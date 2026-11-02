Biedronka rusza z promocjami od 2 listopada. Drugi produkt za 1 zł, a trzeci gratis

2 listopada 2026 11:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 2 listopada Biedronka wprowadza 3 promocje na produkty, które regularnie trafiają do polskich kuchni. Klienci mogą kupić drugi olej lub makaron za 1 zł, a przy zakupie kasz otrzymać trzecie opakowanie gratis. Oferty potrwają do 7 listopada, ale obowiązują limity i konieczność użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa gazetka Biedronki może zainteresować osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów. Tym razem sieć przeceniła produkty o długim terminie przydatności do spożycia: oleje, kasze i makarony.

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Wszystkie 3 promocje pozwalają mieszać różne produkty objęte daną akcją. Nie oznacza to jednak, że można łączyć ze sobą dowolne artykuły z całego sklepu. Każda oferta ma własne zasady.

Drugi olej za 1 zł. Promocja na wszystkie oleje Wyborny

Pierwsza oferta dotyczy wszystkich olejów Wyborny w butelkach o pojemności 1 litra.

Od 2 do 7 listopada obowiązuje promocja „Drugi za 1 zł”.

W gazetce pokazano między innymi olej rzepakowy, słonecznikowy, z oliwek oraz z pestek winogron.

Klienci mogą dowolnie mieszać warianty objęte promocją. Jeśli wybiorą 2 oleje w różnych cenach, tańszy produkt będzie kosztował 1 zł.

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Przykładowo, jeśli pierwszy olej kosztuje 10 zł, a drugi 8 zł, klient zapłaci łącznie 11 zł zamiast 18 zł.

To jedynie przykład pokazujący sposób naliczania rabatu, a nie ceny produktów z gazetki.

Aby skorzystać z promocji, trzeba użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk, w tym maksymalnie 2 tańszych produktów, na kartę Moja Biedronka.

Wszystkie kasze w promocji 2+1 gratis

Druga oferta obejmuje wszystkie kasze objęte akcją promocyjną.

Od 2 do 7 listopada klienci mogą skorzystać z promocji 2+1 gratis.

Mechanizm jest prosty: przy zakupie 3 opakowań najtańszy produkt zostanie naliczony za 0 zł.

Na grafice promocyjnej pokazano między innymi:

  • kaszę gryczaną,
  • kaszę bulgur,
  • kaszę mannę,
  • kaszę jęczmienną,
  • kuskus perłowy,
  • mieszanki kasz.

Produkty można dowolnie mieszać w ramach promocji.

Nie trzeba więc kupować 3 identycznych opakowań. Można wybrać różne rodzaje kasz, pod warunkiem że wszystkie są objęte akcją.

Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Makarony Pastani. Drugie opakowanie za 1 zł

Trzecia promocja obejmuje wszystkie makarony Pastani objęte ofertą.

Od 2 do 7 listopada przy zakupie 2 opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł.

Na grafice pokazano różne kształty makaronów, w tym spaghetti, penne i inne popularne warianty.

Biedronka umożliwia dowolne mieszanie produktów w ramach tej akcji.

To oznacza, że można wybrać na przykład spaghetti i penne, a rabat zostanie naliczony na tańsze opakowanie.

Promocja jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

W gazetce wskazano limit dzienny 6 sztuk, w tym maksymalnie 3 tańsze produkty, na kartę Moja Biedronka.

Trzy promocje, ale różne zasady naliczania rabatu

Choć wszystkie oferty obowiązują w tym samym terminie, ich mechanizmy są inne.

Produkt Promocja Zasada
Oleje Wyborny, 1 l Drugi za 1 zł Tańszy produkt za 1 zł
Kasze 2+1 gratis Najtańszy z 3 produktów gratis
Makarony Pastani Drugi za 1 zł Tańszy produkt za 1 zł

Warto pamiętać, że mieszanie produktów dotyczy poszczególnych akcji promocyjnych. Nie można automatycznie połączyć oleju i makaronu w jedną parę, aby otrzymać drugi produkt za 1 zł.

Jak skorzystać z promocji Biedronki do 7 listopada?

Przed zakupami warto pamiętać o kilku zasadach.

  1. Przygotuj kartę lub aplikację Moja Biedronka. Wszystkie 3 oferty zostały oznaczone jako promocje dla uczestników programu lojalnościowego.
  2. Wybierz odpowiednią liczbę produktów. Przy olejach i makaronach trzeba kupić 2 opakowania, aby tańsze kosztowało 1 zł. Przy kaszach należy kupić 3 produkty, aby najtańszy był gratis.
  3. Mieszaj produkty tylko w ramach właściwej promocji. Można łączyć różne warianty olejów Wyborny, różne kasze lub makarony Pastani, ale nie produkty z odrębnych akcji.
  4. Sprawdź limity dzienne. Przy olejach limit wynosi 4 sztuki, w tym 2 tańsze. Przy makaronach 6 sztuk, w tym 3 tańsze. Warunki dotyczące kasz należy sprawdzić w regulaminie promocji lub na etykiecie sklepowej.
  5. Zrób zakupy najpóźniej 7 listopada. Wszystkie opisane promocje obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
  6. Sprawdź paragon. Upewnij się, że rabaty zostały naliczone zgodnie z zasadami wybranej oferty.

Promocje na oleje, kasze i makarony mogą być okazją do uzupełnienia zapasów produktów, które łatwo przechowywać i wykorzystać w codziennym gotowaniu. Najważniejsze jest jednak przestrzeganie warunków każdej akcji, ponieważ nie wszystkie rabaty działają tak samo.

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