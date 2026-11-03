Biedronka ruszyła z wielką promocją. Sery za grosze, drugi produkt gratis i obniżki nawet o 74 proc.
Biedronka przygotowała kolejną falę promocji na początek listopada. Od poniedziałku 2 listopada klienci mogą kupić popularne sery, twarogi, serki i przekąski w znacznie niższych cenach. Wśród ofert znalazły się produkty przecenione nawet o 74 proc., a także promocja 2+1 gratis. Na skorzystanie z okazji jest czas do soboty 7 listopada.
Nowa gazetka Biedronki może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie kupują nabiał i produkty na śniadania lub kolacje.
W promocji znalazły się między innymi serki Almette, Piątnica, Primo, twaróg Dr. Active, serek Łaciate oraz produkty Berlinki i Pudliszki.
Niektóre ceny spadły do 3,99 zł, a przy zakupie trzech serków Almette jeden można otrzymać gratis.
Almette 2+1 gratis. Jeden serek dostaniesz za darmo
Jedną z głównych ofert jest promocja na wszystkie puszyste serki Almette.
Przy zakupie trzech produktów objętych promocją najtańszy otrzymamy gratis.
Akcja obowiązuje od 2 do 7 listopada z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Dzienny limit wynosi sześć produktów.
To oznacza, że można skorzystać z promocji dwukrotnie w ramach dziennego limitu, otrzymując maksymalnie dwa najtańsze serki gratis.
Wszystkie serki wiejskie Piątnica. Drugi 40 proc. taniej
Biedronka przygotowała także promocję na serki wiejskie Piątnica.
Drugi, tańszy produkt kosztuje o 40 proc. mniej.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada.
Oferta dotyczy wszystkich serków wiejskich Piątnica objętych akcją.
Warto pamiętać, że rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt, a nie na każdy kupiony serek.
Serek Primo za 3,99 zł. Cena niższa o 32 proc.
Wśród promocji znalazła się również śmietanka Primo 30 proc. tłuszczu w opakowaniu 200 g.
Produkt kosztuje teraz 3,99 zł, zamiast 5,89 zł.
Oznacza to obniżkę o 32 proc.
To propozycja dla osób planujących przygotowanie domowych sosów, zup kremów lub deserów.
Twaróg Dr. Active za 9,99 zł. Obniżka aż o 74 proc.
Jedna z największych procentowych obniżek dotyczy twarogu do smarowania Dr. Active w opakowaniu 400 g.
Cena promocyjna wynosi 9,99 zł, podczas gdy cena regularna wskazana w gazetce to 38,99 zł.
To aż 74 proc. taniej.
Oferta może zainteresować osoby, które szukają produktów do kanapek, past śniadaniowych i szybkich przekąsek.
Serek Łaciate za 8,99 zł. Rabat 36 proc.
Kolejna promocja obejmuje serek śmietankowy Łaciate w opakowaniu 1 kg.
Cena została obniżona do 8,99 zł, z 13,99 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 36 proc.
Duże opakowanie może być wygodnym rozwiązaniem dla rodzin, które regularnie wykorzystują serki do kanapek, dipów i domowych potraw.
Berlinki Morliny za 4,99 zł. Obniżka o 54 proc.
Biedronka przeceniła również parówki Berlinki Morliny w opakowaniu 315 g.
Cena promocyjna wynosi 4,99 zł, zamiast 10,99 zł.
To obniżka o 54 proc.
Promocja obejmuje wariant Classic wskazany w gazetce.
Sos Pudliszki za 5,99 zł. Promocja z kartą
Wśród produktów objętych promocją znalazł się także sos Pudliszki w słoiku 480/500 g, zależnie od wariantu.
Cena z kartą lub aplikacją Moja Biedronka wynosi 5,99 zł.
Cena regularna wskazana w gazetce to 7,99 zł.
Oferta dotyczy wybranych wariantów, między innymi sosu bolońskiego.
Pomysł na obiad za 9,99 zł. Promocja na produkty Knorr
W gazetce pojawiła się również oferta na produkty Knorr z linii „Pomysł na…”.
Cena promocyjna wynosi 9,99 zł, zamiast 13,99 zł.
Promocja obejmuje wskazane w gazetce warianty, między innymi produkty do przygotowania dań z mięsem.
To propozycja dla osób, które chcą szybko przygotować ciepły obiad.
Co to oznacza dla Ciebie? Promocje tylko do soboty
Wszystkie przedstawione oferty obowiązują od 2 do 7 listopada 2026 roku.
Przed zakupami warto sprawdzić, które promocje wymagają karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ofertę Almette 2+1 gratis, ponieważ obowiązuje w niej dzienny limit zakupowy.
W przypadku serków wiejskich Piątnica obniżka o 40 proc. dotyczy drugiego, tańszego produktu.
Największe procentowe rabaty dotyczą wybranych produktów, a nie całego asortymentu nabiałowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.