Surowy zakaz w Warszawie przez cały dzień. Opublikowano rozporzadzenie
W Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie po raz kolejny obowiązywać będzie zakaz noszenia broni. MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zakaz jest szerszy, niż wielu się spodziewa, bo obejmuje także przewożenie broni rozładowanej.
Cały dzień i cały obszar Warszawy
Zakaz ma obowiązywać w środę 11 listopada 2026 r. Według projektu dotyczy noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Rozporządzenie wejdzie w życie właśnie 11 listopada.
Podobny zakaz obowiązywał w poprzednich latach. W 2024 r. minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Zakaz objął wtedy cały obszar miasta stołecznego Warszawy przez cały dzień 11 listopada, bez wskazania godzin. Rozporządzenie nie zawierało też listy wyjątków.
„W stanie rozładowanym”, czyli także w futerale i bagażniku
Na co dzień właściciel broni, który ma pozwolenie, może ją nosić albo przewozić, np. na strzelnicę czy polowanie. Kluczowe w rozporządzeniu jest słowo „przemieszczania”. Zakaz nie dotyczy tylko broni noszonej przy sobie w kaburze. Obejmuje także broń rozładowaną, schowaną w futerale czy w bagażniku samochodu.
W praktyce myśliwy, który 11 listopada chciałby przejechać przez Warszawę na polowanie, albo sportowiec strzelecki w drodze na zawody, musi zmienić plany lub ominąć granice miasta. Dotyczy to zarówno mieszkańców stolicy, jak i osób, które przyjadą do Warszawy z innych miejscowości.
Warto pamietać, że ustawa o broni i amunicji pod pojęciem broni rozumie nie tylko broń palną. Zalicza do niej również broń pneumatyczną i miotacze obezwładniające. Przy tak szerokim brzmieniu zakazu bezpieczniej założyć, że 11 listopada nie należy zabierać ze sobą do centrum miasta żadnego z tych przedmiotów.
Dlaczego zakaz? Marsz, uroczystości państwowe i stopień BRAVO
W uzasadnieniu projektu MSWiA wskazuje na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas uroczystości państwowych oraz zgromadzeń publicznych. Co roku 11 listopada przyjeżdżają do stolicy dziesiątki tysięcy osób, m.in. na oficjalne obchody na placu Piłsudskiego i Marsz Niepodległości.
Resort przypomina też o obecnej sytuacji. W całym kraju obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP, a na wybranych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS stopień CHARLIE. Tegoroczne obchody przypadają ponadto kilka tygodni po serii ataków nożowników w szkołach na Mazowszu, w tym w Warszawie, po których policja wzmocniła patrole w całym kraju.
Co trzeba wiedzieć przed 11 listopada
- Jeśli masz pozwolenie na broń, zostaw ją 11 listopada w domu albo w depozycie, nawet jeśli zamierzasz tylko przejechać przez Warszawę.
- Planujesz polowanie lub zawody strzeleckie poza Warszawą? Zaplanuj trasę tak, żeby nie przejeżdżać przez miasto z bronią, albo przełóż wyjazd na inny dzień.
- Nie zabieraj na uroczystości i marsz przedmiotów, które mogą zostać uznane za niebezpieczne, także gazu pieprzowego czy noża.
- Śledź komunikaty policji i ratusza. Ostateczny kształt rozporządzenia poznamy po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.