a rabat zostanie naliczony na tańsze opakowanie.
Promocja jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
W gazetce wskazano limit dzienny 6 sztuk, w tym maksymalnie 3 tańsze produkty, na kartę Moja Biedronka.
Trzy promocje, ale różne zasady naliczania rabatu
Choć wszystkie oferty obowiązują w tym samym terminie, ich mechanizmy są inne.
|Produkt
|Promocja
|Zasada
|Oleje Wyborny, 1 l
|Drugi za 1 zł
|Tańszy produkt za 1 zł
|Kasze
|2+1 gratis
|Najtańszy z 3 produktów gratis
|Makarony Pastani
|Drugi za 1 zł
|Tańszy produkt za 1 zł
Warto pamiętać, że mieszanie produktów dotyczy poszczególnych akcji promocyjnych. Nie można automatycznie połączyć oleju i makaronu w jedną parę, aby otrzymać drugi produkt za 1 zł.
Jak skorzystać z promocji Biedronki do 7 listopada?
Przed zakupami warto pamiętać o kilku zasadach.
- Przygotuj kartę lub aplikację Moja Biedronka. Wszystkie 3 oferty zostały oznaczone jako promocje dla uczestników programu lojalnościowego.
- Wybierz odpowiednią liczbę produktów. Przy olejach i makaronach trzeba kupić 2 opakowania, aby tańsze kosztowało 1 zł. Przy kaszach należy kupić 3 produkty, aby najtańszy był gratis.
- Mieszaj produkty tylko w ramach właściwej promocji. Można łączyć różne warianty olejów Wyborny, różne kasze lub makarony Pastani, ale nie produkty z odrębnych akcji.
- Sprawdź limity dzienne. Przy olejach limit wynosi 4 sztuki, w tym 2 tańsze. Przy makaronach 6 sztuk, w tym 3 tańsze. Warunki dotyczące kasz należy sprawdzić w regulaminie promocji lub na etykiecie sklepowej.
- Zrób zakupy najpóźniej 7 listopada. Wszystkie opisane promocje obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
- Sprawdź paragon. Upewnij się, że rabaty zostały naliczone zgodnie z zasadami wybranej oferty.
Promocje na oleje, kasze i makarony mogą być okazją do uzupełnienia zapasów produktów, które łatwo przechowywać i wykorzystać w codziennym gotowaniu. Najważniejsze jest jednak przestrzeganie warunków każdej akcji, ponieważ nie wszystkie rabaty działają tak samo.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.