W sobotę klienci ruszą do Lidla. Gerlach, SilverCrest i Vileda w mocnych promocjach od 19 września
W sobotę 19 września w Lidlu pojawi się duża partia nowych ofert do kuchni i domu. Wśród najmocniejszych propozycji są zestaw garnków Gerlach przeceniony o 130 zł, dwukomorowa frytkownica beztłuszczowa SilverCrest za 299 zł, patelnie od 29,99 zł oraz produkty Vileda. Część artykułów będzie tańsza nawet o 100–130 zł względem ceny przed obniżką.
Sobota może być dobrym dniem na wizytę w Lidlu dla osób urządzających kuchnię albo kompletujących wyposażenie domu. Sieć przygotowała ofertę obejmującą zarówno większy sprzęt AGD, jak i garnki, patelnie czy akcesoria do sprzątania.
Gerlach mocno przeceniony. Zestaw garnków za 329 zł
Jedną z najmocniejszych sobotnich ofert jest zestaw garnków emaliowanych Gerlach.
W komplecie znajdują się:
garnek 2 l, garnek 3,5 l oraz rondelek z uchwytem wraz ze szklanymi pokrywkami.
Naczynia nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek, także indukcyjnych, a wybrane elementy wykonano z drewna dębowego.
Cena od soboty:
329 zł
Cena przed obniżką widoczna w gazetce to 459 zł, co oznacza rabat aż:
130 zł
Dwukomorowy air fryer SilverCrest za 299 zł
Duże zainteresowanie może wzbudzić również frytkownica beztłuszczowa SilverCrest.
Urządzenie ma moc 2600 W i pojemność 11 litrów. Najważniejszą funkcją są dwie niezależnie sterowane strefy przygotowywania potraw.
Komorę można również podzielić na dwie mniejsze części.
Cena:
299 zł zamiast 399 zł
Klient oszczędza więc 100 zł.
Lidl podkreśla również możliwość pieczenia, grillowania, suszenia i podgrzewania produktów.
Patelnie od 29,99 zł
Od soboty w sklepach pojawią się także patelnie SilverCrest z ceramiczną powłoką.
Do wyboru będą różne rozmiary:
20 cm – 29,99 zł,
24 cm – 39,99 zł,
28 cm – 49,99 zł,
32 cm – 59,99 zł.
Według informacji z gazetki każda z nich została przeceniona o 20 zł.
Patelnie są przeznaczone do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Mają ceramiczną powłokę sol-gel ILAG Xeradur 5 oraz uchwyt Soft Touch.
Parownica do ubrań za 59 zł
Kolejna oferta dotyczy parownicy do ubrań SilverCrest o mocy 1190–1400 W.
Urządzenie ma funkcję stałego wyrzutu pary, zbiornik na wodę o pojemności 250 ml oraz automatyczne wyłączanie po 15 minutach.
Cena została obniżona z 89 zł do 59 zł.
To oznacza rabat 30 zł.
Produkty Vileda też wchodzą do sobotniej oferty
Lidl przecenił również wyposażenie do sprzątania i suszenia prania.
Zestaw do mycia podłóg Vileda Ultramax One z mopem i wiadrem będzie kosztował:
81 zł
Sam wkład do mopa Ultramax One został wyceniony na 24,99 zł.
Znacznie mocniejsza obniżka dotyczy suszarki pionowej.
Vileda Mixer 3 będzie kosztowała:
134 zł zamiast 199 zł
czyli 65 zł mniej.
Model ma trzy poziomy i obrotowe kółka, a po złożeniu zajmuje stosunkowo mało miejsca.
Drobne rzeczy również mocno przecenione
W sobotniej ofercie znajdą się także mniejsze produkty do kuchni i domu.
Lidl proponuje m.in. zestaw pięciu szklanych misek z pokrywkami za 26,99 zł, zestaw dwóch podstawek pod gorące naczynia za 14,99 zł, pokrowce na deskę do prasowania za 19,99 zł oraz drobne akcesoria do ubrań po 3,59 zł.
Oferta rusza w sobotę 19 września
Wszystkie pokazane produkty zostały w gazetce oznaczone informacją:
„Od soboty, 19.09”
Przy najpopularniejszych produktach – szczególnie air fryerze, garnkach Gerlach czy przecenionej suszarce Vileda – dostępność może zależeć od konkretnego sklepu i zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.