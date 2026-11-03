Ważny komunikat dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. Warto wiedzieć, jak zachować się w razie zagrożenia
W związku z doniesieniami o kolejnych rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę przypominamy mieszkańcom Warszawy i całego Mazowsza o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Informacje o działaniach wojennych za wschodnią granicą mogą budzić niepokój, jednak obecnie nie mamy potwierdzonych informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Warto natomiast wiedzieć, gdzie szukać wiarygodnych komunikatów i jak reagować na oficjalne ostrzeżenia.
Gdzie sprawdzać informacje o zagrożeniach?
Mieszkańcy Mazowsza powinni korzystać przede wszystkim z komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wojewody Mazowieckiego, służb ratunkowych oraz właściwych urzędów.
W przypadku realnego zagrożenia odpowiednie służby mogą przekazywać ostrzeżenia za pomocą Alertów RCB, syren alarmowych oraz oficjalnych kanałów informacyjnych.
Nie należy traktować niezweryfikowanych wpisów w mediach społecznościowych jako potwierdzenia zagrożenia na terenie Polski.
Co zrobić, jeśli pojawi się oficjalny alarm?
Najważniejsze jest zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
W przypadku otrzymania ostrzeżenia należy przeczytać jego treść, sprawdzić, jakiego obszaru dotyczy, oraz wykonać wskazane działania.
Jeżeli służby zalecą pozostanie w budynku, nie należy wychodzić bez potrzeby. Jeżeli zostanie zarządzona ewakuacja, trzeba kierować się oficjalnymi instrukcjami.
Warto również wcześniej przygotować podstawowe dokumenty, potrzebne leki, latarkę, naładowany telefon i powerbank.
Nie każde uruchomienie syren oznacza zagrożenie
Syreny alarmowe mogą być wykorzystywane również podczas ćwiczeń i testów systemów ostrzegania.
Dlatego po usłyszeniu sygnału należy sprawdzić komunikaty lokalnych władz i służb.
Nie należy automatycznie zakładać, że oznacza on atak lub konieczność ewakuacji.
Ważne dla mieszkańców Warszawy i okolic
Zasady te dotyczą zarówno mieszkańców stolicy, jak i Radomia, Płocka, Siedlec, Ostrołęki, Ciechanowa oraz pozostałych miejscowości województwa mazowieckiego.
Warto porozmawiać z domownikami o sposobie kontaktu w sytuacji awaryjnej, sprawdzić dostępność podstawowych zapasów i upewnić się, że starsi członkowie rodziny wiedzą, gdzie szukać pomocy.
To działania zapobiegawcze, a nie informacja o ogłoszeniu alarmu na Mazowszu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nie ma powodu, aby na podstawie samych doniesień z Ukrainy podejmować działania takie jak ewakuacja czy gromadzenie nadmiernych zapasów.
Warto jednak znać podstawowe procedury bezpieczeństwa i śledzić sprawdzone źródła.
Najważniejsze: zachowaj spokój, weryfikuj informacje i reaguj na oficjalne komunikaty służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.