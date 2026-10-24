Darmowy przegląd dla kierowców tylko dziś. Policja i diagności sprawdzają jeden element, ten błąd oślepia tysiące osób
Wystarczy kilka milimetrów odchylenia wiązki światła, by po zmroku zamienić auto w śmiertelną pułapkę dla pieszego albo całkowicie oślepić kierowcę z naprzeciwka. Właśnie w sobotę, 24 października 2026 roku, ruszyła wielka ogólnopolska akcja, w ramach której diagności bezpłatnie skontrolują i wyregulują kluczowy element twojego pojazdu. Zobacz, na których stacjach unikniesz opłat i dlaczego policjanci kładą na to tak bezwzględny nacisk!
Ogólnopolska akcja „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”. 1567 stacji w gotowości
Wraz z nadejściem późnej jesieni warunki drogowe w Polsce ulegają drastycznemu pogorszeniu: szybko zapadający zmrok, poranne mgły oraz deszczowa aura drastycznie skracają pole widzenia. W odpowiedzi na te zagrożenia Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji połączyło siły z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS), inaugurując kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”.
Właśnie w sobotę, 24 października 2026 roku, kierowcy w całym kraju mogą bez uiszczania jakichkolwiek opłat sprawdzić oraz precyzyjnie wyregulować reflektory w swoich pojazdach. Do tegorocznej inicjatywy przystąpiło aż 1567 stacji kontroli pojazdów w całej Polsce – w przeważającej mierze działających pod auspicjami i patronatem Instytutu Transportu Samochodowego. Akcja ma charakter w pełni otwarty i bezpłatny, a diagności za pomocą profesjonalnych przyrządów optycznych weryfikują m.in. symetrię strumienia światła, jego natężenie oraz kąt padania wiązki.
Milimetry decydują o życiu. Dlaczego prawidłowe reflektory są kluczowe?
Statystyki wypadków drogowych w okresie jesienno-zimowym są bezlitosne – to właśnie w warunkach niedostatecznej widoczności dochodzi do największej liczby potrąceń pieszych. Z badań ekspertów ITS wynika, że nawet drobne nieprawidłowości w geometrii oświetlenia drastycznie obniżają poziom bezpieczeństwa. Zbyt nisko skierowane snopy światła skracają zasięg widzenia kierowcy do zaledwie kilkunastu metrów, uniemożliwiając wyhamowanie przed nieoświetlonym pieszym czy leśną zwierzyną.
Z kolei reflektory ustawione zbyt wysoko działają jak oślepiające projektory, paraliżując wzrok kierowców nadjeżdżających z przeciwnego kierunku i stwarzając bezpośrednie ryzyko zderzenia czołowego. Co więcej, problem potęgują samodzielnie montowane, nieregulaminowe zamienniki żarówek czy zużyte klosze. Sobotnia wizyta na stacji kontroli trwa zaledwie kilka minut, a pozwala zyskać pewność, że strumień światła idealnie oświetla prawe pobocze, nie stwarzając zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
Bezpieczeństwo na stołecznych ulicach: Mokotów, Wola i Śródmieście pod lupą drogówki
W Warszawie, gdzie natężenie ruchu pieszego i kołowego bije krajowe rekordy, prawidłowe oświetlenie nabiera szczególnego wymiaru. Zmrok zapadający już w godzinach popołudniowego szczytu stawia kierowców przed ogromnym wyzwaniem.
W gęstej zabudowie Śródmieścia, na słabiej doświetlonych uliczkach i obleganych przejściach dla pieszych wokół Marszałkowskiej, prawidłowy snop światła daje cenne ułamki sekund na reakcję przed wkraczającym na jezdnię pieszym. Z kolei na szerokich, wielopasmowych arteriach Woli (m.in. na ul. Kasprzaka czy Górczewskiej) oraz w rejonie węzłów komunikacyjnych Mokotowa (wzdłuż al. Niepodległości czy Puławskiej) rozregulowane reflektory masowo oślepiają kierowców we wstecznych lusterkach podczas jazdy w gęstym korku. Stołeczni policjanci przypominają mieszkańcom Mokotowa, Woli i Śródmieścia, że niesprawne lub źle ustawione oświetlenie podczas rutynowej kontroli drogowej może zakończyć się nie tylko mandatem, ale również zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
Najważniejsze informacje o akcji „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”
Zobacz zestawienie kluczowych faktów dotyczących darmowej regulacji reflektorów:
- Termin darmowych badań – sobota, 24 października 2026 roku na terenie całego kraju.
- 1567 stacji diagnostycznych – rekordowa liczba punktów kontroli, głównie pod patronatem ITS.
- Bez opłat i formalności – diagności bezpłatnie sprawdzają i korygują ustawienie świateł mijania i drogowych.
- Organizatorzy – wspólna inicjatywa Biura Ruchu Drogowego KGP oraz Instytutu Transportu Samochodowego.
- Realne bezpieczeństwo – eliminacja efektu oślepiania i znacznie wcześniejsze dostrzeganie pieszych po zmroku.
- Apel do kierowców z Woli, Mokotowa i Śródmieścia – zadbaj o wzrok i bezpieczeństwo swoje oraz innych na stołecznych drogach.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.