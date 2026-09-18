Nowa promocja Orlenu na jesień 2026. 45 zł rabatu za trzy tankowania. Zobacz zasady w Warszawie
Od 15 września do 15 października 2026 roku kierowcy w całej Polsce mogą skorzystać z nowej akcji promocyjnej koncernu Orlen. Użytkownicy aplikacji mobilnej ORLEN VITAY mają możliwość zyskania łącznie 45 złotych rabatu rozłożonego na trzy kolejne wizyty na stacji paliw. W przeciwieństwie do wakacyjnych ofert, obecna promocja obowiązuje przez siedem dni w tygodniu i dotyczy standardowych oraz ulepszonych paliw z rodziny EFECTA i VERVA.
Kaskadowe rabaty i brak ograniczeń do weekendów. Jak działa nowy mechanizm?
Nowa akcja Orlenu została oparta na kaskadowym systemie nagradzania lojalnych kierowców. Zamiast stałej obniżki naliczanej od każdego litra, marka proponuje trzy rosnące kwotowo kupony. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów paliwa kierowca otrzymuje 10 zł rabatu. Wykorzystanie tego bonu odblokowuje drugi kupon o wartości 15 zł, a trzecie kwalifikujące się tankowanie przynosi maksymalną zniżkę w wysokości 20 zł. Łączna pula oszczędności wynosi 45 zł przy zatankowaniu łącznie co najmniej 90 litrów.
Przeliczając koszty przy minimalnym progu 30 litrów na transakcję, pierwszy kupon daje oszczędność rzędu ok. 33 gr na litrze, drugi 50 gr/l, a trzeci aż 67 gr/l. Średnia zniżka dla całego cyklu wynosi 50 groszy na litrze. Regulamin akcji realizowany jest w oparciu o zasady przejrzystości handlowej zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.), gwarantując czytelne warunki rozliczania rabatów w punkcie sprzedaży.
Tankowanie w stolicy. Stacje na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu oblegane
Dla kierowców poruszających się po stolicy nowa promocja to realny sposób na obniżenie miesięcznych wydatków na dojazdy do pracy. Na stołecznych stacjach Orlenu – m.in. w dzielnicach Wola, Mokotów oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w Śródmieściu – ruch przy dystrybutorach wyraźnie wzrósł. Dodatkowym atutem oferty jest możliwość łączenia rabatu paliwowego z zakupami w strefie Stop Cafe, pod warunkiem jednoczesnego zatankowania wymaganych 30 litrów benzyny lub oleju napędowego.
Przedstawiciele koncernu podkreślają, że odejście od ograniczeń weekendowych pozwala kierowcom ze stolicy elastycznie planować tankowanie w dni powszednie, bez konieczności stania w niedzielnych kolejkach.
Jak krok po kroku odebrać 45 zł rabatu w aplikacji ORLEN VITAY
Zobacz zestaw praktycznych instrukcji, które pozwolą sprawnie aktywować i wykorzystać pełną sekwencję kuponów:
- Pobierz i zarejestruj konto w aplikacji ORLEN VITAY – upewnij się, że masz zaktualizowaną wersję oprogramowania na swoim telefonie.
- Aktywuj pierwszy kupon o wartości 10 zł przed podjechaniem do kasy – zatankuj minimum 30 litrów paliwa EFECTA lub VERVA na stacji na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu.
- Zeskanuj wirtualną kartę VITAY podczas płatności – rabat 10 zł odliczy się automatycznie od rachunku, a w aplikacji pojawi się drugi kupon (15 zł).
- Zrealizuj drugie tankowanie (min. 30 litrów) z kuponem 15 zł – po zakończeniu transakcji odblokujesz ostatni, najkorzystniejszy bon o wartości 20 zł.
- Wykorzystaj trzeci kupon 20 zł przed 15 października 2026 r. – dopilnuj, aby wykonać wszystkie trzy tankowania w określonym ramy czasowym promocji.
Źródło: gazetaprawna
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.