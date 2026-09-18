Niebieski trójkąt i zielona tabliczka na tysiącach budynków. IDĄ nowe znaki schronienia w Warszawie
Jeszcze w tym roku na ponad 85 tysiącach budynków i obiektów w całej Polsce pojawią się zupełnie nowe oznaczenia bezpieczeństwa. Do Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który nakłada na właścicieli oraz zarządców nieruchomości obowiązek montażu specjalnych tablic informacyjnych. Charakterystyczny symbol obrony cywilnej oraz napis „PUNKT SCHRONIENIA” mają w razie nagłego ataku lub katastrofy naturalnej pomóc przechodniom błyskawicznie zlokalizować najbliższe miejsce osłonięte.
Jak wygląda nowy znak i czym w skrócie jest punkt schronienia?
Nowe oznakowanie składać się będzie z dwóch połączonych elementów. Pierwszym jest międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej – niebieski trójkąt równoboczny wpisany w pomarańczowe pole. Bezpośrednio pod nim zostanie umieszczona druga, zielona tabliczka z białym, czytelnym napisem „PUNKT SCHRONIENIA”. Projektowane znaki będą montowane na stałe i dostępne całodobowo, pełniając rolę analogiczną do tradycyjnych tablic ewakuacyjnych czy przeciwpożarowych.
Autorzy projektu wyraźnie zaznaczają, że punktów schronienia nie należy utożsamiać ze schronami bojowymi czy hermetycznymi budowlami ochronnymi. Zgodnie z zapisami nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, punkty schronienia to powszechnie dostępne obiekty – takie jak tunele, przejścia podziemne, stacje metra czy masywne garaże podziemne w blokach – chroniące głównie przed zjawiskami pogodowymi oraz odłamkami amunicji konwencjonalnej.
Wielka akcja w Warszawie. Obowiązki zarządców na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Wywieszanie nowych tablic będzie obowiązkowe dla zarządców nieruchomości, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Wyznaczenia około 85 tysięcy punktów schronienia w kraju dokonali komendantowie powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie dane trafiają równolegle do Centralnej Ewidencji Obiektów Zbiorowej Ochrony oraz państwowej aplikacji mobilnej „Gdzie się ukryć”.
W realiach Warszawy nowe znaki pojawią się na setkach obiektów – od stacji metra w Śródmieściu po wielopoziomowe podziemne garaże osiedlowe na Woli i Mokotowie. Zarządcy budynków będą musieli umieścić tablice w widocznych miejscach przy wejściach do obiektów, co reguluje nowelizowane rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Jak krok po kroku przygotować budynek do nowych przepisów o punktach schronienia
Zobacz zestaw kluczowych obowiązków i instrukcji dla właścicieli oraz zarządców nieruchomości:
- Sprawdź, czy Twój budynek został wyznaczony przez PSP jako punkt schronienia – zweryfikuj wpis w Centralnej Ewidencji lub skontaktuj się z Komendą Miejską PSP w Warszawie.
- Zakup certyfikowane tablice zgodne ze wzorem MSWiA – przygotuj zestaw składający się ze znaku obrony cywilnej oraz zielonej tabliczki „PUNKT SCHRONIENIA”.
- Zamontuj oznaczenie w widocznym miejscu przy wejściu do obiektu – umieść znak na elewacji lub przy bramie wjazdowej do garażu na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu.
- Zapewnij stałą drożność dróg dojściowych do podziemi – usuń zbędne przedmioty z korytarzy piwnicznych i klatek schodowych prowadzących do ukrycia.
- Poinformuj mieszkańców o lokalizacji oznaczonego punktu – zamieść komunikat na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku wraz z odnośnikiem do aplikacji „Gdzie się ukryć”.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.