Biedronka szykuje falę promocji na ostatni tydzień przed świętami. Eksperci wyliczają oszczędności
Ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem to dla polskich rodzin intensywne poszukiwanie oszczędności przy kompletowaniu świątecznego menu. Biedronka przygotowała na okres od 15 do 20 grudnia ofertę, która obejmuje kluczowe kategorie produktów potrzebnych do organizacji świąt. Łopatka wieprzowa z rabatem 58 procent, oleje i sery w formule 1+1 gratis, dorsz atlantycki przeceniony o ćwierć ceny, a do tego chemia gospodarcza za połowę wartości. Eksperci wyliczają, że przy zakupie pełnego koszyka świątecznych produktów rodzina może zaoszczędzić od 100 do nawet 250 złotych w porównaniu z cenami regularnymi. To nie są kosmetyczne przeceny, lecz głębokie rabaty na produkty pierwszej potrzeby, które i tak znajdą się na większości polskich stołów.
Mięso na święta w cenach, których dawno nie było
Najgłośniejszą pozycją w nowej ofercie Biedronki jest łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo marki Kraina Mięs. Sieć sprzedaje ją za 6,99 złotych za kilogram, co oznacza obniżkę aż 58 procent względem ceny regularnej wynoszącej około 16,50 złotych. To oferta dostępna wyłącznie dla posiadaczy aplikacji mobilnej Moja Biedronka i z założenia ma być limitowana. Dla porównania, w innych sieciach handlowych podobne mięso kosztuje obecnie od 12 do 18 złotych za kilogram. Łopatka wieprzowa to uniwersalny kawałek mięsa, z którego można przygotować zarówno tradycyjne pieczeń na drugi dzień świąt, jak i domowe wędliny czy pasztety. Przy zakupie trzech kilogramów oszczędność sięga prawie 30 złotych, co przy obecnych cenach artykułów spożywczych stanowi istotną pozycję w budżecie.
Warto zauważyć, że promocja na mięso pojawia się w okresie, gdy wiele polskich rodzin tradycyjnie przygotowuje zapasy na cały okres świąteczno-noworoczny. Analitycy rynku spożywczego zauważają, że sieci handlowe w tym roku szczególnie agresywnie konkurują cenami na podstawowe produkty świąteczne, co wynika zarówno z presji inflacyjnej, jak i z rosnącej świadomości cenowej konsumentów. Dla Biedronki to sposób na przyciągnięcie klientów, którzy przy okazji zakupu przecenionego mięsa wypełnią koszyk także innymi produktami.
Tłuszcze i nabiał w systemie gratis przy zakupie dwóch
Równie korzystnie prezentuje się oferta na oleje roślinne. Biedronka wprowadza mechanizm 1+1 gratis na olej rzepakowy i słonecznikowy marki Wyborny. Klienci mogą dowolnie mieszać rodzaje oleju, a przy zakupie dwóch butelek płacą tylko za jedną. Oznacza to, że efektywna cena za litr spada do około 6 do 7 złotych, podczas gdy w regularnej sprzedaży olej kosztuje obecnie od 12 do 14 złotych. Alternatywą jest dwulitrowy olej Kujawski w promocyjnej cenie 13,98 złotych za opakowanie, co daje około 7 złotych za litr. To istotna oszczędność przy produkcie, który w okresie świątecznym zużywa się w dużych ilościach podczas smażenia ryb, przygotowywania sałatek czy pieczenia ciast.
Podobną formułę zastosowano w przypadku sera żółtego w plastrach marki Światowid. Opakowania 300 gramów zawierające ser Gouda lub Podlaski objęto promocją 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań cena za jedno wynosi 4,99 złotych, co daje około 16,60 złotych za kilogram. W regularnej sprzedaży ser żółty w plastrach kosztuje obecnie od 25 do 35 złotych za kilogram, więc oszczędność jest wyraźna. Możliwość dowolnego mieszania wariantów sera pozwala rodzinom na zróżnicowanie zakupów zgodnie z własnymi preferencjami smakowymi.
Ryby na wigilijny stół w obniżonych cenach
Wigilijne przygotowania nie mogą obyć się bez ryb, dlatego w ofercie znalazł się filet z dorsza atlantyckiego z Grenlandii marki Marinero. Posiadacze karty lojalnościowej kupią go z rabatem 25 procent za 5,99 złotych na 100 gramów. To cena porównywalna z tą w hurtowniach rybnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że produkt jest już wstępnie przygotowany i pakowany. Dorsz atlantycki cieszy się dużą popularnością ze względu na delikatne białe mięso i uniwersalność w kuchni – nadaje się zarówno do smażenia, pieczenia, jak i gotowania.
