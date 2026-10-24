Obowiązek dla właścicieli psów i kotów istnieje od dawna. Sypią się kary
Jedna data w dokumentach psa może przesądzić o odpowiedzialności jego opiekuna. Szczepienie przeciwko wściekliźnie trzeba powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a przekroczenie terminu może skończyć się mandatem do 500 zł. Nie trzeba czekać, aż zwierzę kogoś pogryzie: niewykonanie obowiązku w terminie samo jest wykroczeniem. Od września 2026 roku aktualny przepis dotyczący szczepień znajduje się również w katalogu czynów, za które mandat mogą nakładać strażnicy miejscy i gminni. Właściciele powinni jednak wiedzieć, że przepisy nie przewidują automatycznej kary 500 zł naliczanej za każdy dzień spóźnienia.
Nie „raz w roku”, tylko nie rzadziej niż co 12 miesięcy
Główny Inspektorat Weterynarii przypomina o dwóch terminach. Pierwsze obowiązkowe szczepienie psa należy wykonać w ciągu 30 dni od ukończenia przez niego trzeciego miesiąca życia. Kolejne trzeba powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy od poprzedniego szczepienia. To istotna różnica wobec potocznego określenia „raz w roku”, które może skłaniać do odkładania wizyty na dowolny moment następnego roku kalendarzowego. W praktyce warto od razu sprawdzić datę ostatniej dawki i umówić kolejną wizytę z wyprzedzeniem, zamiast dopiero po przekroczeniu terminu szukać wolnego miejsca w gabinecie.
Termin nie zależy od tego, czy pies jest duży, mały, rasowy, spokojny albo wychodzi tylko na krótkie spacery. Obowiązek dotyczy psów na terytorium całej Polski, także zwierząt mieszkających w blokach i na ogrodzonych posesjach. Samo przekonanie opiekuna, że jego pies nie spotyka dzikich zwierząt, nie zastępuje szczepienia. Nie wystarczy również umówienie wizyty na późniejszy termin, jeśli upłynął już dopuszczalny odstęp. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązku może powstać także przy krótkim spóźnieniu, choć o zastosowaniu sankcji decydują ustalenia konkretnej sprawy, a nie automatyczny licznik dni.
Straż miejska ma aktualne uprawnienie do wystawienia mandatu
Ważna zmiana nastąpiła 15 września 2026 roku. Weszło wtedy w życie rozporządzenie MSWiA z 24 sierpnia, rozszerzające katalog wykroczeń, za które strażnicy miejscy i gminni mogą nakładać grzywny w drodze mandatu. Dopisano do niego art. 102 ust. 1 ustawy o zdrowiu zwierząt, obejmujący niewykonanie obowiązkowego szczepienia. Nie wprowadzono w ten sposób nowego obowiązku szczepienia psów: zmiana dotyczy możliwości zakończenia interwencji mandatem przez strażnika. Straż Miejska w Katowicach, informując o nowych kompetencjach, wskazała wprost mandat do 500 zł za brak corocznego szczepienia i zapowiedziała działania kontrolne w obszarach objętych zmianą.
Sprawa może zostać ujawniona przy interwencji dotyczącej zachowania psa, zabezpieczenia posesji lub pogryzienia. Policja sprawdza w takich sytuacjach również dokumentację szczepień, czego dowodzą opisy konkretnych zdarzeń. Nie należy jednak przedstawiać każdej kontroli jako pewnego mandatu w maksymalnej wysokości. Kwota 500 zł jest granicą wskazywaną dla takiego mandatu, a nie jednolitą opłatą za jednodniowe przekroczenie terminu. Zapłacenie kary nie zastępuje też wykonania szczepienia i nie daje prawa do dalszego odkładania wizyty.
