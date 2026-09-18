Zmiany na liście leków refundowanych dla seniorów. Cztery preparaty znikają, ale apteki zaoferują darmowe zamienniki

18 września 2026 23:40 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Ministerstwo Zdrowia zakończyło intensywne, dwutygodniowe negocjacje z koncernami farmaceutycznymi, które przyniosły budżetowi państwa oszczędności sięgające 400 milionów złotych. Zdecydowana większość z około 1500 pozycji na wykazie bezpłatnych produktów dla osób powyżej 65. roku życia pozostaje niezagrożona. Z listy całkowicie darmowych leków usuwane są jednak cztery znane marki handlowe. Zmiany te nie oznaczają jednak odcięcia pacjentów od terapii, ponieważ seniorzy otrzymają bezpłatne zamienniki bezpośrednio w aptece, bez konieczności ponownej wizyty u lekarza.

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aptekarz w aptece
Fot. Pixabay

Cztery znane marki poza wykazem senioralnym. Ramy prawne i nowe procedury MZ

Modyfikacje w programie refundacyjnym wynikają z realizacji zapisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 826 z późn. zm.). Resort zdrowia wdrożył zautomatyzowaną procedurę oceny ekonomicznej, która uruchamia się w momencie, gdy koszt dobowej dawki wybranego preparatu przekracza 150 proc. ceny dobowej jego najtańszego odpowiednika na rynku.

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W efekcie nowych ustaleń z wykazu 100-procentowej refundacji dla osób w wieku 65+ wycofano cztery konkretne marki: lek pulmonologiczny Ultibro Breezhaler, preparaty przeciwcukrzycowe Januvia oraz Janumet, a także powszechnie stosowany lek przeciwzakrzepowy Eliquis (apiksaban). Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk wyjaśnia, że państwo nie ma podstaw do pokrywania pełnych kosztów najdroższych wariantów handlowych w sytuacji, gdy na rynku dostępne są generyczne zamienniki o identycznym składzie chemicznym i działaniu leczniczym.

Realne wyzwanie dla stołecznych aptek na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu

Nowe procedury będą szczególnie widoczne w dużych miastach. W Warszawie, gdzie populacja seniorów należy do najliczniejszych w kraju, punkty apteczne w dzielnicach takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście przygotowują się na obsłużenie tysięcy pacjentów pytających o dotychczasowe leki. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wraz z NFZ przeanalizowały moce produkcyjne dostawców tańszych odpowiedników, wykluczając ryzyko ewentualnych braków w hurtowniach i aptekach.

Co kluczowe, seniorzy nie muszą udawać się do przychodni po nową e-receptę. Podczas realizacji dotychczasowego dokumentu farmaceuta ma pełne prawo wydać bezpłatny odpowiednik znajdujący się w programie senioralnym.

Jak krok po kroku odebrać bezpłatny zamiennik leku w aptece

Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą sprawnie i bezpłatnie zrealizować receptę na leki senioralne:

  • Zapytaj farmaceutę w aptece o darmowy odpowiednik leku – wydanie tańszego zamiennika z listy 65+ nie wymaga wypisywania nowej recepty przez lekarza POZ.
  • Sprawdź substancję czynną w swoim dotychczasowym preparacie – wycofanie marki (np. Eliquis czy Januvia) nie oznacza braku dostępu do samej substancji aktywnej.
  • Pamiętaj, że możesz dopłacić różnicę, jeśli wolisz oryginalny lek – seniorzy pragnący pozostać przy dawnej marce kupią ją z ryczałtem lub dopłatą na zasadach ogólnych.
  • Skonsultuj się z farmaceutą na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – specjaliści w warszawskich aptekach precyzyjnie dobiorą właściwą dawkę bezpłatnego zamiennika.
  • Zaoszczędź czas i unikaj kolejek w przychodniach – automatyczna zamiana w aptece eliminuje potrzebę ponownego rejestrowania się do lekarza pierwszego kontaktu.

 

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Źródło: businessinsider

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