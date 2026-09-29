Jutro Action odpala prawdziwy hit na jesień. Dwa urządzenia w jednym za 79,99 zł
Jesienne porządki w ogrodzie mogą być łatwiejsze. Już jutro, w środę 30 września, Action rozpocznie promocję na dmuchawę i odkurzacz do liści Varo. Urządzenie o mocy 3800 W będzie kosztować 79,99 zł. Ma regulowaną prędkość nadmuchu, worek o pojemności 40 litrów i pas na ramię.
To propozycja dla osób, które jesienią regularnie usuwają liście z przydomowych ścieżek, podjazdów i ogrodów. Sprzęt łączy dwie funkcje: pozwala zdmuchiwać liście w jedno miejsce, a następnie zasysać je do dołączonego worka.
Cena promocyjna wynosi 79,99 zł za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, wskazana na stronie Action, to 99,90 zł. Oznacza to oszczędność 19,91 zł. Sieć oznacza ofertę jako przecenę o 19 procent.
Urządzenie ma moc 3800 W i regulowaną prędkość nadmuchu. Możliwość regulacji pozwala dostosować pracę sprzętu do wykonywanego zadania. Do zestawu dołączono także pas na ramię, który może ułatwić przenoszenie urządzenia podczas porządków.
W trybie odkurzacza liście trafiają do 40-litrowego worka. Dzięki temu można je zbierać bez ręcznego przekładania każdej zgrabionej sterty. W trybie dmuchawy sprzęt służy natomiast do przesuwania liści strumieniem powietrza.
Na zdjęciu produktu widoczny jest przewód z wtyczką, dlatego przy planowaniu pracy trzeba uwzględnić dostęp do zasilania. Przed zakupem warto sprawdzić, czy takie rozwiązanie będzie wygodne w danym ogrodzie.
Promocja obowiązuje od środy, 30 września, do wtorku, 6 października. Na stronie Action produkt przypisano do alejki z narzędziami. Osoby zainteresowane zakupem mogą sprawdzić godziny otwarcia najbliższej placówki w wyszukiwarce sklepów sieci.
Za niespełna 80 zł Action proponuje sprzęt łączący dmuchawę i odkurzacz do liści — ofertę, która może przyciągnąć uwagę właścicieli ogrodów właśnie na początku jesiennych porządków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.