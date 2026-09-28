Biedronka ruszyła z wielką wyprzedażą. Markowe ubrania i popularny sprzęt w wyjątkowych cenach

28 września 2026 08:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W Biedronce trwa specjalna akcja pod hasłem „Megaoferty”. Klienci mogą kupić między innymi ubrania i buty marki Fila oraz wielofunkcyjną suszarkę do włosów Dreame. Najtańszy produkt kosztuje 49,99 zł, a oferta obowiązuje tylko do piątku 2 października. Część artykułów dostępna jest wyłącznie w wybranych sklepach.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja rozpoczęła się w sobotę 26 września i obejmuje produkty, których zwykle nie kojarzymy z codziennymi zakupami spożywczymi. Wśród przecenionych artykułów znalazła się sportowa odzież Fila, obuwie oraz urządzenie do stylizacji włosów.

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Sieć oznaczyła produkty jako „superceny”. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego poszczególne rozmiary i warianty kolorystyczne mogą zniknąć wcześniej.

Ubrania Fila od 49,99 zł

Najtańszym produktem przedstawionym w ofercie jest damski lub męski T-shirt Fila. Kosztuje 49,99 zł i jest dostępny w rozmiarach od S do XL. Klienci mogą wybierać spośród dwóch kolorów — czarnego oraz białego.

W ramach akcji dostępne są również:

  • damskie lub męskie spodnie dresowe Fila za 89 zł,
  • damska albo męska bluza Fila za 99 zł,
  • damskie lub męskie buty Fila za 149 zł.

Spodnie oferowane są w rozmiarach od S do XL. Bluza występuje w wersji czarnej oraz granatowej, również w rozmiarach od S do XL.

Buty damskie i męskie za 149 zł

Promocją objęto również sportowe buty Fila. Modele damskie dostępne są w rozmiarach 37–39, natomiast męskie w rozmiarach 42–44. Obuwie ma antypoślizgową podeszwę.

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Do wyboru są jasne oraz granatowe warianty kolorystyczne. Dostępność konkretnego rozmiaru może jednak zależeć od sklepu i aktualnego stanu magazynowego.

Suszarka Dreame za 299 zł

Drugim mocnym punktem promocji jest składana suszarka do włosów Dreame, oferowana za 299 zł. Urządzenie wyposażono w funkcję jonizacji i silnik osiągający do 100 tys. obrotów na minutę.

Według informacji umieszczonych w ofercie suszarka ma:

  • pięć trybów suszenia,
  • pięć poziomów temperatury,
  • zdejmowany magnetyczny filtr,
  • funkcję redukującą plątanie się włosów,
  • tryb cichej pracy,
  • lekką konstrukcję o masie około 300 gramów.

W komplecie znajduje się praktyczne etui oraz trzy końcówki, w tym element przeznaczony do stylizacji i modelowania włosów.

Oferta tylko do piątku

„Megaoferty” Biedronki obowiązują do piątku 2 października. W przypadku produktów przemysłowych liczba dostępnych sztuk, kolorów i rozmiarów zazwyczaj jest ograniczona.

Trzeba również zwrócić uwagę na oznaczenie przy suszarce Dreame — urządzenie może być dostępne tylko w wybranych sklepach. Przed wyjazdem warto sprawdzić dostępność produktu w najbliższej placówce lub zapytać o niego pracownika sklepu.

Największym zainteresowaniem mogą cieszyć się ubrania Fila w popularnych rozmiarach oraz buty za 149 zł. Promocja potrwa do piątku, ale sieć nie gwarantuje dostępności produktów przez cały okres obowiązywania akcji.

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