Mandaty już są. Policja opisała interwencję w Narewce
Przykład pochodzi z komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce opublikowanego 26 marca 2026 roku. Dzielnicowi z Narewki interweniowali po tym, jak pies wydostał się z posesji i ugryzł pracownika firmy odbierającej śmieci. Według ustaleń funkcjonariuszy zwierzę prawdopodobnie przeskoczyło ogrodzenie, a podczas wyjaśniania sprawy ujawniono dodatkowo brak wymaganego szczepienia ochronnego. Policja poinformowała o ukaraniu właściciela dwoma mandatami, wskazując kwotę 500 zł. To przykład rzeczywistej interwencji i rozliczenia kilku naruszeń, a nie dowód na automatyczne wystawianie identycznej kary każdemu spacerowiczowi.
Dokumentacja szczepień ma znaczenie także dla osoby pogryzionej i służb wyjaśniających zdarzenie. Jednocześnie brak szczepienia oraz brak właściwego nadzoru nad zwierzęciem to odrębne kwestie. Nawet aktualne zaświadczenie nie zwalnia opiekuna z obowiązku zabezpieczenia psa przed stwarzaniem zagrożenia. Podobnie pies spokojny i prowadzony na smyczy nadal musi mieć wykonane wymagane szczepienie. Właściciel powinien zatem osobno zadbać o termin wizyty i o bezpieczne zachowanie zwierzęcia poza domem.
W 2026 roku zmieniła się podstawa prawna. Stare artykuły mogą wprowadzać w błąd
W wielu starszych poradnikach nadal pojawia się art. 56 ustawy z 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Od 18 marca 2026 roku aktualnej podstawy należy szukać w ustawie z 21 listopada 2025 roku o zdrowiu zwierząt. Obowiązek i terminy określa jej art. 44, a odpowiedzialność za niewykonanie szczepienia w terminie — art. 102 ust. 1 pkt 1. Nie należy opierać opisu kary dla posiadacza nieszczepionego psa na dawnym art. 85aa. Dla właściciela najważniejsze pozostaje jednak to, że zmiana przepisów nie zniosła dwunastomiesięcznego odstępu.
Ustawa przewiduje grzywnę, natomiast mandat jest jednym ze sposobów rozstrzygnięcia sprawy o wykroczenie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu w aktualnym wyjaśnieniu wskazuje, że ogólne granice grzywny sądowej wynikające z Kodeksu wykroczeń wynoszą od 20 do 5000 zł. Oznacza to, że 500 zł mandatu i 5000 zł grzywny w sądzie opisują różne tryby postępowania. Nie są to dwie obowiązkowo sumowane kwoty za ten sam czyn. Każdorazowo znaczenie mają ustalone okoliczności i zastosowane przepisy.
|Co trzeba wiedzieć
|Obowiązująca zasada
|Znaczenie dla opiekuna
|Pierwsze szczepienie
|W ciągu 30 dni od ukończenia przez psa 3. miesiąca życia
|Nie należy czekać do pierwszych urodzin zwierzęcia
|Kolejne szczepienia
|Nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniej dawki
|Liczy się data poprzedniego szczepienia, a nie dowolny moment następnego roku
|Mandat
|Do 500 zł za niewykonanie obowiązku
|Kwota nie jest naliczana automatycznie za każdy dzień opóźnienia
|Sprawa w sądzie
|Grzywna na ogólnych zasadach: od 20 do 5000 zł
|To inny tryb niż postępowanie mandatowe
|Potwierdzenie szczepienia
|Zaświadczenie, a przy wydanym paszporcie — odpowiedni wpis upoważnionego lekarza
|Warto przechowywać dokument i znać datę ostatniego szczepienia
|Koszt szczepienia
|Ponosi posiadacz psa
|Cena gabinetu nie jest ustawową stawką jednakową w całej Polsce
Zaświadczenie warto zachować. Brak papieru to nie to samo co brak szczepienia
Po wykonaniu szczepienia opiekun otrzymuje zaświadczenie, a jeśli pies ma paszport, upoważniony lekarz weterynarii dokonuje odpowiedniego wpisu. Dokument pozwala szybko ustalić, kiedy podano szczepionkę i którego zwierzęcia dotyczy potwierdzenie. Samo pozostawienie zaświadczenia w domu nie dowodzi jeszcze, że pies nie został zaszczepiony. Gdy powstają wątpliwości, trzeba ustalić rzeczywisty stan i potwierdzić wykonanie zabiegu. Warto mieć zapisany kontakt do gabinetu, a po zgubieniu dokumentu zwrócić się do niego o pomoc w odtworzeniu potwierdzenia.
