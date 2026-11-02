Biedronka rusza z promocjami od 2 listopada. Kawa 1+1 gratis, napoje energetyczne 2+1 gratis
Od poniedziałku 2 listopada Biedronka wprowadza nowe promocje na kawę i napoje. Klienci mogą kupić dwie kawy w cenie jednej, otrzymać trzeci napój energetyczny gratis albo skorzystać z rabatu 50% na drugi produkt. Większość ofert obowiązuje do soboty 7 listopada, ale niektóre wymagają karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Nowy tydzień przynosi kolejne okazje dla osób, które regularnie kupują kawę, napoje gazowane i energetyczne. W gazetce Biedronki znalazły się produkty marek Jacobs, Lavazza, Nescafé, Café d’Or, Monster oraz Dzik.
Szczególną uwagę zwracają promocje 1+1 gratis i 2+1 gratis. Dzięki nim można zaoszczędzić przy zakupie kilku opakowań, choć każda oferta ma własne zasady.
Kawa 1+1 gratis. Dwa opakowania w cenie jednego
Od 2 do 7 listopada Biedronka prowadzi promocję na wybrane kawy, w której drugie opakowanie można otrzymać gratis.
Pierwsza oferta dotyczy kawy mielonej Eduscho Family, 500 g.
Cena regularna jednego opakowania wynosi 37,99 zł.
W promocji 1+1 gratis za dwa opakowania klient zapłaci 37,99 zł zamiast 75,98 zł.
Oznacza to średnią cenę około 19 zł za opakowanie 500 g.
W gazetce wskazano również promocję na kawę ziarnistą Lavazza Crema e Gusto Classico, 1 kg.
Cena regularna wynosi 99,99 zł za opakowanie.
Przy zakupie dwóch opakowań w ramach akcji 1+1 gratis klient zapłaci 99,99 zł zamiast 199,98 zł.
Średnia cena jednego kilograma kawy wyniesie więc około 50 zł.
Obie promocje wymagają użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk na kartę, zgodnie z warunkami poszczególnych ofert.
Wszystkie kawy rozpuszczalne Café d’Or. Druga 50% taniej
Kolejna oferta obejmuje wszystkie kawy rozpuszczalne Café d’Or objęte promocją.
Od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada drugi, tańszy produkt jest o 50% tańszy.
Warianty można dowolnie mieszać.
Na grafice pokazano między innymi kawy klasyczne, cappuccino oraz inne produkty marki Café d’Or.
Przykładowo, jeśli dwa wybrane opakowania kosztują po 20 zł, za pierwszy produkt klient zapłaci 20 zł, a za drugi 10 zł.
Łączny rachunek wyniesie 30 zł zamiast 40 zł.
Wysokość rabatu zależy od ceny tańszego produktu. Promocja nie oznacza obniżki całych zakupów o połowę.
Nescafé za 23,99 zł przy zakupie dwóch sztuk
Biedronka przeceniła również kawę rozpuszczalną Nescafé Crema, 200 g.
W gazetce podano cenę regularną 39,99 zł oraz cenę promocyjną 23,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk.
Oznacza to, że za dwa słoiki klient zapłaci 47,98 zł zamiast 79,98 zł.
Oszczędność wynosi 32 zł.
Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Wskazano także limit dzienny 4 sztuk na kartę.
Kawa Café d’Or Forza w supercenie
Wśród ofert znalazła się także kawa ziarnista Café d’Or Forza, 1 kg.
Cena promocyjna wynosi 34,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk.
Oznacza to, że za dwa kilogramowe opakowania klient zapłaci 69,98 zł.
W gazetce przedstawiono tę ofertę jako supercenę, dostępną z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Warto sprawdzić warunek zakupu dwóch opakowań przed podejściem do kasy, ponieważ pojedynczy produkt może mieć inną cenę.
Napoje energetyczne Monster 2+1 gratis
Biedronka przygotowała również promocję na wszystkie napoje energetyczne Monster objęte akcją.
Od 2 do 7 listopada obowiązuje zasada 2+1 gratis.
Przy zakupie trzech puszek najtańszy produkt jest gratis.
Klienci mogą mieszać różne warianty smakowe objęte promocją.
Na grafice pokazano między innymi Monster Original, Mango Loco i warianty bez cukru.
Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych napojów. Jeśli wszystkie trzy kosztują tyle samo, rabat odpowiada jednej trzeciej wartości zestawu.
Napoje energetyczne są przeznaczone dla osób dorosłych. W Polsce ich sprzedaż osobom poniżej 18. roku życia jest zabroniona.
Dzik Zero 1+1 gratis. Dwie butelki w cenie jednej
Kolejna promocja dotyczy napoju gazowanego Dzik Zero o pojemności 1,5 litra.
Oferta obejmuje warianty Cola-Lemon i Orange.
Obowiązuje zasada 1+1 gratis.
Cena regularna jednej butelki wskazana w gazetce wynosi 7,99 zł.
Przy zakupie dwóch butelek klient zapłaci 7,99 zł zamiast 15,98 zł.
Średnia cena jednej butelki wyniesie więc około 4 zł.
Promocja wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka, a gazetka wskazuje limit dzienny 6 sztuk na kartę.
Wszystkie napoje Fizz Up. Drugi 40% taniej
Od 2 do 7 listopada obowiązuje także promocja na wszystkie napoje Fizz Up objęte akcją.
Przy zakupie dwóch butelek drugi, tańszy produkt jest o 40% tańszy.
Można mieszać warianty smakowe, w tym napoje typu cola, lemon i orange.
Jeśli dwa wybrane napoje kosztują po 5 zł, za pierwszy klient zapłaci 5 zł, a za drugi 3 zł.
Łącznie będzie to 8 zł zamiast 10 zł.
W przypadku produktów o różnych cenach rabat zostanie naliczony na tańszy napój.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.