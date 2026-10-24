Kluczowy krok ku budowie trzeciej linii metra. Ruszyły konsultacje w sprawie M3
Wielka inwestycja, która od lat rozgrzewa emocje warszawiaków, wkracza w decydującą fazę administracyjną. Urzędnicy wyłożyli na stół komplet dokumentów środowiskowych dla pierwszego odcinka trzeciej linii metra, otwierając drzwi dla uwag mieszkańców. Zegar jednak nieubłaganie tyka, a o ostatecznym kształcie podziemnej trasy mogą przesądzić najbliższe tygodnie. Zobacz, którędy pojadą pociągi M3 i jak zgłosić swoje wnioski!
Zielone światło dla głosu mieszkańców. Rusza procedura udziału społeczeństwa
Budowa trzeciej linii metra (M3) w Warszawie zbliża się do jednego z najważniejszych kamieni milowych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie ogłosiła oficjalne rozpoczęcie procedury z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Postępowanie obejmuje pierwszy etap strategicznej inwestycji – trasę od węzłowej stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka oraz całą infrastrukturą towarzyszącą.
Uruchomienie konsultacji stało się możliwe po zakończeniu żmudnych procedur urzędowych. W toku weryfikacji raportu oddziaływania na środowisko RDOŚ kilkukrotnie wzywał inwestora do uzupełnienia dokumentacji, uzyskując ostatecznie kluczowe stanowiska sanepidu (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie) oraz Wód Polskich (Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie). Teraz głos oddano bezpośrednio warszawiakom.
Jak i gdzie złożyć uwagi? Dokumentacja wyłożona w Śródmieściu
Mieszkańcy stolicy mają czas na zapoznanie się z tomami akt i zgłaszanie merytorycznych uwag do 20 listopada 2026 roku (choć formalne strony postępowania zachowują to prawo przez cały czas trwania procedury). Cała dokumentacja inwestycji została udostępniona w siedzibie RDOŚ w samym sercu Śródmieścia – przy ulicy Sienkiewicza 3. Wgląd w akta możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 556 56 16) lub mailowym umówieniu terminu.
Wnioski i opinie do raportu środowiskowego można składać na kilka sposobów:
- Pocztą elektroniczną – wysyłając oficjalne stanowisko na adres: udzial.spoleczenstwa@warszawa.rdos.gov.pl,
- Za pośrednictwem e-Doręczeń – kierując pismo na oficjalny adres skrytki: AE:PL-10609-91337-SAIBG-23,
- Tradycyjną drogą pisemną – składając dokumenty osobiście w kancelarii RDOŚ lub nadając przesyłkę pocztową.
Siedem stacji i ponad 8 kilometrów torów. Którędy pobiegnie M3?
Pierwszy odcinek linii M3 połączy prawobrzeżne osiedla Pragi-Południe z siecią komunikacyjną miasta. Trasa o długości ponad 8 kilometrów obejmie łącznie siedem stacji. Punktem wyjścia będzie istniejący dwuperonowy węzeł Stadion Narodowy, z którego pociągi skierują się w stronę Dworca Wschodniego, a następnie przez stacje: Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, aż do końcowej stacji Gocław. Przy pętli kolejowej zaplanowano również rozległe zaplecze techniczne STP Kozia Górka.
Podziemna kolej ma odciążyć zakorkowane mosty i arterie Pragi-Południe, skracając czas dojazdu z Gocławia do centrum stolicy do kilkunastu minut. Władze miasta podkreślają, że równolegle z procedurą środowiskową trwają zaawansowane prace przygotowawcze do projektowania budowlanego.
Wielki plan rozwoju: jak M3 zepnie Wolę, Śródmieście i Mokotów
Chociaż pierwszy odcinek linii M3 powstaje po prawej stronie Wisły, jego realizacja ma fundamentalne znaczenie dla spójności całego układu komunikacyjnego Warszawy, w tym kluczowych dzielnic lewobrzeżnych.
Zgodnie z przyjętym masterplanem rozwoju warszawskiego metra do 2050 roku (zakładającym budowę łącznie pięciu linii podziemnej kolei), w kolejnym etapie linia M3 przekroczy Wisłę i przetnie Mokotów, docierając w rejon stacji Racławicka oraz dalej na Ochotę (stacja Żwirki i Wigury). Utworzy w ten sposób bezcenny południowy ring obwodowy, o który od lat zabiegają mieszkańcy Mokotowa. Z kolei dzięki bezpośredniemu połączeniu przesiadkowemu na stacji Stadion Narodowy z linią M2, pasażerowie z Pragi i Gocławia zyskają błyskawiczny dojazd do biurowych zagłębi na Woli oraz serca Śródmieścia. W perspektywie mieszkańców Śródmieścia, Woli i Mokotowa, uruchomienie procedur dla M3 to pierwszy krok do domknięcia nowoczesnego rusztu komunikacyjnego stolicy.
Najważniejsze fakty o konsultacjach środowiskowych linii M3
Zobacz zestawienie kluczowych informacji dotyczących budowy trzeciej linii metra:
- Termin na uwagi do 20 listopada 2026 r. – mieszkańcy mogą opiniować dokumentację środowiskową w RDOŚ.
- Wgląd w akta w Śródmieściu – dokumenty dostępne przy ul. Sienkiewicza 3 po uprzednim umówieniu wizyty.
- 8 kilometrów i 7 stacji – odcinek od Stadionu Narodowego przez Rondo Wiatraczna do pętli Gocław oraz STP Kozia Górka.
- Opinie Wód Polskich i Sanepidu – zakończono wstępny etap uzupełniania raportu oddziaływania na środowisko.
- Przyszłe połączenie z Mokotowem, Wolą i Śródmieściem – docelowo linia M3 przekroczy rzekę w stronę Ochoty, integrując stołeczną sieć.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.