Ważny komunikat dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. Warto wiedzieć, jak zachować się w razie zagrożenia

3 listopada 2026 07:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W związku z doniesieniami o kolejnych rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę przypominamy mieszkańcom Warszawy i całego Mazowsza o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Informacje o działaniach wojennych za wschodnią granicą mogą budzić niepokój, jednak obecnie nie mamy potwierdzonych informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Warto natomiast wiedzieć, gdzie szukać wiarygodnych komunikatów i jak reagować na oficjalne ostrzeżenia.

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Dramatyczna sytuacja na Mazowszu Fot. Warszawa w Pigułce
Dramatyczna sytuacja na Mazowszu Fot. Warszawa w Pigułce

Gdzie sprawdzać informacje o zagrożeniach?

Mieszkańcy Mazowsza powinni korzystać przede wszystkim z komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wojewody Mazowieckiego, służb ratunkowych oraz właściwych urzędów.

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W przypadku realnego zagrożenia odpowiednie służby mogą przekazywać ostrzeżenia za pomocą Alertów RCB, syren alarmowych oraz oficjalnych kanałów informacyjnych.

Nie należy traktować niezweryfikowanych wpisów w mediach społecznościowych jako potwierdzenia zagrożenia na terenie Polski.

Co zrobić, jeśli pojawi się oficjalny alarm?

Najważniejsze jest zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.

W przypadku otrzymania ostrzeżenia należy przeczytać jego treść, sprawdzić, jakiego obszaru dotyczy, oraz wykonać wskazane działania.

Jeżeli służby zalecą pozostanie w budynku, nie należy wychodzić bez potrzeby. Jeżeli zostanie zarządzona ewakuacja, trzeba kierować się oficjalnymi instrukcjami.

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Warto również wcześniej przygotować podstawowe dokumenty, potrzebne leki, latarkę, naładowany telefon i powerbank.

Nie każde uruchomienie syren oznacza zagrożenie

Syreny alarmowe mogą być wykorzystywane również podczas ćwiczeń i testów systemów ostrzegania.

Dlatego po usłyszeniu sygnału należy sprawdzić komunikaty lokalnych władz i służb.

Nie należy automatycznie zakładać, że oznacza on atak lub konieczność ewakuacji.

Ważne dla mieszkańców Warszawy i okolic

Zasady te dotyczą zarówno mieszkańców stolicy, jak i Radomia, Płocka, Siedlec, Ostrołęki, Ciechanowa oraz pozostałych miejscowości województwa mazowieckiego.

Warto porozmawiać z domownikami o sposobie kontaktu w sytuacji awaryjnej, sprawdzić dostępność podstawowych zapasów i upewnić się, że starsi członkowie rodziny wiedzą, gdzie szukać pomocy.

To działania zapobiegawcze, a nie informacja o ogłoszeniu alarmu na Mazowszu.

Co to oznacza dla Ciebie?

Nie ma powodu, aby na podstawie samych doniesień z Ukrainy podejmować działania takie jak ewakuacja czy gromadzenie nadmiernych zapasów.

Warto jednak znać podstawowe procedury bezpieczeństwa i śledzić sprawdzone źródła.

Najważniejsze: zachowaj spokój, weryfikuj informacje i reaguj na oficjalne komunikaty służb.

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