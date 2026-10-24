Biedronka rusza z wielką wyprzedażą! Ludzie robią zapasy. Czas ograniczony

24 października 2026 19:33 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W Biedronce rozpoczyna się wielka wyprzedaż, która może przyciągnąć do sklepów tłumy klientów. Od soboty 24 października do soboty 31 października 2026 roku wybrane produkty spożywcze, kosmetyki i detergenty będzie można kupić aż o połowę taniej. Trzeba jednak zwrócić uwagę na specjalne oznaczenia i warunki promocji.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Wielka wyprzedaż w Biedronce. Rabat aż 50 procent

Sieć Biedronka przygotowała akcję obejmującą trzy popularne kategorie produktów: artykuły spożywcze, detergenty oraz kosmetyki. Promocja potrwa przez osiem dni, od 24 do 31 października.

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Mechanizm jest prosty. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych promocją każdy z nich będzie kosztował o 50 procent mniej. Co ważne, sieć dopuszcza dowolne mieszanie produktów uczestniczących w akcji.

Oznacza to, że klienci nie muszą kupować dwóch identycznych artykułów. Mogą wybierać spośród różnych produktów oznaczonych specjalną etykietą promocyjną.

Uwaga na specjalne etykiety. Nie wszystkie produkty są przecenione

To najważniejszy warunek całej akcji. Promocja nie obejmuje automatycznie wszystkich artykułów spożywczych, detergentów i kosmetyków dostępnych w Biedronce.

Rabatem objęto wyłącznie produkty znajdujące się w regale wyprzedażowym i oznaczone specjalną zieloną etykietą.

Na oznaczeniu widnieje informacja o wyprzedaży oraz zasadach naliczania rabatu. Klienci powinni dokładnie sprawdzać etykiety, ponieważ artykuły ustawione poza wyznaczonym regałem nie muszą uczestniczyć w promocji.

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Jednym z największych atutów wyprzedaży jest możliwość łączenia różnych artykułów.

Jeżeli klient znajdzie na promocyjnym regale dwa produkty objęte akcją, może kupić je razem i otrzymać 50-procentowy rabat na każdy z nich.

Przykładowo, jeśli dwa zakwalifikowane do promocji produkty kosztują odpowiednio 20 i 10 zł, po naliczeniu rabatu klient zapłaci łącznie 15 zł zamiast 30 zł.

To rozwiązanie może zainteresować szczególnie osoby planujące większe zakupy chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów spożywczych.

Promocja tylko do 31 października

Wyprzedaż ma charakter czasowy i zakończy się w sobotę 31 października. Dostępność konkretnych produktów może zależeć od sklepu i stanu zapasów.

Warto pamiętać, że promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi na produkty należące do tej samej kategorii. Poza tym obowiązują standardowe warunki akcji dostępne w sklepach oraz na stronie internetowej Biedronki.

Co to oznacza dla klientów? Osoby planujące zakupy w najbliższych dniach powinny sprawdzić regały wyprzedażowe. To właśnie tam można znaleźć artykuły objęte 50-procentowym rabatem przy zakupie co najmniej dwóch sztuk.

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