Jutro Action odpala prawdziwy hit na jesień. Dwa urządzenia w jednym za 79,99 zł

29 września 2026 22:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Jesienne porządki w ogrodzie mogą być łatwiejsze. Już jutro, w środę 30 września, Action rozpocznie promocję na dmuchawę i odkurzacz do liści Varo. Urządzenie o mocy 3800 W będzie kosztować 79,99 zł. Ma regulowaną prędkość nadmuchu, worek o pojemności 40 litrów i pas na ramię.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To propozycja dla osób, które jesienią regularnie usuwają liście z przydomowych ścieżek, podjazdów i ogrodów. Sprzęt łączy dwie funkcje: pozwala zdmuchiwać liście w jedno miejsce, a następnie zasysać je do dołączonego worka.

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Cena promocyjna wynosi 79,99 zł za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, wskazana na stronie Action, to 99,90 zł. Oznacza to oszczędność 19,91 zł. Sieć oznacza ofertę jako przecenę o 19 procent.

Urządzenie ma moc 3800 W i regulowaną prędkość nadmuchu. Możliwość regulacji pozwala dostosować pracę sprzętu do wykonywanego zadania. Do zestawu dołączono także pas na ramię, który może ułatwić przenoszenie urządzenia podczas porządków.

W trybie odkurzacza liście trafiają do 40-litrowego worka. Dzięki temu można je zbierać bez ręcznego przekładania każdej zgrabionej sterty. W trybie dmuchawy sprzęt służy natomiast do przesuwania liści strumieniem powietrza.

Na zdjęciu produktu widoczny jest przewód z wtyczką, dlatego przy planowaniu pracy trzeba uwzględnić dostęp do zasilania. Przed zakupem warto sprawdzić, czy takie rozwiązanie będzie wygodne w danym ogrodzie.

Promocja obowiązuje od środy, 30 września, do wtorku, 6 października. Na stronie Action produkt przypisano do alejki z narzędziami. Osoby zainteresowane zakupem mogą sprawdzić godziny otwarcia najbliższej placówki w wyszukiwarce sklepów sieci.

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