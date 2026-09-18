Biedronka zmienia zasady systemu kaucyjnego! Nowe zasady zwrotu butelek na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu. Sprawdź nowe terminy
Biedronka ogłosiła 17 września 2026 roku przełomową zmianę dla milionów klientów korzystających z systemu kaucyjnego. Od 21 września br. czas na wykorzystanie voucherów uzyskanych za oddane puszki oraz plastikowe i szklane butelki zostanie wydłużony do aż 120 dni (czterech miesięcy). To odpowiedź na postulaty konsumentów, którzy od uruchomienia ogólnopolskiego mechanizmu 1 października 2025 roku zwrócili w dyskontach tej sieci ponad 1,5 miliarda opakowań.
Rekordowy sklep na Mokotowie, miliardy opakowań i ramy prawne
Decyzja o wydłużeniu terminu ważności bonów ma ustabilizować funkcjonowanie mechanizmu kaucyjnego w Polsce. Średnio dziennie klienci Biedronki oddają około 10 mln butelek i puszek, przy stawce kaucji wynoszącej 50 groszy za butelki plastikowe (do 3 litrów) oraz puszki (do 1 litra), a także 1 złoty za wielorazowe butelki szklane (do 1,5 litra). Co ciekawe, w ogólnopolskim rankingu najbardziej aktywnych placówek w ścisłej czołówce znajduje się warszawska Biedronka przy ul. Dolnej 3 na Mokotowie, gdzie mieszkańcy masowo korzystają ze stacjonarnych recyklomatów. Wysoką frekwencję przy butelkomatach notują również sklepy na Woli oraz w Śródmieściu.
Zasady funkcjonowania rynku opakowaniowego oraz recyklingu regulują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 927 z późn. zm.) z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji wdrażających system kaucyjny. Dagmara Łakoma, starsza menedżerka ds. ochrony środowiska w Biedronce, podkreśla, że zmiana ma zapewnić klientom łatwy dostęp do zwrotu opakowań i wystarczająco dużo czasu na wykorzystanie zgromadzonych środków.
Jak wypada konkurencja? Reakcja Lidla, Dino i Ministerstwa Klimatu
Ruch Biedronki wpisuje się w rynkową rywalizację o wygodę kupujących. W poszczególnych sieciach handlowych obowiązują obecnie mocno zróżnicowane terminy ważności voucherów:
- Dino i Auchan: wydają vouchery bezterminowe,
- POLOmarket: oferuje aż 3 lata na wykorzystanie bonu,
- Biedronka: 120 dni (od 21 września 2026 r.),
- Lidl i Kaufland: 100 dni (Lidl wydłuża okres z 30 dni od 1 października 2026 r.),
- Netto i Stokrotka: 90 dni,
- Carrefour: 60 dni,
- Aldi: 30 dni.
Ze względu na duży rozstrzał zasad Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało wprowadzenie ujednoliconych przepisów. Minister Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że priorytetem rządu jest pełna przejrzystość finansowa oraz maksymalne ułatwienie procedury zwrotu dla obywateli.
Jak krok po kroku wykorzystać nowe zasady systemu kaucyjnego
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą sprawnie realizować vouchery w sklepach:
- Sprawdzaj datę ważności wydrukowaną na voucherze kaucyjnym – od 21 września 2026 r. Biedronka przyznaje pełne 120 dni na realizację bonu.
- Oddawaj czyste i niezgniecione opakowania z czytelnym kodem EAN – recyklomaty na Mokotowie, Woli czy w Śródmieściu odrzucą uszkodzone etykiety.
- Pamiętaj, że do zwrotu nie jest potrzebny paragon zakupu – kaucja naliczana jest automatycznie na podstawie zeskanowanego opakowania.
- Skanuj voucher przed finalizacją płatności przy kasie – kwota bonu (średnio 12 zł za 24 opakowania) odliczy się od wartości koszyka.
- Zbieraj vouchery z kilku wizyt na większe zakupy domowe – długi 4-miesięczny termin pozwala wygodnie kumulować oszczędności.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.