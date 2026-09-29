Biedronka szykuje nowe promocje od 1 października. W sieci zapowiedź akcji 2+2 i 2+3
Nowy miesiąc przynosi zapowiedź kolejnych ofert Biedronki. Serwis Gazetko opublikował stronę gazetki oznaczonej datą 1 października 2026 roku i wymienia promocje 2+2 oraz 2+3. Nie podaje jednak w opisie, których produktów dotyczą te mechanizmy ani jakie obowiązują limity. Przed zaplanowaniem większych zakupów warto sprawdzić szczegółowe warunki.
Oferty z gratisami mogą oznaczać duże oszczędności, ale decydujące znaczenie ma zawartość koszyka. Jeśli oznaczenie „2+2 gratis” dotyczy czterech identycznych produktów, klient płaci za dwa, a otrzymuje cztery. Przy jednakowych cenach koszt całego zestawu spada o połowę.
Mechanizm „2+3 gratis” oznaczałby pięć produktów w cenie dwóch. Przy identycznej cenie każdej sztuki dawałoby to oszczędność 60 procent. Są to jednak obliczenia wyjaśniające mechanizmy promocji — szczegóły konkretnych ofert muszą wynikać z gazetki i regulaminu.
Przy zakupach znaczenie mają również gramatura, wariant produktu oraz możliwość mieszania różnych opakowań. Trzeba sprawdzić, które sztuki są bezpłatne i czy oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Ważny jest też limit gratisów oraz termin podany przy danym produkcie.
1 października wypada w czwartek. Sama data na stronie gazetki nie oznacza, że wszystkie przedstawione w niej akcje rozpoczną się tego dnia lub potrwają jednakowo długo.
Zapowiedź Gazetko może pomóc w przygotowaniu listy zakupów, ale konkretne produkty, ceny i zasady warto porównać z materiałami sieci. Oficjalne gazetki Biedronka udostępnia na swojej stronie, podobnie jak standardowe warunki akcji promocyjnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.