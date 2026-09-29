Tylko w środę gigantyczna promocja w Lidlu. Kupisz 6, kolejne 6 dostaniesz gratis
Lidl przygotował jednodniową ofertę na produkt, który można kupić na zapas. W środę, 30 września, niegazowana woda mineralna Nałęczowianka w butelkach 1,5 litra zostanie objęta promocją „6 + 6 gratis”. Przy zakupie dwunastu butelek klienci zapłacą za sześć. Warunkiem jest aktywowanie kuponu w Lidl Plus i zeskanowanie aplikacji przy kasie.
To oferta, która może zainteresować osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów wody. Dwanaście butelek po 1,5 litra daje łącznie 18 litrów, a połowę opakowań można otrzymać bez dodatkowej opłaty.
Na grafice Lidl podaje cenę poza promocją wynoszącą 2,89 zł za butelkę. Przy tej cenie sześć płatnych butelek kosztuje 17,34 zł. Tyle wyniesie koszt dwunastu butelek w ramach akcji, bez uwzględnienia kaucji.
Oznacza to średnio około 1,45 zł za butelkę, czyli połowę wskazanej ceny poza promocją. Dla porównania dwanaście butelek po 2,89 zł kosztowałoby 34,68 zł. Oszczędność na takim zestawie wynosi więc 17,34 zł.
Trzeba jednak doliczyć kaucję — 0,50 zł za każdą butelkę. Przy dwunastu opakowaniach daje to dodatkowe 6 zł, a zatem łączną kwotę przy kasie wynoszącą 23,34 zł. Gratis dotyczy wody, a kaucja pozostaje osobną pozycją.
Promocja obejmuje niegazowaną Nałęczowiankę o pojemności 1,5 litra. Na materiale reklamowym widnieje także informacja „miksuj dowolnie”, ale przy wyborze produktów należy sprawdzić zakres oferty w kuponie.
Obowiązuje limit 12 butelek gratis na kupon. Aby wykorzystać go w całości, trzeba kupić 24 butelki objęte akcją — dwanaście płatnych i dwanaście bezpłatnych. Taki zakup to łącznie 36 litrów wody.
Najważniejszy jest termin: oferta obowiązuje tylko w środę, 30 września. Przed płatnością trzeba aktywować kupon i zeskanować Lidl Plus. Szczegółowe zasady są dostępne w aplikacji, a sieć zaznacza, że dostępność produktów może różnić się między sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.