Nie należy utożsamiać zwykłego wpisu o dowolnym zabiegu weterynaryjnym z potwierdzeniem aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zdjęcie właściwego zaświadczenia w telefonie może ułatwić szybkie odnalezienie danych, lecz nie zmienia terminu ważności ani nie zastępuje samego szczepienia. Przed oddaniem psa pod opiekę innej osobie dobrze przekazać jej również informację, gdzie znajduje się dokumentacja. To szczególnie przydatne, gdy podczas nieobecności właściciela dojdzie do pogryzienia lub innego zdarzenia wymagającego wyjaśnienia. Najłatwiej przygotować te informacje wcześniej, bez presji interwencji.
Szczepionka z dłuższym okresem ochrony nie znosi polskiego terminu
Wątpliwości dotyczące częstotliwości szczepień trafiły w 2026 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich. W piśmie z 23 lutego Biuro RPO zwróciło uwagę, że charakterystyki części preparatów przewidują ochronę dłuższą niż 12 miesięcy, nawet do trzech lat po dawce przypominającej. Poprosiło więc Inspekcję Weterynaryjną o uzasadnienie utrzymywania częstszych szczepień. Nie była to jednak decyzja wydłużająca ustawowy termin ani zwolnienie właścicieli z dotychczasowego obowiązku. Informacja producenta o okresie ochrony nie daje sama w sobie prawa do pominięcia corocznego szczepienia wymaganego w Polsce.
W odpowiedzi z 16 marca Główny Inspektorat Weterynarii opowiedział się za zachowaniem dwunastomiesięcznego odstępu. Wskazał między innymi na występowanie choroby w Polsce, jej rozpoznawanie także u psów oraz potrzebę utrzymania wysokiego poziomu uodpornienia zwierząt. Aktualna informacja GIW nadal przypomina o obowiązku powtarzania szczepienia nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Zamiast samodzielnie wydłużać odstęp, warto omówić z lekarzem weterynarii termin i stan zdrowia psa. Wątpliwość dotycząca preparatu powinna zostać wyjaśniona przed upływem wymaganej daty.
Po pogryzieniu nie czekaj na objawy ani odnalezienie książeczki
Wścieklizna jest groźna również dla ludzi, dlatego po pogryzieniu nie należy ograniczać się do rozmowy z opiekunem zwierzęcia. Główny Inspektorat Weterynarii zaleca jak najszybsze dokładne przemycie rany wodą z mydłem i kontakt z lekarzem. Podejrzane zdarzenie wymaga również zgłoszenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii. O dalszym postępowaniu medycznym i ewentualnej obserwacji zwierzęcia decydują odpowiednie służby. Samodzielne uznanie, że pies wygląda zdrowo, nie powinno zastępować konsultacji.
Dla właściciela najpraktyczniejszym krokiem jest dziś odnalezienie ostatniego zaświadczenia i sprawdzenie daty. Przypomnienie w kalendarzu ustawione przed upływem 12 miesięcy daje czas na umówienie wizyty i wyjaśnienie ewentualnych problemów zdrowotnych zwierzęcia. Jeśli termin już minął, należy skontaktować się z gabinetem i ustalić dalsze postępowanie. Szczepienia nie warto odkładać do chwili, gdy o dokument zapyta policjant lub strażnik. Obowiązek służy ochronie zwierzęcia, jego otoczenia i ludzi, a mandat jest jedną z konsekwencji zaniedbania.
Źródła: ustawa z 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, art. 44 i 102; rozporządzenie MSWiA z 24 sierpnia 2026 r., Dz.U. poz. 1148; Główny Inspektorat Weterynarii; Straż Miejska w Katowicach; KPP Hajnówka, komunikat z 26 marca 2026 r.; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu; korespondencja RPO i GIW z lutego i marca 2026 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.