Biedronka zapowiada gigantyczną promocję. Rabaty do 70 proc. Od rana mogą ustawiać się kolejki
Biedronka szykuje na poniedziałek, 31 sierpnia, wyjątkowo mocną akcję promocyjną. Klienci będą mogli kupić artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki nawet 70 proc. taniej. Zasada jest prosta: im więcej produktów trafi do koszyka, tym większy będzie rabat. Oferta obowiązuje tylko jeden dzień, dlatego największe zainteresowanie może pojawić się już od rana.
Promocja zbiega się z niedzielą handlową. Biedronka otworzy swoje sklepy, a specjalna jednodniowa akcja może przyciągnąć osoby polujące na największe przeceny.
Biedronka obniży ceny o 50 albo nawet 70 procent
Hasło promocji brzmi: „Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz”.
Sieć przygotowała dwa poziomy rabatu. Przy jednorazowym zakupie minimum 2 produktów promocyjnych każdy z nich będzie tańszy o 50 proc.
Jeszcze większa obniżka czeka na klientów, którzy kupią minimum 6 produktów objętych akcją. Wtedy rabat wyniesie aż 70 proc. na każdy z nich.
Produkty można dowolnie mieszać, więc nie trzeba kupować sześciu sztuk tego samego artykułu.
Kupujesz za 100 zł, możesz zapłacić tylko 30 zł
Skala obniżki robi wrażenie.
Jeżeli sześć produktów objętych akcją kosztowałoby przed rabatem łącznie 100 zł, po naliczeniu 70-procentowej zniżki klient zapłaciłby za nie 30 zł.
Przy koszyku wartym 200 zł cena po takim rabacie wyniosłaby 60 zł, a oszczędność sięgnęłaby aż 140 zł.
Trzeba jednak pamiętać, że rabat jest rozkładany proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty promocyjne.
Promocja obejmie trzy duże kategorie
Akcja dotyczy:
artykułów przemysłowych, tekstyliów i zabawek.
To szerokie kategorie, dlatego w sklepach może znaleźć się wiele produktów objętych przeceną. Ostatecznie trzeba jednak zwracać uwagę na oznaczenia przy konkretnych artykułach.
Promocja obowiązuje 31 sierpnia 2026 roku i dotyczy produktów dostępnych w sklepach oraz oznaczonych etykietą cenową informującą o akcji.
Potrzebna będzie karta lub aplikacja Moja Biedronka
Z promocji nie będzie można skorzystać bez spełnienia dodatkowego warunku.
Rabat przysługuje posiadaczom karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Obowiązuje również dzienny limit. Zgodnie z informacją na materiale promocyjnym wynosi on 10 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę Moja Biedronka.
Nie wszystko będzie przecenione
Biedronka przewidziała także listę wyłączeń. Promocja nie obejmie między innymi produktów marek LEGO, Gatta, Carla Bonetti i Dafi, ekspresów Delta, skarpet i rajstop Cleve, żarówek Philips, papieru ksero czy szczoteczek Oral-B.
Wyłączone są również książki, artykuły piśmiennicze i plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki, worki i torby.
Dlatego przed włożeniem produktu do koszyka najlepiej sprawdzić jego oznaczenie.
Jeden dzień na gigantyczne rabaty
Najważniejszy jest czas. Akcja obowiązuje wyłącznie 31 sierpnia, a produkty są dostępne do wyczerpania zapasów.
Przy rabacie sięgającym 70 proc. najbardziej atrakcyjne artykuły mogą wzbudzić duże zainteresowanie. Nie można zagwarantować, że przed sklepami rzeczywiście powstaną kolejki, ale osoby liczące na największy wybór mogą pojawić się w Biedronkach już rano.
Dodatkowym magnesem jest fakt, że 31 sierpnia przypada niedziela handlowa. Dla klientów oznacza to możliwość połączenia niedzielnych zakupów z polowaniem na jedną z najmocniejszych jednodniowych promocji Biedronki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.