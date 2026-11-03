Wielka awaria Play w Polsce. Tysiące zgłoszeń, nie działa Internet. Problemy także w Warszawie
Poważna awaria sieci Play we wtorek, 3 listopada 2026 roku. Użytkownicy z różnych części Polski zgłaszają problemy z dostępem do internetu stacjonarnego i mobilnego. W ciągu zaledwie pół godziny liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector wzrosła z ponad tysiąca do blisko 2800. Utrudnienia dotyczą również Warszawy i innych dużych miast.
We wtorkowe popołudnie klienci jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce zaczęli masowo zgłaszać problemy z usługami.
Niektórzy użytkownicy nie mogą korzystać z internetu, inni informują o niestabilnym połączeniu i problemach z zasięgiem.
Skala zgłoszeń wskazuje na poważne zakłócenia w działaniu usług Play.
Tysiące zgłoszeń w kilkadziesiąt minut
Według informacji opublikowanych przez serwis Dobreprogramy, pierwsza wyraźna fala zgłoszeń pojawiła się około godziny 13:30.
Wówczas w serwisie Downdetector odnotowano około 1060 zgłoszeń dotyczących Play.
Zaledwie pół godziny później liczba ta wzrosła do 2770.
To gwałtowny wzrost, który wskazuje, że problemy nie ograniczają się do pojedynczych użytkowników.
Najwięcej zgłoszeń dotyczyło:
- 67 proc. — internetu szerokopasmowego,
- 23 proc. — internetu mobilnego,
- 6 proc. — zasięgu sieci komórkowej.
Dane te przedstawiają udział poszczególnych kategorii w zgłoszeniach użytkowników, a nie odsetek wszystkich klientów Play dotkniętych awarią.
Warszawa wśród miast z największą liczbą zgłoszeń
Problemy są zgłaszane z różnych regionów kraju.
Wśród miast, z których napływa szczególnie dużo informacji o zakłóceniach, znalazły się:
Warszawa, Trójmiasto, Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Kraków, Katowice, Wrocław i Poznań.
Zgłoszenia z Warszawy dotyczą między innymi braku internetu mobilnego, niestabilnego połączenia, problemów z wykonywaniem połączeń telefonicznych i wysyłaniem wiadomości.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie usługi operatora przestały działać na terenie całego miasta.
Awaria może mieć różny przebieg w zależności od lokalizacji i rodzaju wykorzystywanej usługi.
Nie działa internet. Użytkownicy zgłaszają kolejne problemy
Dla wielu klientów awaria oznacza poważne utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.
Problemy z internetem mogą uniemożliwiać pracę zdalną, udział w wideokonferencjach, korzystanie z usług bankowości internetowej czy oglądanie telewizji dostarczanej przez łącze internetowe.
W serwisie Downdetector pojawiają się komentarze użytkowników informujących o problemach między innymi w Łodzi, Poznaniu i Rudzie Śląskiej.
Część osób wskazuje na całkowity brak połączenia, inni na jego niestabilność.
To szczególnie uciążliwe dla gospodarstw domowych, które korzystają z internetu Play jako podstawowego sposobu łączenia się z siecią.
Co jest przyczyną awarii Play?
Na godzinę publikacji pierwszych doniesień, około 14:30, operator nie przedstawił publicznego wyjaśnienia przyczyn zakłóceń.
Nie wiadomo więc, czy problemy wynikają z awarii infrastruktury, błędu technicznego czy innego zdarzenia.
Nie ma również potwierdzonej godziny całkowitego przywrócenia wszystkich usług.
Warto pamiętać, że serwisy monitorujące awarie opierają się przede wszystkim na zgłoszeniach użytkowników.
Pozwalają one szybko zauważyć wzrost liczby problemów, ale nie zastępują oficjalnej diagnozy operatora.
Co zrobić, jeśli Play nie działa?
Jeżeli internet lub telefon przestały działać, warto najpierw sprawdzić, czy problem występuje również na innych urządzeniach.
W przypadku internetu domowego można spróbować ponownie uruchomić router, o ile operator nie zalecił inaczej.
Użytkownicy telefonów mogą sprawdzić działanie połączenia po krótkim włączeniu i wyłączeniu trybu samolotowego.
Jeśli jednak problem wynika z awarii sieci operatora, takie działania mogą nie przynieść poprawy.
W przypadku pilnej potrzeby dostępu do internetu można skorzystać z alternatywnego połączenia, jeśli jest dostępne.
Nie należy wielokrotnie przywracać ustawień fabrycznych routera ani telefonu. Przy awarii po stronie operatora nie rozwiąże to problemu, a może spowodować dodatkowe utrudnienia.
Kiedy Play usunie awarię?
Na razie nie ma potwierdzonego terminu całkowitego usunięcia problemów.
Sytuacja może zmieniać się dynamicznie.
Część użytkowników może odzyskać dostęp do usług wcześniej, podczas gdy w innych lokalizacjach utrudnienia mogą utrzymywać się dłużej.
Warto śledzić oficjalne kanały Play oraz aktualne zgłoszenia w serwisie Downdetector.
Masz problem z Play? Daj nam znać
Awaria dotyczy użytkowników w wielu polskich miastach, w tym w Warszawie.
Czy u Ciebie Play również przestał działać? Nie masz internetu, zasięgu albo występują problemy z połączeniami?
Napisz w komentarzu, z jakiej miejscowości jesteś i czy usługi operatora już wróciły do normy.
Wasze informacje pomogą pokazać, w których częściach Warszawy i Mazowsza utrudnienia są najbardziej odczuwalne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.