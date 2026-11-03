Biedronka ruszyła z wielką promocją. Sery za grosze, drugi produkt gratis i obniżki nawet o 74 proc.

3 listopada 2026 07:50 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejną falę promocji na początek listopada. Od poniedziałku 2 listopada klienci mogą kupić popularne sery, twarogi, serki i przekąski w znacznie niższych cenach. Wśród ofert znalazły się produkty przecenione nawet o 74 proc., a także promocja 2+1 gratis. Na skorzystanie z okazji jest czas do soboty 7 listopada.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa gazetka Biedronki może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie kupują nabiał i produkty na śniadania lub kolacje.

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W promocji znalazły się między innymi serki Almette, Piątnica, Primo, twaróg Dr. Active, serek Łaciate oraz produkty Berlinki i Pudliszki.

Niektóre ceny spadły do 3,99 zł, a przy zakupie trzech serków Almette jeden można otrzymać gratis.

Almette 2+1 gratis. Jeden serek dostaniesz za darmo

Jedną z głównych ofert jest promocja na wszystkie puszyste serki Almette.

Przy zakupie trzech produktów objętych promocją najtańszy otrzymamy gratis.

Akcja obowiązuje od 2 do 7 listopada z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

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Dzienny limit wynosi sześć produktów.

To oznacza, że można skorzystać z promocji dwukrotnie w ramach dziennego limitu, otrzymując maksymalnie dwa najtańsze serki gratis.

Wszystkie serki wiejskie Piątnica. Drugi 40 proc. taniej

Biedronka przygotowała także promocję na serki wiejskie Piątnica.

Drugi, tańszy produkt kosztuje o 40 proc. mniej.

Promocja obowiązuje od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.

Oferta dotyczy wszystkich serków wiejskich Piątnica objętych akcją.

Warto pamiętać, że rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt, a nie na każdy kupiony serek.

Serek Primo za 3,99 zł. Cena niższa o 32 proc.

Wśród promocji znalazła się również śmietanka Primo 30 proc. tłuszczu w opakowaniu 200 g.

Produkt kosztuje teraz 3,99 zł, zamiast 5,89 zł.

Oznacza to obniżkę o 32 proc.

To propozycja dla osób planujących przygotowanie domowych sosów, zup kremów lub deserów.

Twaróg Dr. Active za 9,99 zł. Obniżka aż o 74 proc.

Jedna z największych procentowych obniżek dotyczy twarogu do smarowania Dr. Active w opakowaniu 400 g.

Cena promocyjna wynosi 9,99 zł, podczas gdy cena regularna wskazana w gazetce to 38,99 zł.

To aż 74 proc. taniej.

Oferta może zainteresować osoby, które szukają produktów do kanapek, past śniadaniowych i szybkich przekąsek.

Serek Łaciate za 8,99 zł. Rabat 36 proc.

Kolejna promocja obejmuje serek śmietankowy Łaciate w opakowaniu 1 kg.

Cena została obniżona do 8,99 zł, z 13,99 zł.

Oznacza to rabat w wysokości 36 proc.

Duże opakowanie może być wygodnym rozwiązaniem dla rodzin, które regularnie wykorzystują serki do kanapek, dipów i domowych potraw.

Berlinki Morliny za 4,99 zł. Obniżka o 54 proc.

Biedronka przeceniła również parówki Berlinki Morliny w opakowaniu 315 g.

Cena promocyjna wynosi 4,99 zł, zamiast 10,99 zł.

To obniżka o 54 proc.

Promocja obejmuje wariant Classic wskazany w gazetce.

Sos Pudliszki za 5,99 zł. Promocja z kartą

Wśród produktów objętych promocją znalazł się także sos Pudliszki w słoiku 480/500 g, zależnie od wariantu.

Cena z kartą lub aplikacją Moja Biedronka wynosi 5,99 zł.

Cena regularna wskazana w gazetce to 7,99 zł.

Oferta dotyczy wybranych wariantów, między innymi sosu bolońskiego.

Pomysł na obiad za 9,99 zł. Promocja na produkty Knorr

W gazetce pojawiła się również oferta na produkty Knorr z linii „Pomysł na…”.

Cena promocyjna wynosi 9,99 zł, zamiast 13,99 zł.

Promocja obejmuje wskazane w gazetce warianty, między innymi produkty do przygotowania dań z mięsem.

To propozycja dla osób, które chcą szybko przygotować ciepły obiad.

Co to oznacza dla Ciebie? Promocje tylko do soboty

Wszystkie przedstawione oferty obowiązują od 2 do 7 listopada 2026 roku.

Przed zakupami warto sprawdzić, które promocje wymagają karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ofertę Almette 2+1 gratis, ponieważ obowiązuje w niej dzienny limit zakupowy.

W przypadku serków wiejskich Piątnica obniżka o 40 proc. dotyczy drugiego, tańszego produktu.

Największe procentowe rabaty dotyczą wybranych produktów, a nie całego asortymentu nabiałowego.

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