Uzupełnieniem rybnej oferty jest promocja na wszystkie śledzie Marinero, obejmująca filety a’la matijas, koreczki oraz płaty w różnych sosach. Mechanizm promocji przewiduje, że przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt otrzymujemy 50 procent taniej. To rozwiązanie pozwala na skomponowanie różnorodnego wigilijnego stołu bez przepłacania. Śledzie w różnych wersjach to klasyka polskiej Wigilii, a możliwość zakupu kilku odmian w promocyjnej cenie daje przestrzeń do eksperymentowania z menu.
Słodkości premium i kawa na przyjęcie gości
Święta to także czas goszczenia bliskich i wymiany upominków. Biedronka przygotowała promocję 2+1 gratis na praliny Raffaello oraz Ferrero Rocher. Przy zakupie trzech opakowań najtańsze otrzymujemy za darmo, co daje efektywną zniżkę około 33 procent. Te produkty premium są często wybierane jako drobne prezenty lub elegancki poczęstunek dla gości. Promocja obejmuje różne gramatury i rodzaje opakowań, co pozwala na skompletowanie zestawów prezentowych.
Do słodyczy idealnie pasuje kawa, której zużycie w okresie świątecznym naturalnie wzrasta. Wszystkie kawy marki MK Café, w tym warianty Premium, Select i Crema (zarówno mielone, jak i rozpuszczalne), objęto akcją drugi produkt 60 procent taniej. Podobnie jak w przypadku innych kategorii, można dowolnie mieszać odmiany kawy. Przy zakupie dwóch opakowań po 20 złotych każde, efektywnie płacimy 40 złotych zamiast pełnych 40 złotych, co daje oszczędność 12 złotych na dwóch paczek kawy.
Chemia gospodarcza za ułamek regularnej ceny
Przygotowania do świąt to nie tylko gotowanie, ale również gruntowne porządki. Biedronka oferuje płyn do WC Domestos w litrowych butelkach w formule 1+1 gratis. To jedna z najbardziej agresywnych promocji w tej kategorii, faktycznie pozwalająca na zakup markowej chemii za połowę normalnej ceny. Przy regularnej cenie około 10 do 12 złotych za butelkę, efektywnie płacimy 5 do 6 złotych za sztukę przy zakupie dwóch.
Podobnie wyglądają produkty marki Finish do zmywarek – tabletki i płyny nabłyszczające objęto rabatem 50 procent na drugi, tańszy produkt. To istotna oszczędność dla gospodarstw domowych, w których zmywarka pracuje na pełnych obrotach podczas świątecznych przygotowań i przyjmowania gości. Dodatkowo produkty papierowe marki Queen, w tym papier toaletowy Komfort (10 rolek) i ręcznik papierowy Mega Sweep, dostępne są w zestawach po dwa opakowania za 12,99 złotych i 9,99 złotych odpowiednio.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli planujesz świąteczne zakupy, warto skorzystać z oferty Biedronki pomiędzy 15 a 20 grudnia. Kluczowe jest posiadanie aplikacji Moja Biedronka lub karty lojalnościowej, ponieważ większość promocji wymaga aktywacji w systemie. Przy planowaniu zakupów zwróć uwagę na limitowane produkty, szczególnie mięso – jeśli zobaczysz łopatkę wieprzową za 6,99 złotych, warto kupić kilka kilogramów i zamrozić na zapas. Promocje 1+1 gratis najlepiej wykorzystać robiąc zakupy z kimś z rodziny, dzieląc się potem produktami, lub kupując z myślą o dłuższym okresie.
Nie daj się zwieść pozornej oszczędności – kupuj tylko to, co faktycznie wykorzystasz. Olej czy papier toaletowy z pewnością się nie zmarnują, ale zastanów się, czy potrzebujesz dwóch rodzajów sera żółtego w plastrach. Sklep liczy na to, że przy okazji przecenionych produktów wypełnisz koszyk także pozycjami w regularnych cenach. Najlepiej przygotuj listę zakupów przed wyjściem i trzymaj się jej, wykorzystując promocje jedynie na te produkty, które i tak miałeś zamiar kupić.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.