W sobotę zacznie się w Biedronce. Ceny spadną nawet o 46 proc., ale promocje potrwają tylko jeden dzień
Biedronka przygotowała na sobotę 19 września serię jednodniowych promocji. Tylko tego dnia mocno przecenione będą m.in. polskie pomidory malinowe, borówki amerykańskie oraz Nutella. W przypadku warzyw i owoców rabaty sięgają 38–46 proc., a przy kremie czekoladowym trzeba pamiętać o karcie lub aplikacji Moja Biedronka i zakupie dwóch sztuk. Wszystkie trzy oferty oznaczone są jako obowiązujące wyłącznie 19 września.
To może być jedna z mocniejszych sobotnich akcji sieci. Szczególnie że promocje dotyczą produktów, które regularnie trafiają do rodzinnych koszyków – świeżych owoców, warzyw oraz popularnego kremu do pieczywa.
Pomidory malinowe aż 46 proc. taniej
Jedną z najmocniejszych ofert są polskie pomidory malinowe sprzedawane na wagę.
W sobotę cena spada do:
6,99 zł za kilogram
Biedronka podaje, że wcześniej kosztowały 12,99 zł/kg, co oznacza obniżkę o 46 proc.
W przeliczeniu na 100 gramów wychodzi około 70 groszy.
To oferta obowiązująca tylko 19 września.
Borówki po 10,99 zł za opakowanie
Druga jednodniowa promocja obejmuje borówkę amerykańską w opakowaniu 300 g.
W sobotę kosztuje:
10,99 zł za 300 g
Cena przed obniżką wynosiła 17,99 zł, więc rabat sięga 38 proc.
Cena w przeliczeniu na kilogram to 36,63 zł.
Także tutaj Biedronka zaznacza wyraźnie: oferta obowiązuje wyłącznie 19 września.
Nutella po 11,99 zł. Trzeba kupić dwie
Sobotnia akcja obejmuje także Nutellę 350 g.
Mechanizm jest jednak inny niż przy owocach i warzywach.
Klient musi kupić dwa opakowania i użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Wtedy każda z dwóch sztuk kosztuje:
11,99 zł
Normalna cena wskazana przez sieć to 18,99 zł za sztukę.
Za dwa opakowania w promocji trzeba więc zapłacić 23,98 zł zamiast 37,98 zł.
Oszczędność wynosi 14 zł na dwóch sztukach.
Jest limit zakupowy
Przy Nutelli obowiązuje dodatkowy warunek.
Biedronka wprowadziła limit czterech sztuk dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocyjnej ceny maksymalnie przy czterech opakowaniach.
Poza warunkami promocji cena wynosi 18,99 zł za sztukę.
Wszystkie oferty tylko przez jeden dzień
Najważniejszy element sobotniej akcji jest wspólny dla wszystkich trzech produktów.
Promocje obowiązują tylko 19 września.
Nie są to więc ceny na cały weekend ani na kilka kolejnych dni.
W sobotę klienci znajdą:
- pomidory malinowe – 6,99 zł/kg zamiast 12,99 zł,
- borówki 300 g – 10,99 zł zamiast 17,99 zł,
- Nutellę 350 g – 11,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch, z kartą lub aplikacją.
Przy tak krótkich akcjach dostępność poszczególnych produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.