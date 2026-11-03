Biedronka ruszyła z wielką promocją. Drugi produkt nawet za 1 zł, a kosmetyki do 90 proc. taniej
Biedronka przygotowała na początek listopada serię promocji na popularne produkty do prania, sprzątania i pielęgnacji. Wśród ofert znalazły się środki znanych marek, pieluszki dla dzieci oraz kosmetyki. W niektórych przypadkach drugi produkt można kupić już za 1 zł, a rabaty sięgają nawet 90 proc. Trzeba jednak uważać na terminy i warunki promocji.
Od poniedziałku 2 listopada w sklepach Biedronka obowiązują nowe oferty, które mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy chemii gospodarczej i kosmetyków.
Na liście znalazły się między innymi produkty Perwoll, Ultra, Finish, Dada, Dove, Taft, Elseve, Garnier i Eveline.
Największe obniżki dotyczą drugiego, tańszego produktu, a część promocji wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Perwoll za 5 zł, Ultra za 1 zł. Promocje tylko przez trzy dni
Od 2 do 4 listopada klienci mogą skorzystać z kilku ofert na produkty do prania.
Wszystkie produkty Perwoll – drugi, tańszy za 5 zł. Oferta obejmuje produkty tej marki dostępne w promocji. Obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, z limitem czterech produktów dziennie, w tym maksymalnie dwóch w cenie promocyjnej.
Wszystkie produkty Ultra – drugi, tańszy za 1 zł. To kolejna oferta na środki do prania. Również obowiązuje limit czterech produktów dziennie, maksymalnie dwóch objętych rabatem, z kartą lub aplikacją.
W praktyce oznacza to, że przy zakupie dwóch kwalifikujących się produktów tańszy zostanie przeceniony do wskazanej kwoty.
Finish za 3 zł. Duża promocja na produkty do zmywarki
Osoby korzystające ze zmywarek mogą zwrócić uwagę na promocję produktów Finish.
Od 2 do 4 listopada drugi, tańszy produkt Finish kosztuje 3 zł.
Oferta dotyczy wszystkich produktów marki objętych akcją i wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Limit wynosi cztery produkty dziennie, w tym maksymalnie dwa w cenie promocyjnej.
To okazja między innymi do uzupełnienia zapasów kapsułek i innych środków do zmywarek.
Pieluszki Dada Extra Care. Drugi produkt za 5 zł
Biedronka przygotowała także ofertę dla rodziców małych dzieci.
Od 2 do 4 listopada przy zakupie dwóch produktów z gamy Dada Extra Care drugi, tańszy kosztuje 5 zł.
Promocja obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Dzienny limit wynosi cztery opakowania, maksymalnie dwa w promocyjnej cenie.
Przed zakupem warto sprawdzić dostępność odpowiedniego rozmiaru pieluszek.
Dove i Taft za 1 zł. Promocja potrwa dłużej
Nie wszystkie oferty kończą się w środę.
Od 2 do 7 listopada obowiązuje promocja na wszystkie antyperspiranty Dove – drugi, tańszy za 1 zł.
W tym samym terminie można skorzystać z analogicznej promocji na wszystkie kosmetyki do włosów Taft – drugi, tańszy za 1 zł.
Obie oferty wymagają użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje limit czterech produktów dziennie, w tym maksymalnie dwóch w cenie promocyjnej.
To oznacza, że na skorzystanie z tych ofert klienci mają czas do soboty 7 listopada.
Sensodyne za 1 zł. Promocja na pastę do zębów
W gazetce znalazła się również oferta na pastę Sensodyne Kompletna Ochrona o pojemności 75 ml.
Druga pasta kosztuje 1 zł, a cena regularna jednego opakowania wskazana w gazetce wynosi 22,99 zł.
Przy zakupie dwóch opakowań łączny koszt wynosi więc 23,99 zł, czyli około 12 zł za sztukę.
Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, przy limicie czterech produktów dziennie, maksymalnie dwóch w promocyjnej cenie.
Kosmetyki Eveline nawet 90 proc. taniej
Jedną z najbardziej przyciągających uwagę ofert jest promocja na kosmetyki Eveline.
Od 2 do 7 listopada drugi, tańszy produkt tej marki jest przeceniony o 90 proc.
To oznacza, że przy zakupie dwóch produktów objętych akcją na tańszy naliczany jest rabat w wysokości 90 proc. jego ceny.
Nie jest to obniżka o 90 proc. na wszystkie pojedynczo kupowane kosmetyki.
Promocja może zainteresować osoby planujące zakup produktów do makijażu lub pielęgnacji.
Elseve, Garnier i żele pod prysznic. Rabat 70 proc.
Kolejne oferty obejmują kosmetyki do codziennej pielęgnacji.
Od 2 do 7 listopada Biedronka przecenia drugi, tańszy kosmetyk do włosów Elseve lub Garnier o 70 proc.
W tym samym okresie obowiązuje również promocja na żele pod prysznic i płyny do kąpieli – drugi, tańszy produkt 70 proc. taniej.
W obu przypadkach rabat naliczany jest na drugi, tańszy artykuł objęty promocją.
To szczególnie istotne przy łączeniu produktów o różnych cenach.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź daty i warunki
Przed zakupami warto zwrócić uwagę na kilka zasad.
Promocje na Perwoll, Ultra, Finish i pieluszki Dada Extra Care obowiązują tylko od poniedziałku 2 listopada do środy 4 listopada.
Oferty na Dove, Taft, Sensodyne, Eveline, Elseve, Garnier oraz żele pod prysznic i płyny do kąpieli trwają od 2 do 7 listopada.
Część promocji wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka, a w wybranych ofertach obowiązują dzienne limity zakupowe.
Warto też pamiętać, że określenie „drugi za 1 zł” nie oznacza, że każdy produkt kosztuje złotówkę. Promocyjna cena dotyczy drugiego, tańszego artykułu przy zakupie odpowiedniej liczby produktów.
Największe oszczędności mogą uzyskać osoby, które kupują produkty parami i wcześniej sprawdzają warunki promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.