Biedronka ruszyła z wielką wyprzedażą. Markowe ubrania i popularny sprzęt w wyjątkowych cenach
W Biedronce trwa specjalna akcja pod hasłem „Megaoferty”. Klienci mogą kupić między innymi ubrania i buty marki Fila oraz wielofunkcyjną suszarkę do włosów Dreame. Najtańszy produkt kosztuje 49,99 zł, a oferta obowiązuje tylko do piątku 2 października. Część artykułów dostępna jest wyłącznie w wybranych sklepach.
Promocja rozpoczęła się w sobotę 26 września i obejmuje produkty, których zwykle nie kojarzymy z codziennymi zakupami spożywczymi. Wśród przecenionych artykułów znalazła się sportowa odzież Fila, obuwie oraz urządzenie do stylizacji włosów.
Sieć oznaczyła produkty jako „superceny”. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego poszczególne rozmiary i warianty kolorystyczne mogą zniknąć wcześniej.
Ubrania Fila od 49,99 zł
Najtańszym produktem przedstawionym w ofercie jest damski lub męski T-shirt Fila. Kosztuje 49,99 zł i jest dostępny w rozmiarach od S do XL. Klienci mogą wybierać spośród dwóch kolorów — czarnego oraz białego.
W ramach akcji dostępne są również:
- damskie lub męskie spodnie dresowe Fila za 89 zł,
- damska albo męska bluza Fila za 99 zł,
- damskie lub męskie buty Fila za 149 zł.
Spodnie oferowane są w rozmiarach od S do XL. Bluza występuje w wersji czarnej oraz granatowej, również w rozmiarach od S do XL.
Buty damskie i męskie za 149 zł
Promocją objęto również sportowe buty Fila. Modele damskie dostępne są w rozmiarach 37–39, natomiast męskie w rozmiarach 42–44. Obuwie ma antypoślizgową podeszwę.
Do wyboru są jasne oraz granatowe warianty kolorystyczne. Dostępność konkretnego rozmiaru może jednak zależeć od sklepu i aktualnego stanu magazynowego.
Suszarka Dreame za 299 zł
Drugim mocnym punktem promocji jest składana suszarka do włosów Dreame, oferowana za 299 zł. Urządzenie wyposażono w funkcję jonizacji i silnik osiągający do 100 tys. obrotów na minutę.
Według informacji umieszczonych w ofercie suszarka ma:
- pięć trybów suszenia,
- pięć poziomów temperatury,
- zdejmowany magnetyczny filtr,
- funkcję redukującą plątanie się włosów,
- tryb cichej pracy,
- lekką konstrukcję o masie około 300 gramów.
W komplecie znajduje się praktyczne etui oraz trzy końcówki, w tym element przeznaczony do stylizacji i modelowania włosów.
Oferta tylko do piątku
„Megaoferty” Biedronki obowiązują do piątku 2 października. W przypadku produktów przemysłowych liczba dostępnych sztuk, kolorów i rozmiarów zazwyczaj jest ograniczona.
Trzeba również zwrócić uwagę na oznaczenie przy suszarce Dreame — urządzenie może być dostępne tylko w wybranych sklepach. Przed wyjazdem warto sprawdzić dostępność produktu w najbliższej placówce lub zapytać o niego pracownika sklepu.
Największym zainteresowaniem mogą cieszyć się ubrania Fila w popularnych rozmiarach oraz buty za 149 zł. Promocja potrwa do piątku, ale sieć nie gwarantuje dostępności produktów przez cały okres obowiązywania akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.