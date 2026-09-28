Pilne! Nowy Alert RCB dla mieszkańców. „Zagrożenie atakiem z powietrza”. W Lublinie zawyły syreny
Sytuacja na Lubelszczyźnie stała się poważniejsza. Po wcześniejszym komunikacie dotyczącym rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę mieszkańcy otrzymują kolejny Alert RCB. Tym razem jego treść jest znacznie bardziej stanowcza: „Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce”. Mieszkańcy powinni zastosować się do komunikatu i oczekiwać na dalsze instrukcje służb.
W niedzielę 28 września 2026 roku mieszkańcy Lublina i regionu otrzymali kolejny niepokojący komunikat. W mieście uruchomiono również syreny alarmowe.
Nowy SMS brzmi:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.”
To już kolejny alert związany z trwającą sytuacją. Wcześniej mieszkańcy otrzymali wiadomość informującą o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy, monitorowaniu sytuacji oraz operowaniu polskiego lotnictwa w przestrzeni RP.
Teraz komunikat jest znacznie poważniejszy
Warto zwrócić uwagę na zmianę treści ostrzeżenia.
Pierwszy SMS informował przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie i działaniach polskiego lotnictwa. Nowy alert zawiera już bezpośrednie polecenie znalezienia bezpiecznego miejsca.
Nie oznacza to samo w sobie, że doszło do ataku na terytorium Polski. Na moment publikacji nie ma podstaw, aby na podstawie samego SMS-a twierdzić, że Polska została zaatakowana lub że obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną. Należy czekać na informacje RCB i Dowództwa Operacyjnego RSZ.
Samo polecenie RCB należy jednak traktować dosłownie: znaleźć bezpieczne miejsce, stosować się do poleceń służb i czekać na następne komunikaty.
Podobne procedury były uruchamiane na Lubelszczyźnie wcześniej. 17 września mieszkańcy wschodniej Polski również otrzymali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, a w części lubelskich szkół uczniowie zostali przeniesieni m.in. do szatni, piwnic i korytarzy pozbawionych okien.
Co robić po otrzymaniu takiego Alertu RCB?
Nie należy wychodzić na zewnątrz, żeby sprawdzić, co się dzieje, obserwować niebo ani nagrywać samolotów.
Jeżeli jesteśmy w budynku, należy pozostać w środku i wybrać możliwie bezpieczne miejsce. Preferowane są pomieszczenia położone z dala od okien i dużych przeszkleń, najlepiej w wewnętrznej części budynku lub na niższej kondygnacji.
Warto zabrać ze sobą telefon, dokumenty, niezbędne leki i wodę. Telefon powinien pozostać włączony, ponieważ mogą nadejść następne alerty.
Jeżeli ktoś znajduje się na zewnątrz, powinien poszukać najbliższego bezpiecznego schronienia, zamiast pozostawać na otwartej przestrzeni.
Lubelskie służby w materiałach szkoleniowych dotyczących właśnie zagrożenia atakiem z powietrza wskazują m.in. na konieczność rozpoznawania alarmów, korzystania z oficjalnych alertów oraz wiedzy, gdzie szukać schronienia.
Nie stój przy oknie. Nie wychodź na balkon
To szczególnie ważne. Jeśli służby ostrzegają przed potencjalnym zagrożeniem z powietrza, okno nie jest dobrym miejscem do obserwowania sytuacji.
Nie należy również wychodzić na balkon, dach czy podwórko, aby nagrywać syreny albo przelatujące samoloty.
Rodzice powinni zadbać, aby dzieci pozostały w bezpiecznej części budynku. Warto też skontaktować się z osobami starszymi lub samotnymi, które mogły nie zauważyć alertu.
Syreny alarmowe – tego sygnału nie wolno ignorować
W przypadku ogłoszenia alarmu stosowany jest modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu sygnalizowane jest trzyminutowym dźwiękiem ciągłym.
Nie należy jednak samodzielnie uznawać sytuacji za zakończoną tylko dlatego, że syreny ucichły. Trzeba oczekiwać na oficjalny komunikat o odwołaniu zagrożenia.
To istotne także dlatego, że podczas wcześniejszych alarmów RCB rozsyłało później osobny komunikat informujący o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia na terytorium Polski. Tak było m.in. 24 września.
Nie rozpowszechniaj informacji o rakietach lub dronach bez potwierdzenia
W takich sytuacjach media społecznościowe błyskawicznie wypełniają się informacjami o rzekomych rakietach, dronach, eksplozjach czy przekroczeniu granicy.
Nie należy traktować takich wpisów jako potwierdzenia.
Informację o ewentualnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej powinno potwierdzić przede wszystkim Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych lub inne właściwe organy państwa.
Na tę chwilę z otrzymanego alertu wynika jedno: służby oceniają sytuację jako wymagającą ostrzeżenia ludności i nakazują znalezienie bezpiecznego miejsca.
Mieszkańcy powinni czekać na kolejny komunikat
Sytuacja jest dynamiczna. Nie należy obecnie zakładać ani że doszło do ataku na Polskę, ani że zagrożenie już minęło.
Najważniejsza jest treść aktualnego polecenia:
„Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Mieszkańcy powinni więc pozostać w bezpiecznym miejscu i śledzić przede wszystkim komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz lokalnych służb.
Lubelski Urząd Wojewódzki opublikował zaledwie 25 września instrukcję MSWiA dotyczącą postępowania właśnie podczas zagrożenia atakiem z powietrza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.