Zacznie się w środę. Ogromna promocja w Biedronce. Gratisy tylko przez jeden dzień
Biedronka przygotowała jednodniową promocję na wszystkie bakalie BakaD’Or. W środę, 30 września, będzie obowiązywać oferta „2 + 2 gratis”. Przy zakupie czterech opakowań dwa najtańsze klienci otrzymają bezpłatnie. Można dowolnie mieszać produkty, ale trzeba pamiętać o karcie lub aplikacji Moja Biedronka oraz dziennym limicie.
To okazja do uzupełnienia zapasów bakalii do wypieków, śniadań i przekąsek. Na grafice promocyjnej sieć pokazuje między innymi suszoną żurawinę, śliwki, morele, orzechy nerkowca, mieszankę egzotyczną oraz prażone, solone pistacje.
Akcja obejmuje wszystkie bakalie BakaD’Or, a oznaczenie „mieszaj dowolnie” pozwala dobrać różne produkty. Nie trzeba więc kupować czterech identycznych opakowań. Można połączyć na przykład suszone owoce z orzechami.
Najważniejszy jest sposób naliczania rabatu. W zestawie czterech opakowań gratis są dwa najtańsze produkty. Przy wyborze bakalii w różnych cenach warto uwzględnić tę zasadę — wysokość oszczędności zależy od zawartości koszyka.
Jeżeli wszystkie cztery opakowania kosztują tyle samo, oferta oznacza obniżenie łącznego kosztu o połowę. Przy produktach o różnych cenach procentowa oszczędność będzie mniejsza.
Biedronka zaznacza również, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Na paragonie obniżka może więc pojawić się przy poszczególnych opakowaniach, zamiast jako zerowa cena dwóch z nich.
Aby skorzystać z akcji, należy użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje limit dzienny ośmiu sztuk, w tym maksymalnie czterech gratis, na kartę Moja Biedronka. Oznacza to możliwość zakupu dwóch zestawów po cztery opakowania w ramach wskazanego limitu.
Promocja potrwa tylko w środę, 30 września. Osoby planujące zakup bakalii mogą przygotować listę wcześniej i przy kasie sprawdzić, czy rabat został prawidłowo naliczony. Szczególnie istotne są trzy warunki: produkty marki BakaD’Or, zakup w zestawach po cztery oraz użycie Mojej Biedronki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.