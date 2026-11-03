Biedronka zaszalała z promocjami! Milka, Kinder i Twix gratis, kawa za 8,99 zł. Klienci ruszą na zakupy
Biedronka przygotowała prawdziwą ofensywę promocji. W najnowszej gazetce pojawiły się oferty 2+1 gratis na popularne słodycze, 1+1 gratis na ciastka oraz wyjątkowo niskie ceny kawy, herbaty i produktów spożywczych. Niektóre artykuły można kupić już za 1,79 zł, a kawa rozpuszczalna Nescafé kosztuje 8,99 zł przy zakupie trzech sztuk. Promocje obowiązują od 2 do 7 listopada 2026 roku, ale trzeba uważać na warunki.
Listopad w Biedronce rozpoczął się od dużych obniżek. Sieć przygotowała promocje obejmujące zarówno słodycze znanych marek, jak i produkty potrzebne na co dzień.
Wśród najciekawszych ofert znalazły się czekolady Milka, batony Mars, Snickers i Twix, jajka Kinder Niespodzianka, a także kawa Nescafé i herbata Lipton.
W wielu przypadkach trzeba kupić kilka produktów, aby otrzymać promocyjną cenę.
Milka, Mars, Snickers i Twix. Trzeci produkt gratis!
To jedna z najbardziej przyciągających uwagę ofert w nowej gazetce.
Biedronka przygotowała promocję 2+1 gratis na wszystkie czekolady Milka o gramaturze 80–100 g.
Podobna akcja obejmuje wielopaki popularnych batonów Mars, Snickers, Twix i Milky Way.
W praktyce przy zakupie trzech produktów objętych promocją najtańszy z nich otrzymujemy gratis.
To okazja dla osób, które planują większe zakupy słodyczy lub chcą przygotować zapas na kolejne tygodnie.
Kinder Niespodzianka również w promocji 2+1 gratis
To oferta, która może szczególnie zainteresować rodziców.
Jajka Kinder Niespodzianka objęto promocją 2+1 gratis.
Przy zakupie trzech sztuk najtańszy produkt jest bezpłatny.
Warto jednak pamiętać, że promocja dotyczy określonych produktów i obowiązują limity wskazane w gazetce.
Ciastka Milka w promocji 1+1 gratis
Kolejna propozycja dotyczy ciastek Milka.
Przy zakupie dwóch opakowań objętych akcją drugie można otrzymać gratis, zgodnie z warunkami oferty.
To jedna z promocji, przy których oszczędność może być szczególnie zauważalna.
Kawa Nescafé za 8,99 zł. Jest jeden warunek
Miłośnicy kawy również znajdą coś dla siebie.
Biedronka przeceniła kawę rozpuszczalną Nescafé 3w1, 2w1 oraz wybrane warianty smakowe.
Cena promocyjna wynosi 8,99 zł za opakowanie przy zakupie trzech sztuk.
Promocja wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Osoby kupujące tylko jedno opakowanie powinny sprawdzić cenę jednostkową na półce, ponieważ może różnić się od tej prezentowanej w ofercie wielosztukowej.
Kawa mielona za 21,99 zł. Biedronka obniża ceny popularnych marek
W gazetce znalazły się również dwie propozycje dla osób preferujących tradycyjną kawę.
Kawa mielona Prima Finezja 500 g kosztuje 21,99 zł.
W tej samej cenie dostępna jest kawa mielona MK Café Crema 250 g.
To produkty objęte oznaczeniem „niska cena”.
Przed zakupem warto porównać gramatury, ponieważ opakowania obu kaw mają różną wagę.
Herbata Lipton. Druga za symboliczną złotówkę
Dużą uwagę przyciąga również oferta na herbatę Lipton Yellow Label.
Przy zakupie dwóch opakowań drugie kosztuje 1 zł.
Promocja dotyczy herbaty ekspresowej Lipton Yellow Label w opakowaniach po 25 torebek.
To jedna z ciekawszych propozycji dla osób, które regularnie kupują tę markę.
Jogurty i desery już od 1,79 zł
Biedronka przygotowała także obniżki na produkty mleczne.
Wśród ofert znalazły się:
- Serek Danio 150 g — 1,99 zł przy zakupie trzech sztuk.
- Deser mleczno-czekoladowy Monte 150 g — 2,99 zł przy zakupie trzech sztuk.
- Jogurt owocowy Jogobella 175 g — 1,79 zł przy zakupie trzech sztuk.
Promocje obejmują wybrane warianty i wymagają spełnienia warunków podanych w gazetce.
Woda za 1,69 zł i sok za 2,39 zł
Nie zabrakło również produktów codziennego użytku.
Woda mineralna Cisowianka 1,5 l kosztuje 1,69 zł przy zakupie sześciu sztuk.
Z kolei sok Kubuś 300 ml objęto ceną 2,39 zł przy zakupie trzech sztuk.
Takie oferty mogą być interesujące dla rodzin, które regularnie kupują napoje w większych ilościach.
Czekoladki Lindt w promocji. Opakowanie za 29,99 zł
Wśród droższych słodyczy znalazły się również produkty marki Lindt.
Wybrane czekoladki Lindt w opakowaniach 200–225 g można kupić za 29,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.
To oferta, która może zainteresować osoby planujące zakup słodyczy na prezent.
Uwaga na kartę Moja Biedronka i limity
Nie wszystkie promocje działają automatycznie przy zakupie jednej sztuki.
Część wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji, a inne obowiązują dopiero przy zakupie określonej liczby produktów.
W gazetce wskazano również limity dzienne dla wybranych ofert.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić warunki konkretnej promocji, aby uniknąć niespodzianki na paragonie.
Do kiedy obowiązują promocje?
Oferty przedstawione w gazetce obowiązują od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada 2026 roku, chyba że przy danym produkcie wskazano inaczej.
Dostępność towarów może różnić się pomiędzy sklepami.
Najpopularniejsze produkty mogą wyprzedać się przed zakończeniem promocji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz większe zakupy, warto zwrócić szczególną uwagę na oferty wielosztukowe.
Najbardziej wyróżniają się promocje na Milkę, Kinder Niespodziankę, batony Mars, Snickers i Twix oraz kawę Nescafé.
Nie kupuj jednak dodatkowych produktów wyłącznie po to, aby skorzystać z promocji. Największą oszczędność uzyskasz wtedy, gdy wybierzesz artykuły, których rzeczywiście potrzebujesz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.